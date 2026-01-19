https://ukraina.ru/20260119/politico-uznalo-zachem-trampu-mir-na-ukraine--1074500820.html

Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине

Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине - 19.01.2026 Украина.ру

Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине

Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico

2026-01-19T14:54

2026-01-19T14:54

2026-01-19T14:54

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0c6a0ce81a5fbbc4056603576f754424.jpg.webp

"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в материале. Там объяснили, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.На прошлой неделе Трамп указал, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Подробнее - в материале Кремль согласился с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс. Важные высказывания Пескова на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, украина.ру