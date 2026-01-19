Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине - 19.01.2026 Украина.ру
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico
2026-01-19T14:54
2026-01-19T14:54
украина.ру
"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в материале. Там объяснили, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.На прошлой неделе Трамп указал, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Подробнее - в материале Кремль согласился с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс. Важные высказывания Пескова на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине

14:54 19.01.2026
 
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico
"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в материале.
Там объяснили, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.
На прошлой неделе Трамп указал, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу.
Подробнее - в материале Кремль согласился с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс. Важные высказывания Пескова на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния