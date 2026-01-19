https://ukraina.ru/20260119/politico-uznalo-zachem-trampu-mir-na-ukraine--1074500820.html
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине - 19.01.2026 Украина.ру
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico
2026-01-19T14:54
2026-01-19T14:54
2026-01-19T14:54
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0c6a0ce81a5fbbc4056603576f754424.jpg.webp
"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в материале. Там объяснили, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.На прошлой неделе Трамп указал, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Подробнее - в материале Кремль согласился с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс. Важные высказывания Пескова на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072603343_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_20a1fb4e79921c2c46803d2e45e2594c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина.ру
Politico узнало, зачем Трампу мир на Украине
Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico
"Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине", — говорится в материале.
Там объяснили, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.
На прошлой неделе Трамп указал, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу.