ЕС слишком поздно решил вернуться к диалогу с Путиным — премьер Чехии
ЕС слишком поздно решил вернуться к диалогу с Путиным — премьер Чехии
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью венгерскому изданию Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решились вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным
"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — сказал он.Ранее в понедельник турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди отметил, что Италия, Франция, Германия "отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины".По его оценке, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.Подробнее — в материале Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина на сайте Украина.ру.
ЕС слишком поздно решил вернуться к диалогу с Путиным — премьер Чехии

14:26 19.01.2026
 
Саммит ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью венгерскому изданию Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решились вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным
"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — сказал он.
Ранее в понедельник турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди отметил, что Италия, Франция, Германия "отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины".
По его оценке, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.
Подробнее — в материале Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина на сайте Украина.ру.
