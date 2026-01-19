https://ukraina.ru/20260119/es-slishkom-pozdno-reshil-vernutsya-k-dialogu-s-putinym--premer-chekhii-1074499956.html
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью венгерскому изданию Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решились вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_1ab859bb30a315137293612fed1f0ad3.jpg
"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — сказал он.Ранее в понедельник турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди отметил, что Италия, Франция, Германия "отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины".По его оценке, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.Подробнее — в материале Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина на сайте Украина.ру.
"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — сказал он.
Ранее в понедельник турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди отметил, что Италия, Франция, Германия "отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины".
По его оценке, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.