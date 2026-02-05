https://ukraina.ru/20260205/chego-zhdali-ot-abu-dabi-a-chego-net-1075286841.html

Чего ждали от Абу-Даби, а чего нет

В столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился двухдневный раунд закрытых трехсторонних переговоров между делегациями России, Украины и США. Встреча переносилась и была на грани срыва. Но всё же прошла без публичных заявлений.

Но участники переговоров охарактеризовали переговоры как "конструктивные, деловые и продуктивные". То есть снова без оптимизма, хотя его никто и не ждал.Самой конкретной и быстро реализованной договоренностью стал обмен военнопленными. Стороны договорились провести обмен по формуле 157 на 157 человек. Этот шаг особенно значим, поскольку он стал первым крупным обменом за последние пять месяцев, прервав длительный период застоя по гуманитарным вопросам. Обмен уже проведен 5 февраля, и российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь.Вторым ключевым итогом стало соглашение о возобновлении военного диалога между Россией и США. Этот канал связи на высоком уровне между военными ведомствами двух стран был прерван в конце 2021 года, и его отсутствие неоднократно называлось фактором роста стратегических рисков. Согласно заявлению Европейского командования США, восстановленный диалог будет направлен на "повышение транспарентности и снижение рисков". Эксперты расценивают этот шаг как попытку установить "красные линии" и не допустить эскалации конфликта за пределы Украины.Разумеется, были и вопросы традиционные – территориальные и гарантии безопасности. Здесь без прорыва. Эксперты уверены, что процесс, запущенный в Абу-Даби, — это скорее долгая и сложная дорога с неизвестным конечным пунктом, где каждый виток переговоров будет проверять, способны ли стороны шаг за шагом сокращать пропасть между своими позициями. Более подробно – в обзоре соцсетей.Политолог Дмитрий ЕвстафьевС самого начала было понятно, что нынешний раунд переговоров в Абу-Даби не закончится чем-то стратегически важным. Ситуация крайне проста: контекст для прежнего формата договоренностей (Крым плюс Донбасс и замораживание в еще двух регионах) уже не актуален, а новый еще не сформировался. Но были три с половиной вещи, меня реально удивившие. Первая и очевидная: Россия, вопреки всей предыдущей практике деликатного отношения к переговорам, изначально понижала "ставки". Делала это демонстративно и не только на уровне Д.С.Пескова. Сюда же и "половинка": практически никто из медийных фронтлайнеров "партии мира" не попытался нагнетать ожидания. Вторая, не менее очевидная: украинская сторона явно ехать на переговоры не хотела, фактически Киев продавили на поездку. Не сказать, что Киев сильно терял, соглашаясь на участие в переговорах (даже "лицо"). Но Зеленского лишили малейшей возможности высказать свое недовольство "внезапным" концом "энергетического перемирия". Начинавшегося со всех сторон так удачно для него. А вот третий момент куда более интересен: представительство американцев оказалось существенно выше, нежели изначально заявлялось.Публицист Алексей ПилькоПока единственными результатами переговоров в Абу-Даби стали договорённости между Россией и Украиной по обмену военнопленными, а также намёки на восстановление диалога по военной линии между Москвой и Вашингтоном. Идут также и разговоры о возможных переговорах по ДСНВ, который заканчивает своё действие именно сегодня. Собственно говоря, это всё. С другой стороны, а чего можно было ожидать от военно-технических консультаций? По крупным же политическим вопросам пока наблюдаются одни лишь несостыковки: территории Украина уступать не хочет, а в качестве гарантий безопасности предпочитает войска стран НАТО. И это ведь ещё стороны не обсуждать русский язык и церковные вопросы. Поэтому то, что происходит в Абу-Даби - это всего лишь канал общения и не более того. Разумеется, всё происходящее в ОАЭ может перерасти в серьёзный диалог, но для этого нужен стратегический результат на земле. Пока же ВСУ держатся и даже более того, по словам Зеленского рассчитывают на истощение России. Так что ни этой зимой, ни даже весной ничего не закончится. Впрочем, если Москва продолжит всерьёз относиться к инфраструктурной войне (как она делает это в последние несколько месяцев), то крах военной машины Украины наступит в не такой уж далёкой перспективе. Однако же для этого необходимо жёсткое политическое решение идти в уничтожении украинской энергетической и транспортной инфраструктуры до конца. Есть ли оно? Скоро узнаем.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоКакие плюсы и минусы от передачи России укрепленных районов Донецкой области? Безусловным плюсом будет немедленное окончание боевых действий. Во время этого короткого перемирия президент Зеленский сможет переизбраться на второй срок и продолжить править. Что касается минусов, Россия останется сама собой, потому, как только Россия получит донецкий укрепрайон, она немедленно снова нападет с этого плацдарма на Харьков, Днепр и Запорожье. Ситуация усложнится для нас тем, что как только будет объявлен мир, в ВСУ усилится дезертирство, потому что многие устали воевать и прекращение боевых действий станет тем моральным триггером, который позволит им дезертировать. Поэтому, когда россияне снова нападут, ВСУ не смогут дать отпор из-за больших проблем с комплектованием. Еще одна проблема будет связана с финансированием ВСУ. Как только Путин и Трамп провозгласят мир, Украину перестанут финансировать, потому что война уже закончилась. Украина останется с разрушенной экономикой, голодной армией, глубокими социально-экономическими проблемами и тяжелой моральной травмой после поражения в войне. Поэтому второе нападение России станет более губительным для Украины и сокрушительным. Скорее всего, будут потеряны Харьков и Сумы. Возможно – Полтава и все Левобережье Днепра. Стоит ли потеря Левобережья короткой передышки от войны? По-моему, это очень неравноценный обмен. Контроль над укрепленными районами Донецкой области дает Украине возможность сдерживать российские войска и не зависеть от Путина и Трампа. Передача же Путину укрепрайонов Донецкой области является ключом к Левобережью Украины. Поэтому это путь к стратегическому поражению в войне за существование нашего государства. Но в Украине также много людей, которые готовы передать территории в обмен на "мир".У президента Зеленского сейчас внимательно изучают социологию и принимают решения, передавать или нет Путину контроль над Донецкой областью отталкиваясь от популярности такого решения среди избирателей. С точки зрения политического цикла это может быть рациональное решение, которое позволит президенту переизбраться, как президенту мира. А дальнейшие катастрофические последствия передачи донецких укрепрайонов можно будет объяснить коварством Путина, который снова всех обманул и оккупировал полностью всю Левобережную Украину. Уже очень скоро мы увидим последствия тех "сложных" решений, к которым нас готовят переговорщики. Пока на столе два варианта: государственный, где будет сохранено государство и политический, где будет сохранена власть правящей команды.Как вы думаете, какой вариант будет выбран?Украинский политик Артём ДмитрукПереговоры не имеют для Украины никакого смысла, пока в их повестке нет первого и главного пункта на данном этапе - отстранения Зеленского.Потому что любые "гарантии", любые "формулы мира", любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остаётся человек, для которого война - инструмент удержания власти, а страна - расходный материал.Дальше должен следовать понятный план выхода: освобождение политзаключённых, временное правительство, восстановление политического поля и возвращение реальной политики. Без этих шагов всё остальное - не переговоры и не мирный процесс. Это ложь и манипуляции. Это издевательство над людьми, которые каждый день платят жизнью, здоровьем, свободой, домами и будущим. Ни эти, ни следующие так называемые переговоры ни к чему не приведут. Где результат? Где тот самый "прогресс", о котором так пафосно говорят? Обмен пленными? Для этого не нужны громкие саммиты и бесконечные встречи. Уже давно можно было вернуть всех. Но даже эту гуманитарную тему превращают в политический инструмент - потому что для Зеленского это политические баллы и управляемый ресурс, который используется тогда, когда это выгодно ему.О том, какую провокацию готовила украинская власть для срыва переговоров - в статье Михаила Павлива "Подрыв на Хмельницкой АЭС! Рассказ о неудавшейся провокации"

