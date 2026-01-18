Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели - 18.01.2026 Украина.ру
Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели
Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели - 18.01.2026 Украина.ру
Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели
Скандал с российской символикой на популярном украинском горнолыжном курорте раскрыл одну из особенностей жизни современной Украины
2026-01-18T08:06
2026-01-18T08:06
эксклюзив
хроники
юлия левочкина
виталий кличко
вадим бойко
гбр
администрация президента
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102625/41/1026254119_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_5e0452861f6e0d75daa1cd0bbb011d71.jpg
В понедельник, 12 января, издание "Суспільне Івано-Франківськ" сообщило том, что в Буковеле — популярном украинском горнолыжном курорте — нашли фигуранта нашумевшего в соцсетях видео. За два дня до этого — 10 января — в украинских телеграм-каналах появилась запись с мужчиной в куртке с надписью Sochi 2014."Пацаны, Буковель, 2026 год! Сочи точка ру. 2014-й. "Где вы были 8 лет, б***ь, пока "домбили Бомбас" (издевательство над обстрелами ВСУ Донецкой и Луганской Народных Республик — Ред.). Ох**ть! Вот такие в Буковеле краевиды (пейзажи — Ред.)", — говорил один молодой украинец, снимая в ресторане на горнолыжном курорте.Другой молодой украинец, скрыв своё лицо, сказал, что мужчина в куртке "станет печально известным".Как сообщила "Суспільне Івано-Франківськ" пресс-секретарь патрульной полиции в области Кристина Мрыглид, патрульные нашли туриста. Им оказался иностранец. Тот рассказал, что куртку купил в магазине одного из торговых комплексов. Собственником магазина оказался мужчина 1969 года рождения."Продавец пояснил, что у него на самом деле были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", — заявила Мрыглид.Иностранцу, купившему злополучную куртку, вернули за неё деньги.Этот скандал в украинских и российских СМИ подавали как курьёз. Украинские читатели взывали к бдительности СБУ, российские потешались над "войной с куртками". Но в самом происшествии на популярном лыжном обращает на себя внимание и то, что участвовал в нём иностранец. По данным некоторых СМИ, речь идёт об итальянце. И этот человек приехал в воюющую страну, чтобы покататься на лыжах.Тушите свет, сливайте водуЗа день до того, как появилось видео с курткой, 9 января, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан покинуть столицу Украины."Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это", — написал он в своём телеграм-канале.По словам Кличко, половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — осталась без тепла. Кроме того, в городе возникли проблемы с водоснабжением."Коммунальщики подключили социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", — заявил Кличко, указав при этом что городские службы работают "в режиме чрезвычайной ситуации", а погодные условия "будут сложными".В соцсетях стали появляться данные о том, что в домах в том числе и в центре украинской столицы из батарей отопления сливают воду.На следующий же день появилось злополучное видео из Буковеля. И кроме мужчины в "неправильной" куртке на нём были запечатлены посетители ресторана. В ресторане горел свет, люди ели и веселились.За несколько дней до этого Буковель уже врывался в новостную повестку Украины. В начале января в соцсетях появились видео с этого горнолыжного курорта. В кадр попали большие очереди на подъёмники, а также очереди из авто. Некоторые видео были сняты ещё в конце старого, 2025 года. Другие — уже в январе 2026 года.Стоимость ски-пасса без учёта снаряжения составляла в праздничные дни около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. — Ред.). Такой же размер у среднего чека в заведении.Этот "пир во время чумы" одобрили далеко не все украинцы. Кое-кого происходящее побудило обратиться в Госбюро расследований. 15 января народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Копиленко попросил ГБР проверить образ жизни отдельных высокопоставленных лиц Государственного агентства восстановления. В своём заявлении в ГБР он указал, что 1-3 января первый замглавы Агентства Николай Бойко находился на отдыхе в отеле "Тавель" в частном коттедже в сели Ясиня на Закарпатье, а 3 января Бойко очутился в отеле Radisson в Буковеле.Там, по информации Копиленко, у Бойко была неформальная встреча с руководителем Службы восстановления в Ивано-Франковской области Любомиром Семанивым и представителями бизнес-групп, связанных с компанией "ПБС", которая является одним из ключевых подрядчиков на Прикарпатье.Также Копиленко обратил внимание на кадровую политику Агентства, а также на премии его сотрудникам. И это в тот момент, когда работа Агентства провалена — ключевые объекты энергетики оказались незащищёнными.Но и это — не единственный скандал с карпатскими курортами в эти дни.Очень ценная земляРедкий оптимизм по сравнению с соотечественниками демонстрируют украинские олигархи. Последние уверены: в будущем украинские горнолыжные курорты всё так же будут приносить стабильную прибыль. А потому стараются прикупить карпатскую землю.8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава, что в Закарпатской области, за 89,5 млн грн. (около 160,3 млн руб. — Ред.) структурам, связанным с Сергеем Лёвочкиным — бывшим главой Администрации президента Украины, которого называют одним из отцов Майдана 2013-2014 годовТорги проходили в форме "голландского аукциона", т. е. начинались со стартовой цены, которая постепенно снижалась пока не соглашались приобрести актив. При этом в каждом из аукционов участвовал только один претендент, продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам.Так, участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (около 9,67 млн руб. - Ред.) приобрёл Андрей Винграновский. При этом стартовая цена участка составляла 10,4 млн грн. или 18,63 млн руб.Винграновский также заплатил 39,1 млн (около 70,02 млн руб. — Ред.) за участок размером 199,15 га, стартовая цена которого составляла 75,2 млн грн. (около 130 млн руб. — Ред.).Ещё один участок, площадь которого составляла 235,77 га за 45 млн грн. (около 80,6 млн руб. - Ред.) приобрёл Игорь Власюк. Стартовая цена этого участка составляла 88,2 млн грн. (около 157,95 млн руб. - Ред.).Таким образом средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. - Ред.)В ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более чем 1 млрд грн. (около 1,79 млрд руб. - Ред.).Согласно открытым базам данных, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая, как сообщили украинские СМИ, входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. А ещё Винграновский — муж Юлии Лёвочкиной, бывшего народного депутата и сестры экс-главы Администрации президента Украины. Что же до Власюка, то он — учредитель ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.Примечательно, что драгоценную карпатскую землю Лёвочкин получил в то время, когда на Украине вовсю обсуждают возможный энергетический коллапс. Очевидно, последний семейство Лёвочкина не страшит.При этом Лёвочкин — не единственный из представителей украинской элиты, положивший взгляд на Карпаты. В ноябре 2025 года издание Bihus.Info рассказало о сети дорогих ресторанно-отельных комплексов "Апартель", совладельцем которой является брат народного депутата от партии "Батьківщина" Ивана Крулько Василий. При этом, как утверждали журналисты, с сетью связан и беглый украинский олигарх Денис Комарницкий, которого украинские СМИ называли "смотрящим за Киевом". При этом в Закарпатье строятся новые отели этой сети — притом, в основном, на бальнеологических курортах. Судя по всему, собственники уверены: у отелей не будет отбоя в клиентах. И это несмотря на то, что отели строятся высокого класса с недешёвыми номерами.В общем, пока восток, юг и центр, а также столица Украины готовятся переживать непростые времена, Западная Украина ждёт туристов.О том, как ещё Буковель повлиял на новостную повестку — в статье "Соцсети возмущены работой ТЦК на фоне ажиотажа в Буковеле".
украина
киев
буковель
эксклюзив, хроники, юлия левочкина, виталий кличко, вадим бойко, гбр, администрация президента, вооруженные силы украины, украина, киев, буковель, фото
Эксклюзив, Хроники, Юлия Левочкина, Виталий Кличко, Вадим Бойко, ГБР, Администрация президента, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Буковель

Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели

08:06 18.01.2026
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Скандал с российской символикой на популярном украинском горнолыжном курорте раскрыл одну из особенностей жизни современной Украины
В понедельник, 12 января, издание "Суспільне Івано-Франківськ" сообщило том, что в Буковеле — популярном украинском горнолыжном курорте — нашли фигуранта нашумевшего в соцсетях видео. За два дня до этого — 10 января — в украинских телеграм-каналах появилась запись с мужчиной в куртке с надписью Sochi 2014.
"Пацаны, Буковель, 2026 год! Сочи точка ру. 2014-й. "Где вы были 8 лет, б***ь, пока "домбили Бомбас" (издевательство над обстрелами ВСУ Донецкой и Луганской Народных Республик — Ред.). Ох**ть! Вот такие в Буковеле краевиды (пейзажи — Ред.)", — говорил один молодой украинец, снимая в ресторане на горнолыжном курорте.
Другой молодой украинец, скрыв своё лицо, сказал, что мужчина в куртке "станет печально известным".
Как сообщила "Суспільне Івано-Франківськ" пресс-секретарь патрульной полиции в области Кристина Мрыглид, патрульные нашли туриста. Им оказался иностранец. Тот рассказал, что куртку купил в магазине одного из торговых комплексов. Собственником магазина оказался мужчина 1969 года рождения.
"Продавец пояснил, что у него на самом деле были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", — заявила Мрыглид.
Иностранцу, купившему злополучную куртку, вернули за неё деньги.
Этот скандал в украинских и российских СМИ подавали как курьёз. Украинские читатели взывали к бдительности СБУ, российские потешались над "войной с куртками". Но в самом происшествии на популярном лыжном обращает на себя внимание и то, что участвовал в нём иностранец. По данным некоторых СМИ, речь идёт об итальянце. И этот человек приехал в воюющую страну, чтобы покататься на лыжах.
Тушите свет, сливайте воду
За день до того, как появилось видео с курткой, 9 января, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан покинуть столицу Украины.
"Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Кличко, половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — осталась без тепла. Кроме того, в городе возникли проблемы с водоснабжением.
"Коммунальщики подключили социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", — заявил Кличко, указав при этом что городские службы работают "в режиме чрезвычайной ситуации", а погодные условия "будут сложными".
В соцсетях стали появляться данные о том, что в домах в том числе и в центре украинской столицы из батарей отопления сливают воду.
На следующий же день появилось злополучное видео из Буковеля. И кроме мужчины в "неправильной" куртке на нём были запечатлены посетители ресторана. В ресторане горел свет, люди ели и веселились.
За несколько дней до этого Буковель уже врывался в новостную повестку Украины. В начале января в соцсетях появились видео с этого горнолыжного курорта. В кадр попали большие очереди на подъёмники, а также очереди из авто. Некоторые видео были сняты ещё в конце старого, 2025 года. Другие — уже в январе 2026 года.
© Фото : соцсетиБуковель очереди
Буковель очереди
1 из 4
Буковель очереди
© Фото : соцсети
© Фото : соцсетиБуковель цены
Буковель цены
2 из 4
Буковель цены
© Фото : соцсети
© Фото : соцсетиБуковель очереди
Буковель очереди
3 из 4
Буковель очереди
© Фото : соцсети
© Фото : соцсетиБуковель очереди
Буковель очереди
4 из 4
Буковель очереди
© Фото : соцсети
Стоимость ски-пасса без учёта снаряжения составляла в праздничные дни около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. — Ред.). Такой же размер у среднего чека в заведении.
Этот "пир во время чумы" одобрили далеко не все украинцы. Кое-кого происходящее побудило обратиться в Госбюро расследований. 15 января народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Копиленко попросил ГБР проверить образ жизни отдельных высокопоставленных лиц Государственного агентства восстановления. В своём заявлении в ГБР он указал, что 1-3 января первый замглавы Агентства Николай Бойко находился на отдыхе в отеле "Тавель" в частном коттедже в сели Ясиня на Закарпатье, а 3 января Бойко очутился в отеле Radisson в Буковеле.
Там, по информации Копиленко, у Бойко была неформальная встреча с руководителем Службы восстановления в Ивано-Франковской области Любомиром Семанивым и представителями бизнес-групп, связанных с компанией "ПБС", которая является одним из ключевых подрядчиков на Прикарпатье.
Также Копиленко обратил внимание на кадровую политику Агентства, а также на премии его сотрудникам. И это в тот момент, когда работа Агентства провалена — ключевые объекты энергетики оказались незащищёнными.
Но и это — не единственный скандал с карпатскими курортами в эти дни.
Очень ценная земля
Редкий оптимизм по сравнению с соотечественниками демонстрируют украинские олигархи. Последние уверены: в будущем украинские горнолыжные курорты всё так же будут приносить стабильную прибыль. А потому стараются прикупить карпатскую землю.
8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава, что в Закарпатской области, за 89,5 млн грн. (около 160,3 млн руб. — Ред.) структурам, связанным с Сергеем Лёвочкиным — бывшим главой Администрации президента Украины, которого называют одним из отцов Майдана 2013-2014 годов
Торги проходили в форме "голландского аукциона", т. е. начинались со стартовой цены, которая постепенно снижалась пока не соглашались приобрести актив. При этом в каждом из аукционов участвовал только один претендент, продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам.
Так, участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (около 9,67 млн руб. - Ред.) приобрёл Андрей Винграновский. При этом стартовая цена участка составляла 10,4 млн грн. или 18,63 млн руб.
Винграновский также заплатил 39,1 млн (около 70,02 млн руб. — Ред.) за участок размером 199,15 га, стартовая цена которого составляла 75,2 млн грн. (около 130 млн руб. — Ред.).
Ещё один участок, площадь которого составляла 235,77 га за 45 млн грн. (около 80,6 млн руб. - Ред.) приобрёл Игорь Власюк. Стартовая цена этого участка составляла 88,2 млн грн. (около 157,95 млн руб. - Ред.).
Таким образом средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. - Ред.)
В ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более чем 1 млрд грн. (около 1,79 млрд руб. - Ред.).
Согласно открытым базам данных, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая, как сообщили украинские СМИ, входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. А ещё Винграновский — муж Юлии Лёвочкиной, бывшего народного депутата и сестры экс-главы Администрации президента Украины. Что же до Власюка, то он — учредитель ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.
Примечательно, что драгоценную карпатскую землю Лёвочкин получил в то время, когда на Украине вовсю обсуждают возможный энергетический коллапс. Очевидно, последний семейство Лёвочкина не страшит.
При этом Лёвочкин — не единственный из представителей украинской элиты, положивший взгляд на Карпаты. В ноябре 2025 года издание Bihus.Info рассказало о сети дорогих ресторанно-отельных комплексов "Апартель", совладельцем которой является брат народного депутата от партии "Батьківщина" Ивана Крулько Василий. При этом, как утверждали журналисты, с сетью связан и беглый украинский олигарх Денис Комарницкий, которого украинские СМИ называли "смотрящим за Киевом". При этом в Закарпатье строятся новые отели этой сети — притом, в основном, на бальнеологических курортах. Судя по всему, собственники уверены: у отелей не будет отбоя в клиентах. И это несмотря на то, что отели строятся высокого класса с недешёвыми номерами.
В общем, пока восток, юг и центр, а также столица Украины готовятся переживать непростые времена, Западная Украина ждёт туристов.
О том, как ещё Буковель повлиял на новостную повестку — в статье "Соцсети возмущены работой ТЦК на фоне ажиотажа в Буковеле".
