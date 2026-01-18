https://ukraina.ru/20260118/ukraina-raznaya-poka-v-kieve-slivayut-vodu-v-karpatakh-katayutsya-na-lyzhakh-i-stroyat-oteli-1074388022.html

Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели

Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели - 18.01.2026 Украина.ру

Украина разная: пока в Киеве сливают воду, в Карпатах катаются на лыжах и строят отели

Скандал с российской символикой на популярном украинском горнолыжном курорте раскрыл одну из особенностей жизни современной Украины

2026-01-18T08:06

2026-01-18T08:06

2026-01-18T08:06

эксклюзив

хроники

юлия левочкина

виталий кличко

вадим бойко

гбр

администрация президента

вооруженные силы украины

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102625/41/1026254119_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_5e0452861f6e0d75daa1cd0bbb011d71.jpg

В понедельник, 12 января, издание "Суспільне Івано-Франківськ" сообщило том, что в Буковеле — популярном украинском горнолыжном курорте — нашли фигуранта нашумевшего в соцсетях видео. За два дня до этого — 10 января — в украинских телеграм-каналах появилась запись с мужчиной в куртке с надписью Sochi 2014."Пацаны, Буковель, 2026 год! Сочи точка ру. 2014-й. "Где вы были 8 лет, б***ь, пока "домбили Бомбас" (издевательство над обстрелами ВСУ Донецкой и Луганской Народных Республик — Ред.). Ох**ть! Вот такие в Буковеле краевиды (пейзажи — Ред.)", — говорил один молодой украинец, снимая в ресторане на горнолыжном курорте.Другой молодой украинец, скрыв своё лицо, сказал, что мужчина в куртке "станет печально известным".Как сообщила "Суспільне Івано-Франківськ" пресс-секретарь патрульной полиции в области Кристина Мрыглид, патрульные нашли туриста. Им оказался иностранец. Тот рассказал, что куртку купил в магазине одного из торговых комплексов. Собственником магазина оказался мужчина 1969 года рождения."Продавец пояснил, что у него на самом деле были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", — заявила Мрыглид.Иностранцу, купившему злополучную куртку, вернули за неё деньги.Этот скандал в украинских и российских СМИ подавали как курьёз. Украинские читатели взывали к бдительности СБУ, российские потешались над "войной с куртками". Но в самом происшествии на популярном лыжном обращает на себя внимание и то, что участвовал в нём иностранец. По данным некоторых СМИ, речь идёт об итальянце. И этот человек приехал в воюющую страну, чтобы покататься на лыжах.Тушите свет, сливайте водуЗа день до того, как появилось видео с курткой, 9 января, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан покинуть столицу Украины."Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это", — написал он в своём телеграм-канале.По словам Кличко, половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — осталась без тепла. Кроме того, в городе возникли проблемы с водоснабжением."Коммунальщики подключили социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", — заявил Кличко, указав при этом что городские службы работают "в режиме чрезвычайной ситуации", а погодные условия "будут сложными".В соцсетях стали появляться данные о том, что в домах в том числе и в центре украинской столицы из батарей отопления сливают воду.На следующий же день появилось злополучное видео из Буковеля. И кроме мужчины в "неправильной" куртке на нём были запечатлены посетители ресторана. В ресторане горел свет, люди ели и веселились.За несколько дней до этого Буковель уже врывался в новостную повестку Украины. В начале января в соцсетях появились видео с этого горнолыжного курорта. В кадр попали большие очереди на подъёмники, а также очереди из авто. Некоторые видео были сняты ещё в конце старого, 2025 года. Другие — уже в январе 2026 года.Стоимость ски-пасса без учёта снаряжения составляла в праздничные дни около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. — Ред.). Такой же размер у среднего чека в заведении.Этот "пир во время чумы" одобрили далеко не все украинцы. Кое-кого происходящее побудило обратиться в Госбюро расследований. 15 января народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Копиленко попросил ГБР проверить образ жизни отдельных высокопоставленных лиц Государственного агентства восстановления. В своём заявлении в ГБР он указал, что 1-3 января первый замглавы Агентства Николай Бойко находился на отдыхе в отеле "Тавель" в частном коттедже в сели Ясиня на Закарпатье, а 3 января Бойко очутился в отеле Radisson в Буковеле.Там, по информации Копиленко, у Бойко была неформальная встреча с руководителем Службы восстановления в Ивано-Франковской области Любомиром Семанивым и представителями бизнес-групп, связанных с компанией "ПБС", которая является одним из ключевых подрядчиков на Прикарпатье.Также Копиленко обратил внимание на кадровую политику Агентства, а также на премии его сотрудникам. И это в тот момент, когда работа Агентства провалена — ключевые объекты энергетики оказались незащищёнными.Но и это — не единственный скандал с карпатскими курортами в эти дни.Очень ценная земляРедкий оптимизм по сравнению с соотечественниками демонстрируют украинские олигархи. Последние уверены: в будущем украинские горнолыжные курорты всё так же будут приносить стабильную прибыль. А потому стараются прикупить карпатскую землю.8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли на полонине Боржава, что в Закарпатской области, за 89,5 млн грн. (около 160,3 млн руб. — Ред.) структурам, связанным с Сергеем Лёвочкиным — бывшим главой Администрации президента Украины, которого называют одним из отцов Майдана 2013-2014 годовТорги проходили в форме "голландского аукциона", т. е. начинались со стартовой цены, которая постепенно снижалась пока не соглашались приобрести актив. При этом в каждом из аукционов участвовал только один претендент, продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам.Так, участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (около 9,67 млн руб. - Ред.) приобрёл Андрей Винграновский. При этом стартовая цена участка составляла 10,4 млн грн. или 18,63 млн руб.Винграновский также заплатил 39,1 млн (около 70,02 млн руб. — Ред.) за участок размером 199,15 га, стартовая цена которого составляла 75,2 млн грн. (около 130 млн руб. — Ред.).Ещё один участок, площадь которого составляла 235,77 га за 45 млн грн. (около 80,6 млн руб. - Ред.) приобрёл Игорь Власюк. Стартовая цена этого участка составляла 88,2 млн грн. (около 157,95 млн руб. - Ред.).Таким образом средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн. (около 3,6 тыс. руб. - Ред.)В ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более чем 1 млрд грн. (около 1,79 млрд руб. - Ред.).Согласно открытым базам данных, Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая, как сообщили украинские СМИ, входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. А ещё Винграновский — муж Юлии Лёвочкиной, бывшего народного депутата и сестры экс-главы Администрации президента Украины. Что же до Власюка, то он — учредитель ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.Примечательно, что драгоценную карпатскую землю Лёвочкин получил в то время, когда на Украине вовсю обсуждают возможный энергетический коллапс. Очевидно, последний семейство Лёвочкина не страшит.При этом Лёвочкин — не единственный из представителей украинской элиты, положивший взгляд на Карпаты. В ноябре 2025 года издание Bihus.Info рассказало о сети дорогих ресторанно-отельных комплексов "Апартель", совладельцем которой является брат народного депутата от партии "Батьківщина" Ивана Крулько Василий. При этом, как утверждали журналисты, с сетью связан и беглый украинский олигарх Денис Комарницкий, которого украинские СМИ называли "смотрящим за Киевом". При этом в Закарпатье строятся новые отели этой сети — притом, в основном, на бальнеологических курортах. Судя по всему, собственники уверены: у отелей не будет отбоя в клиентах. И это несмотря на то, что отели строятся высокого класса с недешёвыми номерами.В общем, пока восток, юг и центр, а также столица Украины готовятся переживать непростые времена, Западная Украина ждёт туристов.О том, как ещё Буковель повлиял на новостную повестку — в статье "Соцсети возмущены работой ТЦК на фоне ажиотажа в Буковеле".

украина

киев

буковель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, юлия левочкина, виталий кличко, вадим бойко, гбр, администрация президента, вооруженные силы украины, украина, киев, буковель, фото