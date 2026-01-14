https://ukraina.ru/20260114/chto-tochno-dolzhen-umet-boets-do-vykhoda-na-lbs-student-o-bazovykh-meditsinskikh-navykakh-na-fronte-1074275912.html

Что точно должен уметь боец до выхода на ЛБС? "Студент" о базовых медицинских навыках на фронте

Что точно должен уметь боец до выхода на ЛБС? "Студент" о базовых медицинских навыках на фронте - 14.01.2026 Украина.ру

Что точно должен уметь боец до выхода на ЛБС? "Студент" о базовых медицинских навыках на фронте

Боец, военный медик БАРС-23 с позывным "Студент" рассказал журналисту издания Украина.ру, как без специального медицинского образования с должности санитара... Украина.ру, 14.01.2026

2026-01-14T11:47

2026-01-14T11:47

2026-01-14T11:47

видео

сво

новости сво россия

медицина

тактическая медицина

минобороны рф

медики

барс-23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074275557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_392ab69678b494883f381d2e6f91f471.png

Боец, военный медик БАРС-23 с позывным "Студент" рассказал журналисту издания Украина.ру, как без специального медицинского образования с должности санитара дорос до военного медика и чего больше всего боятся некоторые солдаты.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сво, новости сво россия, медицина, тактическая медицина, минобороны рф, медики, барс-23, видео