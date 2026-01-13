Старый Новый год: немного прикладной хронологии и фольклористики - 13.01.2026 Украина.ру
Старый Новый год: немного прикладной хронологии и фольклористики
Россия – страна удивительная. Новый год у нас празднуется три или даже четыре раза. И это не считая новогодних традиций различных этнических и конфессиональных групп (например, Рош ха-Шана в 2026 году приходится на 11-13 сентября), а только если говорить о государствообразующей нации – русских, большинство из которых ощущают себя православными
Собственно Новый год празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. Но есть ещё Старый Новый год (Новый год по старому стилю) – в ночь с 13 на 14 января.Оба этих праздника чисто светские, Русская православная церковь относится к ним отрицательно – на время празднования Нового года приходится рождественский пост, а на 1 января поминают святого мученика Вонифатия, которому молятся во избавление от алкоголизма.У православных есть свой Новый год – Новолетие (начало индикта), отмечаемое 14 сентября (1-го по старому стилю). При этом как-то забылось, что индикт – понятие чисто светское – это 15-летний промежуток, в конце которого в Византийской империи пересматривались налоги… 14 января РПЦ празднует Обрезание Господне и поминает Василия Великого.Впрочем, не будем учить Православную церковь жить, но не забудем, по указанию Иоанна Предтечи, "сотворить достойный плод покаяния". И вернёмся к Старому Новому году.Традиция берёт начало с мероприятия совсем не праздничного и с Новым годом прямо не связанного – 24 января (6 февраля по новому стилю) В.И. Ленин подписал принятый накануне декрет Совета народных комиссаров "О введении в Российской республике западно-европейского календаря".Разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) календарём составляла две недели и эти дни надо было куда-то деть. Их незатейливо замели под половичок – после 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля. Приходилось читать ненаучно-фантастический роман, в котором описывалось, что происходило в неучтённые дни (спойлер – никто ничего не заметил).Чисто теоретически всё остальное должно было доставлять головную боль только историкам, и оно доставляет по сей день, поскольку юлианский календарь содержит систематическую ошибку (разница между астрономическим и календарным годом в 11 минут) из-за чего разница дат в календарях меняется. В XVII веке, например, она составляла 10 дней и, соответственно, 14 января 1601 года по новому стилю соответствует не 1, а 4 января. Кстати, в силу этой же тенденции начиная с 2101 года Старый Новый год будет приходиться на 14-15 января.Ну а среди народных масс появилась удивительная традиция праздновать Новый год по двум стилям – новому и старому. Причём тут произошёл двойной слом традиции – до революции всё же главным праздником считался не введённый Петром I светский Новый год, а Рождество – 25 декабря по старому стилю и 7 января – по новому. Западные христиане, а с последнего времени "украинские православные" празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю.Сейчас новогодние праздники включают три даты:- официальный Новый год по новому стилю – с боем курантов и выступлением президента;- Рождество;- неофициальный Новый год по старому стилю.14 января считается днём окончания новогодних праздников и переходом в нормальный рабочий ритм – даже в те времена, когда нынешних "длинных выходных" не было.Кстати, традиция празднования Нового года как такового в СССР и России тоже складывалась постепенно.Вообще празднование Нового года с ёлкой было восстановлено не вполне официальным образом – по инициативе снизу, в 1935 году. При этом, однако, в календаре новогодние праздники никак не выделялись, хотя год начинался с 1 января и граждан с его наступлением поздравляли.Только в 1948 году стало выходным 1 января – и продолжало оставаться единственным новогодним выходным до самого 1991 года, когда к нему добавилось Рождество, ставшее официальным праздником несмотря на сохранение конституционной нормы об отделении церкви от государства. В 1993 году выходным стало ещё 2 января."Длинные выходные" впервые были установлены в 2004 году – с 1 по 5 января. Нынешний формат – с 1 по 8 января – сформировался в 2013 году.Однако, как показывает опыт этого года, за счёт переноса выходных новогодние праздники можно растянуть чуть ли не до самого Старого Нового года – с 31 декабря по 11 января. 31, впрочем, остаётся предпраздничным днём (в 2025 году его сделали выходным по переносу – разовая акция на правах рекламы).Каких-то определённых традиций на Старый Новый год не сформировалось. Празднуют его не все, а кто празднует, тот обычно ограничивается лайт-версией обычного Нового года – с учётом того, что 14 января, если не попадает на субботу-воскресенье уж точно рабочий день, потому надо быть в форме.Православные традиции этого дня намного богаче.Во-первых, именно в этот вечер проводится "щедрование" и "посевание" – дети ходят по домам, поздравляют с Новым годом и поют за небольшую мзду (на памяти автора это были конфеты и печенье) щедривки.Во-вторых, "щедрый вечер" совпадает со Святками и именно в это вечер принято гадать. Самое примитивное гадание, до сих пор распространённое, подача на стол вареников с секретом (сейчас чаще всего в них кладут монеты или записки с разной степени абсурдности пожеланиями).В-третьих, это обильный стол. Поскольку святитель Василий – покровитель свиноводства, то на его день предполагалось вкушать свинину. Так же выставляется поминальная еда – кутья и блины.Судя по данным ВЦИОМ традиция отмечать старый Новый год постепенно отходит в прошлое – если в 2009 году его собирались отмечать 67% опрошенных, то в 2024 – 58%. Нам, почему-то, кажется, что эта тенденция связана с удлинением новогодних выходных.P.S.: Надо признать честно – помимо России второй новый год есть в некоторых других странах. Это страны, населённые сербами и черногорцами (тоже последствия реформы календаря), и немецкие кантоны Швейцарии. В некоторых странах Магриба (Алжир, Марокко, Тунис) пользуются берберским календарём, по которому Новый год отмечается 12 (Алжир) или 14 (Марокко, Тунис) января. В Японии и Китае Новый год в 2026 году наступает 4 февраля – именно с этого дня начинается пресловутая "огненная лошадь", поступить которой видна уже сейчас.
россия
10:32 13.01.2026 (обновлено: 10:33 13.01.2026)
 
Собственно Новый год празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. Но есть ещё Старый Новый год (Новый год по старому стилю) – в ночь с 13 на 14 января.
Оба этих праздника чисто светские, Русская православная церковь относится к ним отрицательно – на время празднования Нового года приходится рождественский пост, а на 1 января поминают святого мученика Вонифатия, которому молятся во избавление от алкоголизма.
У православных есть свой Новый год – Новолетие (начало индикта), отмечаемое 14 сентября (1-го по старому стилю). При этом как-то забылось, что индикт – понятие чисто светское – это 15-летний промежуток, в конце которого в Византийской империи пересматривались налоги… 14 января РПЦ празднует Обрезание Господне и поминает Василия Великого.
Впрочем, не будем учить Православную церковь жить, но не забудем, по указанию Иоанна Предтечи, "сотворить достойный плод покаяния". И вернёмся к Старому Новому году.
Традиция берёт начало с мероприятия совсем не праздничного и с Новым годом прямо не связанного – 24 января (6 февраля по новому стилю) В.И. Ленин подписал принятый накануне декрет Совета народных комиссаров "О введении в Российской республике западно-европейского календаря".
Разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) календарём составляла две недели и эти дни надо было куда-то деть. Их незатейливо замели под половичок – после 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля. Приходилось читать ненаучно-фантастический роман, в котором описывалось, что происходило в неучтённые дни (спойлер – никто ничего не заметил).
Чисто теоретически всё остальное должно было доставлять головную боль только историкам, и оно доставляет по сей день, поскольку юлианский календарь содержит систематическую ошибку (разница между астрономическим и календарным годом в 11 минут) из-за чего разница дат в календарях меняется. В XVII веке, например, она составляла 10 дней и, соответственно, 14 января 1601 года по новому стилю соответствует не 1, а 4 января. Кстати, в силу этой же тенденции начиная с 2101 года Старый Новый год будет приходиться на 14-15 января.
Ну а среди народных масс появилась удивительная традиция праздновать Новый год по двум стилям – новому и старому. Причём тут произошёл двойной слом традиции – до революции всё же главным праздником считался не введённый Петром I светский Новый год, а Рождество – 25 декабря по старому стилю и 7 января – по новому. Западные христиане, а с последнего времени "украинские православные" празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю.
© Василий СтоякинНовогодняя Москва
Новогодняя Москва
© Василий Стоякин
Новогодняя Москва
Сейчас новогодние праздники включают три даты:
- официальный Новый год по новому стилю – с боем курантов и выступлением президента;
- Рождество;
- неофициальный Новый год по старому стилю.
14 января считается днём окончания новогодних праздников и переходом в нормальный рабочий ритм – даже в те времена, когда нынешних "длинных выходных" не было.
Кстати, традиция празднования Нового года как такового в СССР и России тоже складывалась постепенно.
Вообще празднование Нового года с ёлкой было восстановлено не вполне официальным образом – по инициативе снизу, в 1935 году. При этом, однако, в календаре новогодние праздники никак не выделялись, хотя год начинался с 1 января и граждан с его наступлением поздравляли.
Только в 1948 году стало выходным 1 января – и продолжало оставаться единственным новогодним выходным до самого 1991 года, когда к нему добавилось Рождество, ставшее официальным праздником несмотря на сохранение конституционной нормы об отделении церкви от государства. В 1993 году выходным стало ещё 2 января.
"Длинные выходные" впервые были установлены в 2004 году – с 1 по 5 января. Нынешний формат – с 1 по 8 января – сформировался в 2013 году.
© Василий СтоякинНовогодняя Москва
Новогодняя Москва
© Василий Стоякин
Новогодняя Москва
Однако, как показывает опыт этого года, за счёт переноса выходных новогодние праздники можно растянуть чуть ли не до самого Старого Нового года – с 31 декабря по 11 января. 31, впрочем, остаётся предпраздничным днём (в 2025 году его сделали выходным по переносу – разовая акция на правах рекламы).
Каких-то определённых традиций на Старый Новый год не сформировалось. Празднуют его не все, а кто празднует, тот обычно ограничивается лайт-версией обычного Нового года – с учётом того, что 14 января, если не попадает на субботу-воскресенье уж точно рабочий день, потому надо быть в форме.
Православные традиции этого дня намного богаче.
Во-первых, именно в этот вечер проводится "щедрование" и "посевание" – дети ходят по домам, поздравляют с Новым годом и поют за небольшую мзду (на памяти автора это были конфеты и печенье) щедривки.
Во-вторых, "щедрый вечер" совпадает со Святками и именно в это вечер принято гадать. Самое примитивное гадание, до сих пор распространённое, подача на стол вареников с секретом (сейчас чаще всего в них кладут монеты или записки с разной степени абсурдности пожеланиями).
В-третьих, это обильный стол. Поскольку святитель Василий – покровитель свиноводства, то на его день предполагалось вкушать свинину. Так же выставляется поминальная еда – кутья и блины.
© Василий СтоякинНовогодняя Москва
Новогодняя Москва
© Василий Стоякин
Новогодняя Москва
Судя по данным ВЦИОМ традиция отмечать старый Новый год постепенно отходит в прошлое – если в 2009 году его собирались отмечать 67% опрошенных, то в 2024 – 58%. Нам, почему-то, кажется, что эта тенденция связана с удлинением новогодних выходных.
P.S.: Надо признать честно – помимо России второй новый год есть в некоторых других странах. Это страны, населённые сербами и черногорцами (тоже последствия реформы календаря), и немецкие кантоны Швейцарии. В некоторых странах Магриба (Алжир, Марокко, Тунис) пользуются берберским календарём, по которому Новый год отмечается 12 (Алжир) или 14 (Марокко, Тунис) января. В Японии и Китае Новый год в 2026 году наступает 4 февраля – именно с этого дня начинается пресловутая "огненная лошадь", поступить которой видна уже сейчас.
