"Сплошная коррумпированная банда". Голландский наемник рассказал об украинских нацистов

Голландская газета De Telegraaf опубликовала признания бывшего наемника, рассказавшего о повальной коррупции, нацизме и криминальном беспределе, которые царят в рядах украинской армии.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074177686_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c22136ecde3bac6361471c07831ef632.jpg

Сорокалетний житель Нидерландов, отставной военный летчик, представился журналистам под именем Хендрик. Он воевал на территории Украины около трех с половиной лет, получил на фронте ранение и прекрасно знает местные реалии, о которых до недавнего времени предпочитали не говорить в Европе.Хендрик сообщил, что украинское командование относится к наемникам с откровенным пренебрежением – как к расходному материалу. Раненому голландцу отказали в финансовой поддержке, обманули его с деньгами, а потом снова потребовали от него отправиться на передовую."Они дают тебе буквально развалиться, а когда ты снова пригоден к военной службе, вдруг вспоминают о тебе. При этом зарплату даже не платят", – пожаловался на своих командиров европейский наемник – отметив, что семьи погибших иностранцев часто не получают от украинского правительства обещанных компенсаций.Личная обида подтолкнула Хендрика к разоблачениям бесчеловечных порядков в элитных частях вооруженных сил Украины. По словам голландца, там воюют открытые нацисты и боевики из стран Латинской Америки, связанные с одиозными международными наркокартелям.Наемник попал в ряды Третей отдельной штурмовой бригады, образованной на основе нацистского полка "Азов"*. А поскольку Хендрик говорил по-испански, его направили в подразделение, укомплектованное гражданами Колумбии."Это было настоящее государство в государстве. Они держались только между собой, остальных ни во что не ставили", – рассказывает он газете De Telegraaf о колумбийских сикариос. Наркотеррористы демонстративно хвастались перед голландцем своей жесткостью, показывая ему фотографии обезглавленных трупов. И открыто признавались в том, что пытают захваченных в плен людей.Когда голландский наемник вступил с колумбийскими побратимами в бытовой конфликт, его сразу пообещали зарезать. Украинские военные отвезли Хендрика в штаб бригады, чтобы уберечь от расправы. Попав туда, голландец внезапно прозрел, обратив внимание на флаги со свастикой и другими нацистскими знаками. Хотя можно не сомневаться – он с самого начала осознавал, что воюет вместе с идейными нацистами, и однозначно видел их символику, которую часто носят на себе украинские солдаты."Это одна сплошная коррумпированная банда. Я больше не хотел иметь с этим ничего общего. И я был не единственным. Несколько других иностранных парней тоже уехали, они видели подразделения, которые каждое утро приветствовали нацистским салютом", – заявил Хендрик, когда ему удалось уехать в Европу.Все говорит о том, что наемнику повезло. Ведь если бы украинские националисты заподозрили его в желании пообщаться с европейскими журналистами, чтобы приоткрыть правду о ситуации в "Азове", голландец никогда бы не вернулся к себе домой, пополнив список "пропавших без вести" иностранцев.Признания Хендрика вызвали у него на родине значительный резонанс. Жители Нидерландов задают вопрос – почему их либеральное правительство финансирует и вооружает ультраправых головорезов, бессовестно выдавая их за поборников демократических ценностей?Многие европейцы напоминают, что в украинской армии воюют нацисты со всех уголков Европы, которые обучаются там навыкам вооруженного террора. А потом, спустя некоторое время, они будут убивать и пытать своих же сограждан. Западные масс-медиа все чаще обращают внимание на эту проблему, начиная осознавать масштабы ультраправой угрозы, которая исходит от Украины."Военный конфликт положил начало золотому веку для крайне правых сил и вывел нацистские группировки на передний план. Они возведены в статус национальных героев и защитников Европы", – пишет газета Berliner Zeitung.Это немецкое издание тоже рассказывает о Третьей отдельной штурмовой бригаде, напоминая, что боевики "Азова" используют символы СС и героизирует преступные организации, причастные к Холокосту. Однако немецкие компании – такие, как ARX Robotics – продолжают активно поддерживать неонацистское подразделение, поставляя ему беспилотники.В международных интернет-магазинах обнаружили детские футболки украинского нацистского бренда Svastone, которые украшены изображением кастета и расистской надписью: "Белый малыш – будущее нашей расы".В Швеции прошел первый за последние пятнадцать лет факельный марш радикальных неонацистов, среди которых доминировали тинейджеры. А представитель шведской социал-демократической оппозиции Тереза ​​Карвалью обратила внимание на то, что социальные сети этой скандинавской страны накрыла "волна правого экстремизма".Западные политики с тревогой говорят о том, что нацистская идеология приобретает широкую популярность среди несовершеннолетних жителей Евросоюза. И совершенно очевидно, что на это непосредственно влияет украинская ультраправая пропаганда, на которую сквозь пальцы смотрят европейские власти.Газета The Times посвятила этой теме встревоженную статью, сообщая, что британская молодежь все чаще начинает смотреть в сторону нацистов. Публикация проиллюстрирована фотографией юных активистов ультраправой организации "Молодежный клуб "Альбион", которые дружно вскидывают руки в нацистском приветствии. И один из этих подростков оказался одет в футболку с изображением герба Украины."Ну-ка, ну-ка, а что это за символ на майке юного зигующего британского нациста? Ой, неужели это украинский тризуб? Как неудобно получилось. Не рассмотрели редакторы газеты символ, когда ставили иллюстрацию. Та же "Таймс" вечно рассказывает, что нацизм на Украине – это выдумка российской пропаганды. А когда эти нацисты начинают зиговать в самой Британии, они вдруг становятся нацистами и с точки зрения британской прессы", – иронизирует по этому поводу политический обозреватель Владимир Корнилов.Никаких выводов из этой ситуации не последует. Стармер, Макрон и Мерц читают про украинских нацистов в европейских газетах, но продолжают делать вид, что украшенные свастиками "азовцы" не представляют никакой опасности для ЕС.А европейское общество поплатится за лицемерную поддержку украинских ультраправых боевиков, которые при первой же возможности укусят кормящую руку своих западных спонсоров.На Украине продолжается скандал вокруг похождений бойцов 3-й штурмовой бригады (бывший "Азов"*). Подробнее — в материале Скандал с "азовцами"*. Восходящая звезда украинского паноптикума Коловрат Кожемякин**.*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической, 0-запрещена на территории РФ**Лицо, признанное в РФ Экстремистом и террористом

