Скандал с "азовцами"*. Восходящая звезда украинского паноптикума Коловрат Кожемякин**

На Украине продолжается скандал вокруг похождений бойцов 3-й штурмовой бригады (бывший "Азов"*) в Тернополе, где неонацисты под видом помощников военкомов промышляли грабежом и вымогательством. На днях за бандитов в военной форме вступился их "побратим" Коловрат Кожемякин – колоритный персонаж из Сыктывкара, о котором стоит рассказать отдельно

ЧП на Западной УкраинеВсе началось с видео в соцсетях в начале октября, где известный в Тернополе футбольный тренер Сергей Задорожный попал под пресс неизвестных людей в камуфляже и балаклавах. Они остановили мужчину и пытались запихнуть его в микроавтобус, но спутники Задорожного сумели отбить его.После того, как ситуация получила огласку, местный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вынужден был сообщить, что уже какое-то время для помощи сотрудникам ТЦК при мобилизации выделены действующие военнослужащие, в данном случае – бойцы 3-й штурмовой бригады, которая была создана лидером "Азова" Андреем Билецким**.На следующий день после этого объявления через соцсети выступил местный активист Роман Довбенко, который обнародовал ужасающие факты.Оказалось, что эти "азовцы" уже месяц буквально терроризируют город: избивают граждан, грабят их, отбирают автомобили, а одного мужчину похитили, раздели, облили горючей жидкостью и заставили в таком виде бегать вокруг машины. Жителям угрожали, что если они не будут подчиняться, то их отправят на фронт.Ситуация стала нестерпимой, пришлось вмешиваться полиции. Было заведено уголовное дело, а шестерых националистов задержали при поддержке спецназа. На днях тернопольский суд отправил их всех в СИЗО без права выхода под залог.Сыктывкарский КоловратКомандование 3-й штурмовой бригады тут же изобразило готовность сотрудничать со следствием и признало, что тернопольские грабители – из их подразделения. Однако, как стало вскоре понятно, не все соратники задержанных согласились мириться с этой ситуацией.Наиболее ярко выступил еще один боец из этой бригады, который в ультраправых кругах известен как Коловрат Кожемякин. То, что этот гражданин исповедует радикальные идеи у него написано буквально на лбу, а точнее на голове, которую "украшают" татуировки в виде узора из свастик.Когда Кожемякин родился в Сыктывкаре (Республика Коми) в 1984 году, никаким Коловратом он конечно не был. Мальчика назвали Алексеем, однако уже ближе к совершеннолетию он понял, что никакой он не Алексей, а самый настоящий Коловрат. Сначала это было прозвище, затем оно перебралось и в паспорт.Молодой человек увлекся праворадикальными идеями, изрисовал себя соответствующими татуировками и отправился заниматься тем, чем в "нулевые" обычно промышляли подобные персонажи – нападал на лиц неславянской внешности.К 20 годам на него было заведено несколько уголовных дел, фатальным для него стало нападение на уроженца Азербайджана в 2005 году. Сам Кожемякин не отрицал, что атаковал на свою жертву с холодным оружием."Нож со свистом прорезал полумрак коридора, и два пальца "джигита" отлетели в сторону", - так он описывал тогда эту ситуацию.Пострадавший получил несколько ножевых ранений, но остался жив, а Кожемякин отправился в колонию отбывать 8-летний срок.Исправительная колония никак Кожемякина не исправила и по выходе из мест заключения он вернулся в правое движение, примкнув к местной организации "Рубеж Севера"*. Группировка эта представляла собой пестрый конгломерат из националистов разного толка – от умеренных национал-патриотов с либеральными замашками, до откровенных расистов и боевиков, коих и представлял Кожемякин."Рубежисты" не приняли события Русской весны и поддержали Украину, разрисовав памятник Ленину в Сыктывкаре "жовто-блакитными" цветами и отправив своих эмиссаров на Майдан в Киев, а вот "болотные" протесты, прошедшие чуть ранее, им пришлись по вкусу, что вылилось в участии этой организации в аналогичных акциях в Республике Коми.Со временем на активистов этого движения были заведены многочисленные уголовные и административные дела, не отставал и Кожемякин, который возглавил филиал движения ныне покойного Максима Марцинкевича (Тесака), которое объявило себя борцами с педофилами.В 2016 году "Рубеж Севера" был признан экстремистской организацией и запрещен, но Кожемякин следил за этим уже из-за рубежа. В 2013-м в Сыктывкаре он разрисовал свастиками местный еврейский культурный центр, за что на него завели очередное уголовное дело. Дожидаться его итогов он не стал и уехал на Украину.Куда кожемякины заведут УкраинуВ начале этого года Кожемякин дал интервью проекту Online.ua, в котором рассказал, что на Украине он одновременно связался с "Правым сектором"* и "Азовом", предложив им свои услуги. Пройдя проверки, его пригласили и туда, и туда, но он выбрал именно "Азов".Кожемякин участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, однако чем-то особым там не отметился. Теперь он также служит в армии, в 3-й штурмовой бригаде, имеет позывной Барсик и звание главного сержанта, периодически дает интервью, в которых называет своих бывших соотечественников "биомассой".Кожемякин-Барсик – типичный ультраправый отморозок, для которых Украина после 2014 года стала этакой землей обетованной. В этой стране неонацистам можно практически свободно трясти свастиками, убивать, грабить, формировать собственные политические партии и воинские подразделения, не забывая зарабатывать на всем вышеперечисленном.Никакие нужды и проблемы русского или украинского народов Кожемякина и ему подобных никогда не интересовали. В ультраправой идеологии они нашли подпитку и выход своим примитивным животным инстинктам, а на современной Украине – место, где можно полноценно развернуться."Побратимы" задержанных в Тернополе "азовцев" уже грозят, что так эту ситуацию не оставят и будут чуть ли не штурмовать СИЗО, где содержатся арестованные.Слабость и податливость власти и правоохранительных органов по отношению к националистам провоцирует вседозволенность, а любые попытки загнать их в стойло неизбежно будут вызывать сопротивление. Все эти кожемякины будут наглеть больше и больше, прикрываясь своим участием в войне как индульгенцией, а украинские города неизбежно ждет новая волна националистического террора.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о произошедшем в Тернополе - в материале издания Украина.ру Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства.

