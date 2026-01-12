https://ukraina.ru/20260112/1042550510.html

София Потоцкая: невероятная история греческой куртизанки

София Потоцкая: невероятная история греческой куртизанки

Холодным ноябрьским вечером 1822 года к посту на прусско-российской границе подъехали две кареты. В первой дремала пожилая дама в роскошной собольей шубе. Во второй ехали две знатные молодые женщины. Проверив документы, пограничники пропустил их, и совсем напрасно. Пожилая дама когда-то слыла первой красавицей Европы, и ещё... ещё она была мёртвой

история

история

xviii век

речь посполитая

умань

григорий потемкин

xix век

польша

санкт-петербург

стамбул

София родилась 1 января (12-го по новому стилю) 1760 года в турецком городе Бурса, точнее — в его предместье, небольшом порту Монбанья, в семье небогатого греческого торговца скотом Константина. В 1772 году семья перебралась в Стамбул, случилось это, потому что 11-летнюю Софию лишил девственности её двоюродный брат, при чём инициатором инцидента была сама девочка. Оставаться с таким позором дальше в маленьком городке, где все друг друга знают, было нельзя, и Софию отправили в Константинополь к тётке Елене, бывшей за мужем за купцом французско-сицилийского происхождения по фамилии Глявоне (или Главани — в разных источниках по-разному). Жена его сначала не стеснялась спать с коллегами мужа, а после того, как он разорился, и вовсе занялась проституцией.Вскоре отец Софии скончался. Мать, которую звали Мария, вышла замуж за какого-то армянина, но он тоже вскоре умер, а дом семьи сгорел. Оставшись совсем без средств к существованию, женщина последовала примеру младшей сестры.Однажды к послу польского короля Каролю Боскамп-Лясопольскому привели девушку:"Голова, напоминающая голову знаменитой Фрины, её соотечественницы, достойна резца Праксителя… Плечи стройные, предплечья довольно хороши, переходя в немного великоватые, как на нынешние вкусы, руки, такие, однако, какие мы видим у античных статуй из ее страны… Ягодицы, бёдра, колени и голени могли бы (по меньшей мере, в расцвете её лет) выдержать экзамен у резчика статуй".Боскамп-Лясопольский решил взять девушку к себе в содержанки. Сначала посол использовал девушку для собственных утех, затем фактически "подложил" её под русского посла. Боскампа поразил талант Софии охмурять нужные ей объекты:"Она изучает мужчину, с которым общается, так старательно, что почти всегда умеет предвидеть его слова и угадать намерения. У неё поразительная память, неистощима в замыслах, настойчива и терпелива в преодолении препятствий. Беззаботна в том, что касается собственного будущего, её максима — радоваться настоящему, девиз — пользоваться удовольствиями, не упуская случая".Правда, вскоре жена Боскампа умерла, и он решил "выписать" Софию к себе в Польшу. С этим возникли определённые сложности: в дороге девушка заболела и застряла в Бухаресте. Просто сидеть София не умела…Вскоре слухи о непристойном поведении невоздержанной пассии дошли и до Боскампа и он отправил Софию в приграничную крепость Каменец-Подольский.В Каменце Софии удалось охмурить сына коменданта крепости, 39-летнего майора Юзефа Витта и выйти за него замуж. Ему-то она наплела, будто состоит в родстве с византийскими императорами.Вместе с мужем София отправилась ко двору польского короля Станислава Августа, прусского короля Фридриха II, австрийского императора Иосифа II. Последний рекомендовал своей сестре Марии-Антуанетте — французской королеве обратить внимание на прелестную Софию Витт.17 октября 1781 года в семье счастливых супругов Витт родился сын Ян. Крёстным отцом мальчика вызвался быть сам король.Молодой графине Витт было тоскливо в хоть и живописной, но провинциальной крепости. Местное высшее общество относилось к ней настороженно, не слишком доверяя её выдуманной родословной.Зато у Софии сложились хорошие отношения с кузиной короля, женой великого коронного маршалка Урсулой Мнишковой. С её помощью в Стамбул на родину графини Витт удалось организовать ознакомительную поездку сразу тридцати высокопоставленных польских дворян, включая девять женщин. Буквально через день после их отъезда началась очередная русско-турецкая война. Эта поездка породила легенду, что уже тогда София состояла на службе у русской разведки, хотя доказательств этому нет до сих пор.На следующий год война докатилась и до Каменца: русские войска генерал-поручика Ивана Петровича Салтыкова и австрийская армия принца Саксен-Кобурга осадили крепость Хотин. Осада затянулась.София не могла не воспользоваться такой возможностью. Салтыков, питавший к женскому полу определённую слабость, был сражён красивой панночкой наповал.Через тётку Софии удалось передать Осман-паше предложения русской стороны о сдаче. После 4 месяцев и 8 дней осады 19 сентября 1788 года турецкий гарнизон сдал крепость без боя, победившая сторона оставила османам знамёна и личное оружие, но артиллерию и припасы вывезти не дала.Генерал решил познакомить Потёмкина с Софией… и та пополнила свой счёт ещё одним трофеем. Несколько лет графиня Витт сопровождала "светлейшего" и отправилась за ним в Петербург. Здесь гречанка познакомилась с российской императрицей Екатериной ІІ. Для своего мужа она выпросила место херсонского губернатора.В 1791 года вслед за Потёмкиным София поехала в Яссы, где "светлейший" ждал трёх польских магнатов — Станислава Щенсны Потоцкого, Северина Ржевуского и Ксаверия Браницкого. В октябре они прибыли в ставку князя, однако на следующий день он умер.София Витт была безутешна… но недолго. Почти сразу после похорон "светлейшего" в Яссах начали закатываться шикарные балы, на одном из которых предприимчивая гречанка заполучила очередную свою жертву — одного из самых богатых магнатов Польши — Станислава Щесны Потоцкого.К этому времени Потоцкий открыто перешел на сторону России, встав во главе так называемой Тарговицкой конфедерации, отвергшей существующую польскую конституцию, и тем самым способствовал второму разделу Польши.Магнаты поехали в Петербург, готовясь к завершающему акту второго раздела Польши. София на время поехала к мужу и детям в Херсон, но как только Потоцкий позвал её к себе в Тульчин, она тут же всё и всех бросила, и уехала к нему.В апреле 1793 года графиня Витт родила от Потоцкого незаконнорождённого сына Константина. Русские войска вторглись на территорию Польши, и влюблённая пара уехала подальше от войны в Гамбург. Там летом 1794 года София родила от магната ещё одного сына — Николая.Она как-то заехала в гости в Неборов во владения княгини Елены Радзивилл. Хозяйка свозила Софию в свой парк Аркадия, который поразил воображение гречанки. Она написала возлюбленному восторженное письмо:"Тяжело себе вообразить что-то лучшее и более романтическое. Ты знаешь Аркадию, но видел её 10 лет назад. Представь себе, как могут вырасти молодые деревья за 10 лет и как много здесь сделано для улучшения этого места… Аркадия очень напоминает Крым; ты знаешь, что в тех местах при твоих возможностях можно было бы иметь в течение двух лет такую же, а может и более прекрасную Аркадию, ибо там не нужно искусственных насаждений? Правда, мой милый друг, что мы будем иметь сельцо в Крыму?"В излучине речки Каменки, где в неё впадала другая речка — Уманка, находилась живописная местность. Как-то на прогулке София сказала Потоцкому, что было бы неплохо разбить здесь прекрасный парк. Магнат воспринял это как руководство к действию.Строительными работами руководил крепостной Заремба, а инженерными — артиллерийский офицер Людвиг Метцель. Строители возвели великолепный дворец, проложили дороги, соорудили мосты, насадили "Греков лес" — в честь греческого происхождения Софии. При помощи привозных гидравлических машин и систем блоков установили каменные глыбы, вырыли пруды, создали водопады, пещеры, 20-метровый фонтан, небольшой подземный канал и подземные гроты в Долине гигантов, построили оранжереи, высадили десятки пород редких деревьев. Влюблённый магнат вбухал в строительство парка 15 миллионов злотых.28 апреля 1798 года по новому стилю магнат обвенчался с "разводною гр. Витте женою Софиею, урожденною Челиче да Маврокордато".В день именин жены в 1800 году Потоцкий в знак своей любви преподнёс ей роскошнейший подарок — завершённый парк. София родила мужу законных детей: Александра (1798), Мечислава (1800), Софию (1801), Ольгу (1802), Болеслава (1805).Старшего сына магната от первой жены — Ежи (Юрия) Потоцкого за беспробудное пьянство, распутство и игру в карты обязали жить у отца на Украине. Магнат погасил 2 млн злотых карточных долгов своего избалованного отпрыска, подарил сёла с 10 тыс. крепостных душ и приблизил к себе, что было неосмотрительно. На праздновании своего 40-летия София положила глаз на молоденького 24-летнего пасынка. Вскоре она уже втайне от мужа предавалась с ним любовным утехам.Старый Потоцкий узнал о страшном предательстве Софии только в марте 1805 года. Его душа не выдержала удара, он слёг и умер, так и не захотев перед смертью проститься с неблагодарной супругой.София поставила под угрозу собственное благополучие: против неё в суде выступили многочисленные дети Потоцкого и вторая жена первого мужа Каролина Витт, законных прав на земли и доходы магната у Софии не было. "Безутешная" вдова отправилась в Петербург, где в её любовные сети на этот раз попался сподвижник молодого царя Александра I, сенатор Николай Николаевич Новосильцев. Также ей благоволил английский посланник лорд Александр Гамильтон Дуглас. Благодаря их усилиям Софии удалось сохранить большую часть наследства умершего магната.Следующие 10 лет жизни Софии Потоцкой окутаны туманом. Где она была во время вторжения Наполеона — неизвестно.В 1821 году в Петербурге после свадьбы любимой дочери Софии Потоцкая впервые почувствовала себя тяжело больной. Летом 1822 года она отправилась на лечение в Германию, предварительно составив подробное завещание. В Берлине ей стало хуже, и она попросила дочерей приехать к ней. 24 ноября София скончалась у них на руках.Немецкие чиновники не давали вывезти тело, требуя, чтобы оно пробыло определённый срок в карантине. Тогда дочери нарядили мать, напудрили и нарумянили лицо, и повезли труп по паспорту, словно живого человека. На границе никто ничего не заметил, и вскоре кавалькада прибыла в Умань, где, в соответствии с её завещанием, Софию Потоцкую похоронили в Уманском соборе.После того как её старший сын Александр принял участие в польском восстании 1831 года, Умань и драгоценный парк у него отобрали в казну, переименовав в Царицын сад. Тогда же останки Софии Потоцкой перенесли в Тальное, в подземелье местной церкви, где они пребывают и поныне.Ну а Софиевский парк продолжает жить собственной жизнью, радуя своим наивным очарованием всё новые и новые тысячи ценителей прекрасного.

