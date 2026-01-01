https://ukraina.ru/20260101/chudovischnoe-prestuplenie-kievskogo-rezhima-desyatki-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-khersonskoy-oblasti-1073885738.html

Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области

В новогоднюю ночь вооружённые формирования Украины совершили акт беспрецедентного террора, целенаправленно нанеся удар по мирным гражданам. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в посёлке Хорлы, где жители встречали праздник

По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 пострадали. Многие сгорели заживо. Цифры уточняются.Особый цинизм атакиКак сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесён после работы дрона-разведчика, практически под бой курантов. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь, аналогичную той, которую киевские боевики ранее использовали для поджога полей. Это свидетельствует о спланированном характере преступления с целью причинения максимальных человеческих жертв и страданий. Мощный пожар, который удалось ликвидировать только под утро, помешал спасти больше людей.Реакция власти и расследованиеСледственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее "кровавым преступлением озверевших украинских нацистов" и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что задача атаки заключалась именно в том, чтобы "сжечь как можно больше мирных людей".Главный редактор Международного информационного агентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян дала оценку действиям ВСУ: "Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев". Она также заявила, что все причастные будут найдены и понесут заслуженное наказание.Оказание помощи пострадавшимВ настоящее время врачи в больницах Херсонской области и Республики Крым борются за жизни 13 пострадавших, среди которых двое детей. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

