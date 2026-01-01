Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/chudovischnoe-prestuplenie-kievskogo-rezhima-desyatki-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-khersonskoy-oblasti-1073885738.html
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области - 01.01.2026 Украина.ру
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
В новогоднюю ночь вооружённые формирования Украины совершили акт беспрецедентного террора, целенаправленно нанеся удар по мирным гражданам. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в посёлке Хорлы, где жители встречали праздник
2026-01-01T10:38
2026-01-01T10:40
новости
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
сергей аксенов
михаил развожаев
следственный комитет
вооруженные силы украины
rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054899716_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_92602ba8d3ca9ef4ece9394a2a1685c7.jpg
По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 пострадали. Многие сгорели заживо. Цифры уточняются.Особый цинизм атакиКак сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесён после работы дрона-разведчика, практически под бой курантов. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь, аналогичную той, которую киевские боевики ранее использовали для поджога полей. Это свидетельствует о спланированном характере преступления с целью причинения максимальных человеческих жертв и страданий. Мощный пожар, который удалось ликвидировать только под утро, помешал спасти больше людей.Реакция власти и расследованиеСледственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее "кровавым преступлением озверевших украинских нацистов" и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что задача атаки заключалась именно в том, чтобы "сжечь как можно больше мирных людей".Главный редактор Международного информационного агентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян дала оценку действиям ВСУ: "Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев". Она также заявила, что все причастные будут найдены и понесут заслуженное наказание.Оказание помощи пострадавшимВ настоящее время врачи в больницах Херсонской области и Республики Крым борются за жизни 13 пострадавших, среди которых двое детей. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
херсонская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054899716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a44c8c3855f1567aa4f0d6d50ee60923.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, россия, украина, владимир сальдо, сергей аксенов, михаил развожаев, следственный комитет, вооруженные силы украины, rt
Новости, Херсонская область, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, RT

Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области

10:38 01.01.2026 (обновлено: 10:40 01.01.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в России
Празднование Пасхи в России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В новогоднюю ночь вооружённые формирования Украины совершили акт беспрецедентного террора, целенаправленно нанеся удар по мирным гражданам. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в посёлке Хорлы, где жители встречали праздник
По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 пострадали. Многие сгорели заживо. Цифры уточняются.
Особый цинизм атаки
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесён после работы дрона-разведчика, практически под бой курантов. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь, аналогичную той, которую киевские боевики ранее использовали для поджога полей. Это свидетельствует о спланированном характере преступления с целью причинения максимальных человеческих жертв и страданий. Мощный пожар, который удалось ликвидировать только под утро, помешал спасти больше людей.
Реакция власти и расследование
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее "кровавым преступлением озверевших украинских нацистов" и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что задача атаки заключалась именно в том, чтобы "сжечь как можно больше мирных людей".
Главный редактор Международного информационного агентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян дала оценку действиям ВСУ:
"Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев".
Она также заявила, что все причастные будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Оказание помощи пострадавшим
В настоящее время врачи в больницах Херсонской области и Республики Крым борются за жизни 13 пострадавших, среди которых двое детей. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХерсонская областьРоссияУкраинаВладимир СальдоСергей АксеновМихаил РазвожаевСледственный комитетВооруженные силы УкраиныRT
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
11:49Война и... война в новогодней речи Зеленского
11:48Мария Захарова провела исторические параллели между терактoм в Херсонской области и зверствами нацистов
11:45Матвиенко назвала удар ВСУ по гостинице в Хорлах "абсолютным нравственным уродством"
10:55Минздрав отчитался о пострадавших в результате теракта в Херсонской области
10:50"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
10:43После теракта ВСУ в Херсонской области госпитализированы пятеро детей. Главное к этому часу
10:38Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
10:00Новогоднее поздравление бойцам. Это праздник, когда случается волшебство
09:55Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год
08:46Первые часы 2026 года. Главное к этому часу
08:00Четыре года побед. Как "Красная звезда" поздравляла с Новым годом
07:31Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
07:07Дмитрий Выдрин: Зеленский — способный ученик Остапа Бендера и патриарха украинской коррупции Лазаренко
07:03Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
06:00Дальше на очереди — Орехово и Запорожье: Юрий Кнутов дал свой прогноз на начало 2026 года
05:45Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
Лента новостейМолния