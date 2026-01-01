https://ukraina.ru/20260101/chudovischnoe-prestuplenie-kievskogo-rezhima-desyatki-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-khersonskoy-oblasti-1073885738.html
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области - 01.01.2026 Украина.ру
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
В новогоднюю ночь вооружённые формирования Украины совершили акт беспрецедентного террора, целенаправленно нанеся удар по мирным гражданам. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в посёлке Хорлы, где жители встречали праздник
2026-01-01T10:38
2026-01-01T10:38
2026-01-01T10:40
новости
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
сергей аксенов
михаил развожаев
следственный комитет
вооруженные силы украины
rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054899716_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_92602ba8d3ca9ef4ece9394a2a1685c7.jpg
По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 пострадали. Многие сгорели заживо. Цифры уточняются.Особый цинизм атакиКак сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесён после работы дрона-разведчика, практически под бой курантов. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь, аналогичную той, которую киевские боевики ранее использовали для поджога полей. Это свидетельствует о спланированном характере преступления с целью причинения максимальных человеческих жертв и страданий. Мощный пожар, который удалось ликвидировать только под утро, помешал спасти больше людей.Реакция власти и расследованиеСледственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее "кровавым преступлением озверевших украинских нацистов" и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что задача атаки заключалась именно в том, чтобы "сжечь как можно больше мирных людей".Главный редактор Международного информационного агентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян дала оценку действиям ВСУ: "Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев". Она также заявила, что все причастные будут найдены и понесут заслуженное наказание.Оказание помощи пострадавшимВ настоящее время врачи в больницах Херсонской области и Республики Крым борются за жизни 13 пострадавших, среди которых двое детей. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
херсонская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/05/1054899716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a44c8c3855f1567aa4f0d6d50ee60923.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, россия, украина, владимир сальдо, сергей аксенов, михаил развожаев, следственный комитет, вооруженные силы украины, rt
Новости, Херсонская область, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, RT
Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
10:38 01.01.2026 (обновлено: 10:40 01.01.2026)
В новогоднюю ночь вооружённые формирования Украины совершили акт беспрецедентного террора, целенаправленно нанеся удар по мирным гражданам. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Чёрного моря в посёлке Хорлы, где жители встречали праздник
По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 пострадали. Многие сгорели заживо. Цифры уточняются.
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, удар был нанесён после работы дрона-разведчика, практически под бой курантов. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь, аналогичную той, которую киевские боевики ранее использовали для поджога полей. Это свидетельствует о спланированном характере преступления с целью причинения максимальных человеческих жертв и страданий. Мощный пожар, который удалось ликвидировать только под утро, помешал спасти больше людей.
Реакция власти и расследование
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее "кровавым преступлением озверевших украинских нацистов" и выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что задача атаки заключалась именно в том, чтобы "сжечь как можно больше мирных людей".
Главный редактор Международного информационного агентства „Россия сегодня“ Маргарита Симоньян дала оценку действиям ВСУ:
"Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев".
Она также заявила, что все причастные будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Оказание помощи пострадавшим
В настоящее время врачи в больницах Херсонской области и Республики Крым борются за жизни 13 пострадавших, среди которых двое детей. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру