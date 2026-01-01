https://ukraina.ru/20260101/1059536185.html

Рецепты князя Опохмелидзе

Новогодние праздники как никакие другие делают все, чтобы здоровый образ жизни к ним и близко не подходил. Но чтобы с ясной головой пойти на работу в редкие декабрьско-январские календарные будни, надо иметь какой-нибудь рецепт. А то и несколько

Известно, что в своем Отечестве пророкам голоса не дают. А вот заезжих фокусников привечают, сажают в красном углу и слушают во все уши.Обратимся к грузинам.Учитывая то, что виноград начали сажать на территории нынешней Грузии 5000 лет назад, то и чачу стали гнать не намного позже. Значит, и бороться с похмельем научились намного раньше, чем, скажем, князь Владимир, который говорил: "Питие на Руси веселие есть".Припоминают, что была даже издана до революции — той еще, а не этих вот — книжица с названием "Рецепты князя Опохмелидзе" и со всякими ятями, которые нетрезвому человеку только боли головной добавляют читать. А были в ней такие рецепты возвращения то ли молодости, то ли человеческого обличья после долгого застолья.Казбек в бурке. Это на 100% безалкогольное средство, которое готовится так: берется пачка папирос одноименной марки, из которых вытряхивается табак и складывается в горку. Потом желающий, так сказать, восстать из пепла, накрывается пледом и вдыхает как можно большее количество вышеозначенного средства.Противопоказаний нет, последствия разнообразны, громогласны и неприлично выражаемы. Но из-под пледа появляется совсем другое лицо — проверено!Сказки бабушки Мананы. Для приготовления к процедуре надо иметь одну палочку чурчхелы и одну глубокую миску чачи. Отламывая частичку чурчхелы (так, чтобы в ней обязательно был орешек) и макая в миску с чачей, надо рассказывать какую-нибудь сказку, по окончании которой употреблять выпивку с закуской.Конечно, сказка должна быть грузинская.Золотое руно. Это, пожалуй, самый старый рецепт. Возможно даже, что был завезен в Колхиду аргонавтами Ясона. Старожилы, как всегда, ничего не помнят, и это хотя и не подкрепляет, но и не опровергает версию.Итак, берется средний барашек. Обильно поливается белым вином, если белый, и красным — если не белый. После чего надо быстро забраться под него и ловить ртом капли стекающей жидкости. Как известно, закон земного притяжения действует и в Грузии, поэтому кто больше нахватается, тот и алко… то есть аргонавт.Еще князю Опохмелидзе приписывают коктейль из боржоми, аджики и бастурмы — первые два ингридиента надо смешать, но не взбалтывать, а кусочек бастурмы положить на край сосуда для пикантного послевкусия. Но знающие люди говорят: лучше всего брать воду из Набеглави.Во-первых, потому что в ней пузырьки более мелкие. А во-вторых, есть местная легенда о том, что в источнике этой воды массово моют ноги непьющие девственницы (которые, кроме Набеглави, встречаются в остальных районах уже крайне редко и поодиночке).Поэтому мысли после опохмела по этому рецепту и именно на этой воде будут не только трезвыми, но и чистыми. Можно даже сказать — недотронутыми.

