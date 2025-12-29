https://ukraina.ru/20251229/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-29-dekabrya-1073766436.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 декабря - 29.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 29.12.2025
2025-12-29T10:31
2025-12-29T10:31
2025-12-29T10:31
новости
россия
александр "варяг" матюшин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073765756_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_40e7e4382481d0336b586ad251aad88c.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России овладела рядом городов благодаря тактике, внедренной генерал-полковником Мордвичевым, который в настоящий момент занимает пост командующего Сухопутных войск ВС РФ.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073765756_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_adb29e7e1f05c30b880f77209e5fb39d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр "варяг" матюшин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, командование, вс рф, видео
Новости, Россия, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, командование, ВС РФ
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 29 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, армия России овладела рядом городов благодаря тактике, внедренной генерал-полковником Мордвичевым, который в настоящий момент занимает пост командующего Сухопутных войск ВС РФ.