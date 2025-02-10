Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
16:58 10.02.2025 (обновлено: 17:00 10.02.2025)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mobbs_mentality
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mobbs_mentality
Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, основала фонд R.T. Weatherman Foundation, который вывозит раненых американских наемников с Украины, а также тела ликвидированных. Об этом 10 февраля написала газета Washington Post
"Фонд помогает эвакуировать американских солдат-добровольцев, воюющих на Украине, в региональный медцентр Ландштуля (принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии - Ред.)", — отмечается в статье.
Помимо этого, организация также занимается вывозом тел ликвидированных на Украине американских наемников.
7 февраля, 11:53"Страна.ua" изучила слова Келлога и предсказала окончательный мирный план СШАПоследние заявления спецпредставителя Дональда Трампа по украинскому конфликту Кита Келлога сигнализируют о том, что администрация нового американского лидера намерена достричь скорейшего прекращения огня по линии фронта, а все прочие вопросы перенести на потом. Такое мнение 7 февраля высказали журналисты украинского издания "Cтрана.ua"
Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
В одном из своих последний заявлений Келлог отметил, что властей США очень удивили слова Владимира Зеленского, который ранее жаловался, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги", — ответил на слова главы киевского режима Келлог.
Тем временем в Германии прошли дебаты между канцлер ФРГ Олафом Шольцем и претендентом на эту должность Фридрихом Мерцем. Споры коснулись всех тем, за исключением вопросов, связанных с Украиной. Подробности в публикации Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах