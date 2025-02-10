Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP - 10.02.2025 Украина.ру
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Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP - 10.02.2025 Украина.ру
Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, основала фонд R.T. Weatherman Foundation, который вывозит раненых американских наемников с Украины, а также тела ликвидированных. Об этом 10 февраля написала газета Washington Post
2025-02-10T16:58
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новости
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кит келлог
дональд трамп
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Помимо этого, организация также занимается вывозом тел ликвидированных на Украине американских наемников.Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.В одном из своих последний заявлений Келлог отметил, что властей США очень удивили слова Владимира Зеленского, который ранее жаловался, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи. "[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги", — ответил на слова главы киевского режима Келлог. Тем временем в Германии прошли дебаты между канцлер ФРГ Олафом Шольцем и претендентом на эту должность Фридрихом Мерцем. Споры коснулись всех тем, за исключением вопросов, связанных с Украиной. Подробности в публикации Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
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новости, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, потери всу, америка, иностранные наемники
Новости, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Америка, иностранные наемники

Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP

16:58 10.02.2025 (обновлено: 17:00 10.02.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, основала фонд R.T. Weatherman Foundation, который вывозит раненых американских наемников с Украины, а также тела ликвидированных. Об этом 10 февраля написала газета Washington Post
"Фонд помогает эвакуировать американских солдат-добровольцев, воюющих на Украине, в региональный медцентр Ландштуля (принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии - Ред.)", — отмечается в статье.
Помимо этого, организация также занимается вывозом тел ликвидированных на Украине американских наемников.
Кит Келлог
7 февраля, 11:53
"Страна.ua" изучила слова Келлога и предсказала окончательный мирный план СШАПоследние заявления спецпредставителя Дональда Трампа по украинскому конфликту Кита Келлога сигнализируют о том, что администрация нового американского лидера намерена достричь скорейшего прекращения огня по линии фронта, а все прочие вопросы перенести на потом. Такое мнение 7 февраля высказали журналисты украинского издания "Cтрана.ua"
Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
В одном из своих последний заявлений Келлог отметил, что властей США очень удивили слова Владимира Зеленского, который ранее жаловался, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги", — ответил на слова главы киевского режима Келлог.
Тем временем в Германии прошли дебаты между канцлер ФРГ Олафом Шольцем и претендентом на эту должность Фридрихом Мерцем. Споры коснулись всех тем, за исключением вопросов, связанных с Украиной. Подробности в публикации Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
 
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