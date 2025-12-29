https://ukraina.ru/20251229/mezhdu-fenizatsiey-i-normalizatsiey-mir-na-novogodnem-perepute-1073771455.html

Между фенизацией и нормализацией. Мир на Новогоднем перепутье

Между фенизацией и нормализацией. Мир на Новогоднем перепутье

С восторгом проглотил заметку Дмитрия Медведева о европейских страстях вокруг замороженных российских банковских вкладах. Забавна сама тема: как лидеры-"пассивы" пытаются поделить чужие активы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073773783_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_69f1d0957c3b5430aea2d8d00b03db7d.jpg

Но еще забавнее форма изложения. Я-то думал, что вершиной жанра является сюжет раннего Даниила Корецкого про "Письмо Татьяне", переведенное бывалым зыком на изысканную феню. Ан нет. Геополитика ЕС, изложенная на арго еще убойнее.Поэтому взахлеб читал про Брюссельский "воровской сходняк" (саммит ЕС), про "европейских блатных" и "американских законниках", про прочую "кодлу" из "сявок" Европарламента и "старой лярвы" Урсулы. Особенно восхитили "плечевая люська" Мокрон и "лошкомойник" Мерц…По богатому получилось! Даже захотелось продолжить в том же духе. Не ожидал, что "блатная музыка" обладает таким герменевтическим потенциалом.Понял, наконец, в этом ключе, что такое Европа для Штатов. "Корова"! То есть лоховатый, но упитанный зек, которого опытные бродяги берут в побег, чтобы расхарчиться по дороге.Осознал, что такое Украина для Европы. Та же "корова". Вот только по ходу худой, но масластый и нагловатый украинский хряк, поменялся ролью с заносчивыми и изнеженными европейскими подсвинками. Он сам начал харчится гипотетическими гастрономами. Отведал уже дебелого "комиссарского тела" бывших еэсовских авторитетов, напрочь утративших навыки хищников и харизму предводителей.Группка стран наивно пологала, что может заглотить одну шайку. Оказалась, одна худющая шайка (Украина давно уже не государство, а ОПГ) легко может всосать целую группу вальяжных стран.Еще в советские времена один украинский поэт-пересмешник написал поэму про приблатненного Данко. Все думал, что он своим пылким сердцем указывает путь к спасению, а он вел к растлению…Вот в такой крамольной форме витали в сознании идеи, когда дуплетом посетил два знаковых мероприятия: Конференцию о последствиях украинского конфликта и II Тобольские чтения.Тут уж не обойтись без шершавого и банального научного языка. Он-то и объединил в сознании вроде бы разноплановые события. Соединил и общим высоким уровнем дискуссии, и очевидной перекличкой смыслов, и к сожалению, досадным, на мой взгляд, изъяном.Начну с последнего: и там, и там сумма технологий не была вписана в сумму аксиологий.Поясню.Замечательный Лион Фейхтвангер как-то посетовал, что мир полон ответов. Вот только не понятно на какие вопросы. Интерпретирую: мир полон технологий. Вот только не понятно для каких целей.СВО, в принципе, не изобрело, а просто актуализировала, востребовала, подсветила множество уже существующих технологий от беспилотников до космической связи. А поскольку технологический уровень с обоих сторон, по крайней мере в конвенционном плане, сопоставим, противоборство превратилось в своего рода тягостно-муторную "борьбу нанайских мальчиков".Быстрая победа была бы возможна, если бы на весы противостояния были бы брошены ее очевидные, да и не явные, цели.Да, Россия четко сартикулировала свои путевые вехи - демилитаризация и денацификации недругов. Только эти цели часто воспринимаются локально (по месту, времени и дискурсу). И не всегда расшифровываются универсально (по эмпатии, мотивации, особенностям восприятия).Нужны специальные разъяснения, чтобы перевести их на язык социально-психологических максим.Например, российская сторона должна, очевидно, артикулировать не только базовые официальные лозунги, но и массу мотивирующих нюансов. В частности:Мы несем закон и порядок, более высокий уровень жизни, действующию судебную власть (на Украине даже не работают Верховный и Конституционные суды).Мы гарантируем выборную демократию, коль скоро вам дорого это слово, обеспечивая открытые, свободные выборы на всех уровнях и в положенные сроки.Мы возвращаем доступ к высокой классической культуре и многонациональному искусству.Мы защищаем вашу Конституцию в ее каноническом варианте и без лукавых конъюнктурных скороспелых правок.Мы увольняем дураков и строим дороги, наконец…Тогда-то во всей демотивирующей "красе" и абсурдности проявляется украинская позиция - борьба с благополучностью, культурой, верой, законностью, нормальностью…При таком аксиологическом подходе и другая обозначенная тема - "сибиризации России"- предстаёт логичным продолжением первой.После выступлений ученых-сибиряков, был поражен детальностью проработки инструментов и технологий нового рывка на Восток и освоения Сибири. Пути и дороги, жд и автотранспорт, морская и речная логистика, домостроение, связь, медицина, демографические и образовательные проекты…Учтено всё! А цели ?Цели пока не вполне вписаны в современную историю страны, со всеми ее драматическими особенностями. Потому, что не сопряжены с параллельными процессами.Интересно, что на встрече по последствиям СВО, вообще ничего не говорилось о "сибиризации России" как о логическим продолжением этого тока и трека исторической судьбы.И, напротив, на Табольских чтениях, только их главный идеолог Сергей Караганов посоветовал участникам связать этот геополитический разворот с военной фазой нашей жизни.Ведь цели обоих процессов идентичны и не решаемы по отдельности: спасти страну, обустроить цивилизацию, сохранить идентичность и своеобычность, воссоздать в полной мере автохтонную пассионарность, волю к жизни, нашу историческую миссию и нашу модель мира…Уверен, что победа России невозможна без преодоления оков и блефа западной аксиологии.Как и новое покорение Сибири не возможно без участия ветеранов конфликта, пробудивших в своих генах цели, страсти, нарративы первопроходцев диких земель.Уверен, что экзистенциальный разворот страны на Восток, а точнее к себе, к своей глубинной сущности, сразу "обезжирит" конфликт на Западе. Наша "избушка" просто "повернется к нему задом", превратив пафос "войны цивилизаций" в рутинную уборку заднего двора.Такой разворот сразу же сносит всю брюссельскую верхушку ("шоблу", если вернуться к первоначальному дискурсу). Потому, что если "русские идут" не в Европу, а в противоположную сторону, все эти ляйны с каллосами и мерцами "идут лесом"…Да, человеческие потери трагичны. Но они будут на порядок меньше, если откачать из зоны столкновения энергетику информационного алармизма и чрезмерной сакрализации. Ведь мы не нападаем на Запад, включая гротескно прильнувшего к нему Украиной. Мы чистим соседнюю территорию от блудняка, беспредела и прочей грязи. Ну, чтоб какая зараза к нам не залетела. Очистка называется! Хотя и опасная и требующая героизма.А высоким пафосом стоит поделиться. С теми же ветеранами сражений, которые станут потом новыми первопроходцами необъятных сибирских просторов.Которые будут стоить дороги на Камчатку и переходы на Аляску, создавать космодромы и спутниковую группировку на полярной орбите, речную навигацию и малую авиацию, гигантские атомные ледоколы и футуристические атомные дирижабли. (Когда Северный морской путь, друг, окажется единственным безопасным глобальным треком)…Русский ( в самом широком смысле) человек "куется" между "наковальней" освоенных бескрайних просторов и "молотом" бескрайнего освоения собственной души. То есть, Сибирь это "то, что надо".Когда-то довелось общаться с былыми коллегами-депутатами почти всех европейских парламентов. Не то, что б уж прямо "жалкие люди". Но очень странные. Особенно, те же украинские "избранники", которые уже мнят себя "европейскими". Мечта у всех как бы одна - "увидеть Париж и умереть".А мой кумир - писатель Олег Куваев в своем великом романе "Территория" писал, что если увидишь в верховьях Индигирки редчайшую розовую чайку, душа твоя оживет в любом возрасте. Мечтаем.Правда, еще в первой повести он, прямо в названии, предупреждал: не споткнитесь о полярный круг. Не споткнемся…Короче, с Новым годом! Разберемся с ним на нормальном языке, а не на фене.

украина

европа

сибирь

