Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги 2025 года: Украина.ру, 27.12.2025

2025-12-27T11:51

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги 2025 года: 00:25 – Итоги года для СВО; 05:18 – Мирный процесс и переговоры; 10:37 – "Прозрение" Байдена-младшего; 13:24 – Главные международные события 2025 года; 20:02 – Об официальном прекращении существования СССР; 24:44 – Человек 2025 года по версии Гаспаряна; 26:16 – Слово, которое характеризует 2025 год. * В материале упоминаются Андрей Билецкий и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

