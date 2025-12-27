Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только - 27.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251227/istoricheskiy-perelom-gasparyan-o-glavnykh-itogakh-2025-goda-i-klyuchevykh-lyudyakh-dlya-rossii-i-ne-tolko-1073708667.html
Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только
Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только - 27.12.2025 Украина.ру
Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги 2025 года: Украина.ру, 27.12.2025
2025-12-27T11:51
2025-12-27T11:51
армен гаспарян
россия
ссср
андрей билецкий
кирилл буданов
общественная палата
видео
джо байден
хантер байден
итоги
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги 2025 года: 00:25 – Итоги года для СВО; 05:18 – Мирный процесс и переговоры; 10:37 – "Прозрение" Байдена-младшего; 13:24 – Главные международные события 2025 года; 20:02 – Об официальном прекращении существования СССР; 24:44 – Человек 2025 года по версии Гаспаряна; 26:16 – Слово, которое характеризует 2025 год. * В материале упоминаются Андрей Билецкий и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Исторический перелом? Гаспарян о главных итогах 2025 года и ключевых людях для России и не только

11:51 27.12.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги 2025 года:
00:25 – Итоги года для СВО;
05:18 – Мирный процесс и переговоры;
10:37 – "Прозрение" Байдена-младшего;
13:24 – Главные международные события 2025 года;
20:02 – Об официальном прекращении существования СССР;
24:44 – Человек 2025 года по версии Гаспаряна;
26:16 – Слово, которое характеризует 2025 год.
* В материале упоминаются Андрей Билецкий и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
