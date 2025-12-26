Восстание декабристов – букет идей для будущего России - 26.12.2025 Украина.ру
История
Восстание декабристов – букет идей для будущего России
Бунт на Сенатской площади, вошедший в историю под названием "восстания декабристов", является одним из ключевых событий отечественной истории. Казалось бы – обычная попытка дворцового переворота, которыми был полон весь XVIII век, но нет – явление было действительно революционным, породившим ряд тенденций, действовавших на протяжении столетия
Начнём с того, что практически все декабристы – это участники Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Эти блестящие молодые офицеры вернулись на родину уже зараженными – заряженными идеями модного тогда в Европе национализма.До конца XVIIIвека любовь к стране означала любовь к правящей династии (или к династии, которая хочет стать правящей) и только благодаря Великой Французской революции она приобрела совершенно другой вид. При всей непоследовательности французской истории сама идея нового патриотизма витала в воздухе и именно ею напитались российская гвардейская и армейская молодёжь.Идеологи нового движения начали искать историческую альтернативу современной им Российской империи и нашли её в Новгородской республике. Недаром заседания одного из первых обществ декабристов "Священной артели" начиналось с удара в символичный вечевой колокол. Отсюда – идея народного представительства или даже, в радикальном варианте, республики.Идея национального патриотизма предполагала, в виде варианта, признание прав других народов на самоопределение, потому "Общество соединённых славян" выступало за создание огромного конфедеративного государства всех славян, которое должно было занять лидирующее положение на континенте и в мире.Наиболее известным документом декабристов стала "Русская правда" Павла Пестеля, которая на вопрос о целях декабристов (вернее – т.н. "Южного общества", программа которого была более радикальной, чем у "северян", вышедших на Сенатскую площадь) отвечает чеканными фразами из учебника истории: свергнуть царя, освободить крестьян и создать республику.При более детальном изучении "Русской правды", эту программу полковника Пестеля можно назвать "протонационал-социалистической" и "протобольшевитской", пройдёмся по основным пунктам этой программы.Первое, предвосхитившее действия большевиков чуть менее чем на сто лет, это поголовное уничтожение всей семьи Романовых*.Российская империя становится унитарной республикой. В этой республике все "инородцы" должны быть русифицированы и христианизированы, те же кто не захочет русифицироваться и принимать христианство подлежат уничтожению, а их земли заселяются русскими колонистами.Что же касается освобождения крестьян от крепостного права, то Пестель действительно хотел сделать революционный шаг, дав крестьянам вольную и передав им половину пахотной земли. Но этот вопрос откладывался на потом – по крайней мере часть декабристов жила не на одну зарплату, а на доходы с имений, и освобождать кого-либо они отнюдь не спешили.Важным был социальный момент – декабристы, по крайней мере – частично, выходили из среды имперской гвардии, той самой что весь прошедший век устраивала дворцовые перевороты, бесконечно свергая правителей империи. Каждый правитель, приходя к власти, всё более одаривал дворян вольностями и всё более закрепощал "простой люд". Дворяне получали всё больше свободы у себя в поместьях, при этом не получая свободы политической. Властители империи раздавали своим "преторианцам" всё больше земель с прикрепленными к ним рабами, лишь бы они не требовали допуска к управлению государством.Но события на Сенатской площади показали Николаю I что дворянство ненадёжно, сколько его не одаривай новыми рабами, лучшие представители этого класса оказываются потенциальными смутьянами похлеще Пугачёва.Поэтому вместо утратившего доверия дворянства Николай I создаёт новый служивый класс – бюрократию. Бюрократия становится опорой той системы, которую мы, строго говоря имеем и сейчас. Бюрократия – это каста, которая не имеет корней и связей, кроме внутри себя, и существует только благодаря своему "верховному главнокомандующему". Правители приходят и уходят, рушатся и создаются новые империи и государства, а бюрократия остаётся**.Ещё одним порождением восстания декабристов является появление в России двух политических лагерей, породивших, грубо говоря, все политические партии как России прошлой, так и нынешней.Первый политический лагерь – это западники, которые стремились взять готовые политические конструкции на Западе и пересадить их без изменений на российскую почву, без учёта русского менталитета и влить Россию в "дружную семью европейских народов", забывая при этом что последние смотрели на Россию всегда с пренебрежением. Это нынешние либералы (как оппозиционные, так и системные).Второй же политический лагерь – славянофилы, которые обозначили особый путь русского народа и его особую историческую миссию. Они дали начало практически всему консервативному и национал-революционному спектру русского политическому полю, а также евразийцам.И в конце хотелось бы добавить, что, своим выстрелом декабрист Каховский, убивший генерал-губернатора Милорадовича на Сенатской площади, начал век террора, прошедший через убийство императора Александра II, убийство многих высших чиновников империи в начале XX века и возрождающийся вновь.Что же касается самого Николая I, то в народе долго ходил слух, что царь, потрясенный результатами Крымской войны, осознал всю нежизнеспособность жизни бюрократического государства, построенного им самим, принял яд...Ну и ещё раз, перечень революционных идей:- национальный патриотизм (в форме леволиберальной и националистической у Пестеля);- республиканская форма правления;- переход от дворянского к бюрократическому управлению;- террор как метод революционной борьбы;- появление западнической и почвеннической партий в политическом и культурном дискурсе.* Дискуссии относительно того, была ли у большевиков такая цель продолжаются по сей день. Даже если она и была, они её не достигли. – Ред.** Восстание декабристов подтолкнуло движение в этом направлении, но объективно дело было в том, что после "Жалованной грамоты дворянству" использовать дворянство в качестве "приводного ремня" в системе государственного управления было уже нельзя – оно было освобождено от обязанности служить. Да и само управление стало слишком сложным, чтобы доверять его людям, чьё право на участие в нём определялось правом рождения, а не опытом (к этому выводу пришёл ещё Фёдор Алексеевич – предшественник Петра I – ликвидировавший местничество). – Ред.
история, россия, европа, российская империя, переворот, декабристы, xix век
История, История, Россия, Европа, Российская империя, переворот, декабристы, XIX век

Бунт на Сенатской площади, вошедший в историю под названием "восстания декабристов", является одним из ключевых событий отечественной истории. Казалось бы – обычная попытка дворцового переворота, которыми был полон весь XVIII век, но нет – явление было действительно революционным, породившим ряд тенденций, действовавших на протяжении столетия
Начнём с того, что практически все декабристы – это участники Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Эти блестящие молодые офицеры вернулись на родину уже зараженными – заряженными идеями модного тогда в Европе национализма.
До конца XVIIIвека любовь к стране означала любовь к правящей династии (или к династии, которая хочет стать правящей) и только благодаря Великой Французской революции она приобрела совершенно другой вид. При всей непоследовательности французской истории сама идея нового патриотизма витала в воздухе и именно ею напитались российская гвардейская и армейская молодёжь.
Идеологи нового движения начали искать историческую альтернативу современной им Российской империи и нашли её в Новгородской республике. Недаром заседания одного из первых обществ декабристов "Священной артели" начиналось с удара в символичный вечевой колокол. Отсюда – идея народного представительства или даже, в радикальном варианте, республики.
Идея национального патриотизма предполагала, в виде варианта, признание прав других народов на самоопределение, потому "Общество соединённых славян" выступало за создание огромного конфедеративного государства всех славян, которое должно было занять лидирующее положение на континенте и в мире.
Наиболее известным документом декабристов стала "Русская правда" Павла Пестеля, которая на вопрос о целях декабристов (вернее – т.н. "Южного общества", программа которого была более радикальной, чем у "северян", вышедших на Сенатскую площадь) отвечает чеканными фразами из учебника истории: свергнуть царя, освободить крестьян и создать республику.
При более детальном изучении "Русской правды", эту программу полковника Пестеля можно назвать "протонационал-социалистической" и "протобольшевитской", пройдёмся по основным пунктам этой программы.
Первое, предвосхитившее действия большевиков чуть менее чем на сто лет, это поголовное уничтожение всей семьи Романовых*.
Российская империя становится унитарной республикой. В этой республике все "инородцы" должны быть русифицированы и христианизированы, те же кто не захочет русифицироваться и принимать христианство подлежат уничтожению, а их земли заселяются русскими колонистами.
Что же касается освобождения крестьян от крепостного права, то Пестель действительно хотел сделать революционный шаг, дав крестьянам вольную и передав им половину пахотной земли. Но этот вопрос откладывался на потом – по крайней мере часть декабристов жила не на одну зарплату, а на доходы с имений, и освобождать кого-либо они отнюдь не спешили.
Важным был социальный момент – декабристы, по крайней мере – частично, выходили из среды имперской гвардии, той самой что весь прошедший век устраивала дворцовые перевороты, бесконечно свергая правителей империи. Каждый правитель, приходя к власти, всё более одаривал дворян вольностями и всё более закрепощал "простой люд". Дворяне получали всё больше свободы у себя в поместьях, при этом не получая свободы политической. Властители империи раздавали своим "преторианцам" всё больше земель с прикрепленными к ним рабами, лишь бы они не требовали допуска к управлению государством.
Но события на Сенатской площади показали Николаю I что дворянство ненадёжно, сколько его не одаривай новыми рабами, лучшие представители этого класса оказываются потенциальными смутьянами похлеще Пугачёва.
Поэтому вместо утратившего доверия дворянства Николай I создаёт новый служивый класс – бюрократию. Бюрократия становится опорой той системы, которую мы, строго говоря имеем и сейчас. Бюрократия – это каста, которая не имеет корней и связей, кроме внутри себя, и существует только благодаря своему "верховному главнокомандующему". Правители приходят и уходят, рушатся и создаются новые империи и государства, а бюрократия остаётся**.
Ещё одним порождением восстания декабристов является появление в России двух политических лагерей, породивших, грубо говоря, все политические партии как России прошлой, так и нынешней.
Первый политический лагерь – это западники, которые стремились взять готовые политические конструкции на Западе и пересадить их без изменений на российскую почву, без учёта русского менталитета и влить Россию в "дружную семью европейских народов", забывая при этом что последние смотрели на Россию всегда с пренебрежением. Это нынешние либералы (как оппозиционные, так и системные).
Второй же политический лагерь – славянофилы, которые обозначили особый путь русского народа и его особую историческую миссию. Они дали начало практически всему консервативному и национал-революционному спектру русского политическому полю, а также евразийцам.
И в конце хотелось бы добавить, что, своим выстрелом декабрист Каховский, убивший генерал-губернатора Милорадовича на Сенатской площади, начал век террора, прошедший через убийство императора Александра II, убийство многих высших чиновников империи в начале XX века и возрождающийся вновь.
Что же касается самого Николая I, то в народе долго ходил слух, что царь, потрясенный результатами Крымской войны, осознал всю нежизнеспособность жизни бюрократического государства, построенного им самим, принял яд...
Ну и ещё раз, перечень революционных идей:
- национальный патриотизм (в форме леволиберальной и националистической у Пестеля);
- республиканская форма правления;
- переход от дворянского к бюрократическому управлению;
- террор как метод революционной борьбы;
- появление западнической и почвеннической партий в политическом и культурном дискурсе.
* Дискуссии относительно того, была ли у большевиков такая цель продолжаются по сей день. Даже если она и была, они её не достигли. – Ред.
** Восстание декабристов подтолкнуло движение в этом направлении, но объективно дело было в том, что после "Жалованной грамоты дворянству" использовать дворянство в качестве "приводного ремня" в системе государственного управления было уже нельзя – оно было освобождено от обязанности служить. Да и само управление стало слишком сложным, чтобы доверять его людям, чьё право на участие в нём определялось правом рождения, а не опытом (к этому выводу пришёл ещё Фёдор Алексеевич – предшественник Петра I – ликвидировавший местничество). – Ред.
