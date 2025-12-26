https://ukraina.ru/20251226/fsb-sorvala-krupnuyu-diversiyu-poymali-devushku-so-vzryvchatkoy-khronika-sobytiy-k-1300-26-dekabrya-1073669892.html

ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря

ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря - 26.12.2025

ФСБ сорвала крупную диверсию: поймали девушку со взрывчаткой. Хроника событий к 13:00 26 декабря

Российские контрразведчики наносят упреждающие удары по террористической деятельности Украины. В Ставрополе предотвращён подрыв автомобиля военного, а в Луганске разоблачён вербовщик-пособник ВСУ. Нелегальные сети противника несут серьёзные потери

На фронтах СВО зафиксирован прогресс. Как сообщили в Министерстве обороны России, освобождено село Косовцево. На Богуславском направлении российские подразделения улучшили тактическое положение. Расчёты ударных БПЛА эффективно ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая артиллерию противника. Ударам высокоточного оружия подверглись объекты военной инфраструктуры Украины в районах Овидиополя (Одесская область) и Ковеля (Волынская область). В Николаеве после попадания беспилотников возник пожар на территории подстанции "Темвод". В результате ударов отмечаются перебои с электроснабжением на подконтрольных ВСУ территориях ДНР, Херсонской, Одесской, Николаевской и Харьковской областей. Серьёзный удар по деятельности украинских спецслужб нанесла ФСБ России. Пресечена работа трёх агентурных групп в Запорожской области. Отдельно задержан футбольный фанат из Луганска, вербовавший по заданию Минобороны Украины исполнителей для терактов в регионе. Кроме того, предотвращена попытка теракта в Ставрополе: 18-летняя россиянка, завербованная украинскими спецслужбами через мошенников, была задержана при попытке установить взрывное устройство под автомобилем военнослужащего. В России продолжается последовательная работа по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. Так, в Курской области осуждён на 5,5 лет бывший депутат облдумы Максим Васильев, виновный в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Его циничные видео из-за границы, где он хвастался деньгами, контрастируют с тяготами прифронтовых регионов. Другой громкий приговор — 13 лет колонии — вынесен в Липецкой области экс-чиновнику Минсельхоза Донских за мошенничество на 2,6 млрд рублей, которого более 12 лет разыскивали правоохранительные органы. МВД также сообщило о ликвидации масштабной подпольной типографии, изготовившей 50 тысяч фальшивых документов и принесшей организаторам доход свыше 2,6 млрд рублей. В экономической сфере "Газпром" подвёл успешные предварительные итоги 2025 года, отметив рост экспорта на восточном направлении. Поставки в Китай по "Силе Сибири" превысили контрактные обязательства, а в страны Центральной Азии увеличились на 20%. Международные отношения остаются напряжёнными. Китай, защищая свой суверенитет, ввёл ответные санкции против 20 американских компаний ВПК за поставки оружия Тайваню, что в Пекине расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела. Британия, в свою очередь, отчиталась о рекордных за 40 лет контрактах на продажу вооружений (около $27 млрд), что лишь подстёгивает гонку вооружений. Россия продолжает укреплять стратегическое партнёрство с дружественными государствами. Инструкторы РФ в ЦАР за год подготовили около двух тысяч местных силовиков. Активно развивается сотрудничество с КНДР, в том числе в сфере туризма. Беларусь, как заявил глава её Минобороны Виктор Хренин, готова к диалогу с Западом, но не из позиции слабости, отмечая агрессивную военную риторику соседей. Узбекистан объявил амбициозную космическую программу, включающую запуск первого национального спутника и подготовку космонавта. На Ближнем Востоке, несмотря на объявленное перемирие, армия Израиля продолжила удары по сектору Газа, жертвами которых становятся мирные жители. В Нигерии ВВС США нанесли удары по террористам. Ключевой темой остаётся урегулирование украинского кризиса. Командир добровольческого полка "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Владимир Зеленский делает всё, чтобы мир не наступил, выдвигая заведомо невыполнимые для РФ условия. Научный директор РВИО Михаил Мягков подчеркнул, что будущее Украины напрямую зависит от степени её денацификации. Внутри России, согласно данным ВЦИОМ, абсолютное большинство граждан (77%) одобряет деятельность президента Владимира Путина, а уровень доверия к нему достигает 80,8%. Глава государства также выступил с соболезнованиями в связи с кончиной народной артистки СССР Веры Алентовой, отметив её талант и душевную щедрость. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.У Украины может сломаться армия, потому что выбиваются опытные кадры. Подробнее — в материале Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.

