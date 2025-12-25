https://ukraina.ru/20251225/24-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073630549.html

24 декабря 2025 года, вечерний эфир

24 декабря 2025 года, вечерний эфир

24 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт* Тема дня Новороссии.

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт* Тема дня Новороссии. В Донбассе впервые прошла тактическая игра "Жизнь и подвиг" Гость: Максим Сухинин — старший инструктор-методист филиала Центра "Воин" в ДНР* Что происходит. Обсуждение главных политических событий. Гость: Михаил Павлив, политический эксперт и политтехнолог* Большое интервью. О ситуации вокруг Гуляйполя и на Харьковском направлении. Гость: Тимофей Ермаков - военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

