24 декабря 2025 года, вечерний эфир
24 декабря 2025 года, вечерний эфир
24 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт* Тема дня Новороссии. В...
2025-12-25T15:43
2025-12-25T16:05
новороссия сегодня
донбасс
донецкая народная республика
донецк
сергей полетаев
михаил павлив
днр
лнр
новости россии
новости лнр
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073630185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_303599db5bec2237b9380c2e3523143a.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт* Тема дня Новороссии. В Донбассе впервые прошла тактическая игра "Жизнь и подвиг" Гость: Максим Сухинин — старший инструктор-методист филиала Центра "Воин" в ДНР* Что происходит. Обсуждение главных политических событий. Гость: Михаил Павлив, политический эксперт и политтехнолог* Большое интервью. О ситуации вокруг Гуляйполя и на Харьковском направлении. Гость: Тимофей Ермаков - военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода"#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
донбасс
донецкая народная республика
донецк
днр
лнр
харьков
харьков новости
новороссия сегодня, донбасс, донецкая народная республика, донецк, сергей полетаев , михаил павлив, днр, лнр, новости россии, новости лнр, гуляйполе, харьков, харьков новости, видео
Новороссия сегодня, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецк, Сергей Полетаев , Михаил Павлив, ДНР, ЛНР, новости России, новости ЛНР, Гуляйполе, Харьков, Харьков новости

24 декабря 2025 года, вечерний эфир

15:43 25.12.2025 (обновлено: 16:05 25.12.2025)
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Сергей Полетаев - сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт

* Тема дня Новороссии. В Донбассе впервые прошла тактическая игра "Жизнь и подвиг" Гость: Максим Сухинин — старший инструктор-методист филиала Центра "Воин" в ДНР

* Что происходит. Обсуждение главных политических событий. Гость: Михаил Павлив, политический эксперт и политтехнолог

* Большое интервью. О ситуации вокруг Гуляйполя и на Харьковском направлении. Гость: Тимофей Ермаков - военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода"

#Новороссия #СВО #Россия #Украина
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
