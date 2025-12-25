24 декабря 2025 года, утренний эфир - 25.12.2025 Украина.ру
24 декабря 2025 года, утренний эфир
24 декабря 2025 года, утренний эфир - 25.12.2025 Украина.ру
24 декабря 2025 года, утренний эфир
* "Время Новороссии". Итоги работы организации за 2025 год. Гость: Анастасия Аничина – заместитель руководителя АНО "Сила Мира".* "Важный разговор". Ситуация в... Украина.ру, 25.12.2025
* "Время Новороссии". Итоги работы организации за 2025 год. Гость: Анастасия Аничина – заместитель руководителя АНО "Сила Мира".* "Важный разговор". Ситуация в Ясиноватой, ДНР. Гость: председатель Ясиноватского муниципального совета Донецкой Народной Республики Анна Бондарь.* "Большое интервью". Ключевые заявления президента России Владимира Путина, шансы Зеленского и вероятность выборов на Украине. Гость: главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.* "Помогаем своим". Студенческая волонтёрская организация "Белый ворон". Гости: первый заместитель лидера студенческого патриотического движения "Белый Ворон", студентка первого курса магистратуры НИУ ВШЭ "Коммуникации в государственных структурах и НКО" Ксения Бобкова + ответственный за гуманитарное направление "Белого ворона" Кирилл Мулыгин.* "Трудовая быль". Кожевенное дело. Гость: Дарья Шанько, бренд-менеджер.* "Аналитика от издания". Как Пётр Постышев переизобрёл новогоднюю ёлку в Советском Союзе. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
донецкая народная республика, ясиноватая, россия, владимир путин, владимир зеленский, александр носович, украина.ру, новороссия сегодня, днр, лнр
Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Носович, Украина.ру, Новороссия сегодня, ДНР, ЛНР

24 декабря 2025 года, утренний эфир

15:36 25.12.2025
 
* "Время Новороссии". Итоги работы организации за 2025 год. Гость: Анастасия Аничина – заместитель руководителя АНО "Сила Мира".

* "Важный разговор". Ситуация в Ясиноватой, ДНР. Гость: председатель Ясиноватского муниципального совета Донецкой Народной Республики Анна Бондарь.

* "Большое интервью". Ключевые заявления президента России Владимира Путина, шансы Зеленского и вероятность выборов на Украине. Гость: главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

* "Помогаем своим". Студенческая волонтёрская организация "Белый ворон". Гости: первый заместитель лидера студенческого патриотического движения "Белый Ворон", студентка первого курса магистратуры НИУ ВШЭ "Коммуникации в государственных структурах и НКО" Ксения Бобкова + ответственный за гуманитарное направление "Белого ворона" Кирилл Мулыгин.

* "Трудовая быль". Кожевенное дело. Гость: Дарья Шанько, бренд-менеджер.

* "Аналитика от издания". Как Пётр Постышев переизобрёл новогоднюю ёлку в Советском Союзе. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Лента новостейМолния