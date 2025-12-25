24 декабря 2025 года, утренний эфир
* "Время Новороссии". Итоги работы организации за 2025 год. Гость: Анастасия Аничина – заместитель руководителя АНО "Сила Мира".
* "Важный разговор". Ситуация в Ясиноватой, ДНР. Гость: председатель Ясиноватского муниципального совета Донецкой Народной Республики Анна Бондарь.
* "Большое интервью". Ключевые заявления президента России Владимира Путина, шансы Зеленского и вероятность выборов на Украине. Гость: главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
* "Помогаем своим". Студенческая волонтёрская организация "Белый ворон". Гости: первый заместитель лидера студенческого патриотического движения "Белый Ворон", студентка первого курса магистратуры НИУ ВШЭ "Коммуникации в государственных структурах и НКО" Ксения Бобкова + ответственный за гуманитарное направление "Белого ворона" Кирилл Мулыгин.
* "Трудовая быль". Кожевенное дело. Гость: Дарья Шанько, бренд-менеджер.
* "Аналитика от издания". Как Пётр Постышев переизобрёл новогоднюю ёлку в Советском Союзе. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
