Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.12.2025
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 24.12.2025 Украина.ру
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Калуги. Сводку угроз на 0:00 мск 24 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
2025-12-24T00:29
2025-12-24T00:32
новости
украина.ру
россия
росавиация
брянская область
калужская область
ростовская область
смоленск
липецк
московская область
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 24 декабря объявлялась в Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Липецкой, Московской, Тульской областях, в ЛНР.В Брянской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Курской, Белгородской областях, в ДНР объявлялась ракетная опасность.В Тульской, Московской, Калужской областях объявлялась тревога по аэростатам, в том числе носителям ФПВ дронов."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Орловской, Тверской, Курской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Мордовии.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги.Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 16:04 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
калужская область
ростовская область
смоленск
липецк
московская область
лнр
днр
курская область
белгородская область
орловская область
тверь
рязанская область
волгоградская область
украина
Украина.ру
Новости
Украина.ру
новости, украина.ру, россия, росавиация, брянская область, калужская область, ростовская область, смоленск, липецк, московская область, лнр, днр, курская область, белгородская область, орловская область, тверь, рязанская область, волгоградская область, нижегородская область, бпла, угроза, всу, украина, аэропорты
Новости, Украина.ру, Россия, Росавиация, Брянская область, Калужская область, Ростовская область, Смоленск, Липецк, Московская область, ЛНР, ДНР, Курская область, Белгородская область, Орловская область, Тверь, Рязанская область, Волгоградская область, Нижегородская область, БПЛА, угроза, ВСУ, Украина, аэропорты

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:29 24.12.2025 (обновлено: 00:32 24.12.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Украина.ру
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Калуги. Сводку угроз на 0:00 мск 24 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 24 декабря объявлялась в Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Липецкой, Московской, Тульской областях, в ЛНР.
В Брянской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Курской, Белгородской областях, в ДНР объявлялась ракетная опасность.
В Тульской, Московской, Калужской областях объявлялась тревога по аэростатам, в том числе носителям ФПВ дронов.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Орловской, Тверской, Курской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Мордовии.
Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги.
Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 16:04 мск.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руРоссияРосавиацияБрянская областьКалужская областьРостовская областьСмоленскЛипецкМосковская областьЛНРДНРКурская областьБелгородская областьОрловская областьТверьРязанская областьВолгоградская областьНижегородская областьБПЛАугрозаВСУУкраинааэропорты
 
