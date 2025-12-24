https://ukraina.ru/20251224/ugroza-atak-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073555517.html

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыт аэропорт Калуги. Сводку угроз на 0:00 мск 24 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 24 декабря объявлялась в Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Липецкой, Московской, Тульской областях, в ЛНР.В Брянской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Курской, Белгородской областях, в ДНР объявлялась ракетная опасность.В Тульской, Московской, Калужской областях объявлялась тревога по аэростатам, в том числе носителям ФПВ дронов."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Орловской, Тверской, Курской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Мордовии.Временные ограничения на полёты самолётов введены в аэропорту Калуги.Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 16:04 мск.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

