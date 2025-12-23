Золотой Пискун. Как ломают Коломойского* - 23.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251223/zolotoy-piskun-kak-lomayut-kolomoyskogo-1073529455.html
Золотой Пискун. Как ломают Коломойского*
Золотой Пискун. Как ломают Коломойского* - 23.12.2025 Украина.ру
Золотой Пискун. Как ломают Коломойского*
Порядком подзабытый экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун снова попал в заголовки новостей. В его виллу во Франции пришли с обысками, а на родине он засветился в уголовном деле против олигарха Игоря Коломойского*
2025-12-23T13:57
2025-12-23T13:57
эксклюзив
франция
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
святослав пискун
тимур миндич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073533470_91:122:1156:721_1920x0_80_0_0_fab496f725762c16a2f4c2ddc358864b.jpg
Трижды генеральныйПискун вошел в украинскую историю как единственный человек, который занимал пост генерального прокурора трижды. Каждый его заход на эту должность был недолгим, самый большой – на чуть больше года.Он дважды оспаривал свое увольнение сначала при Леониде Кучме, потом при Викторе Ющенко в судах и оба раза успешно. В последний раз таким образом он восстановился в должности в 2007 году, уже будучи депутатом Верховной Рады. Через месяц его уволили в третий, последний, раз.В 2016 году Пискун был избран председателем Союза юристов Украины, а в 2020-м ненадолго стал советником главы Офиса генпрокурора страны Ирины Венедиктовой.В последние годы экс-генпрокурор частенько появлялся в эфире украинского телевидения в качестве эксперта.На Лазурном берегуВпервые о любви Пискуна к Лазурному берегу стало известно в 2015 году. За три года до этого бывший генпрокурор проиграл на выборах в Раду по одномандатному округу в родной Житомирской области, после чего покинул страну.Украинские СМИ писали, что поводом к бегству стало вновь открытое дело о махинациях в компании "Единые энергосистемы Украины", которое еще в 2005 году закрыл Пискун.Утверждалось, что экс-генпрокурор осел во Франции, а именно в городке Ле-Канне вблизи Канн. Жил он на вилле, которая была оформлена на компанию SCI Kuasar, владельцами которой были его жена и дочь.После победы Евромайдана Пискун вернулся на Украину, еще раз попытался избраться в Раду, но неудачно.Теперь, как выясняется, бывший генпрокурор снова предпочитает проводить время во Франции.Что прятал Пискун во ФранцииОбыски на его вилле в Ницце неделю назад провели французские правоохранители по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. У бывшего генерального прокурора изъяли 90 тыс. евро, 3 кг золота, а также 18 часов элитных марок. Общую сумму изъятого имущества оценили в более, чем 1 млн евро, пишет на днях со ссылкой на источники украинское издание "Зеркало недели".Откровенно говоря, не густо. Топовые украинские коррупционеры из числа чиновников и бизнесменов уже приучили всех, что воруют они по-крупному, а тут подумаешь, "мелочь", сотня тысяч евро, да дорогие часы с парой килограммов золота…Отмечается, что Пискун был задержан, однако вскоре отпущен. Против него во Франции завели уголовное дело по статье о легализации средств, полученных преступным путем.Интересно другое, а именно то, по какому делу и почему именно сейчас о нем вспомнили украинские правоохранители.Чем Пискун не угодил режиму ЗеленскогоРанее сообщалось, что Пискун проходит по делу Игоря Коломойского, которого кроме отмывания денег и мошенничества подозревают также в неудавшемся заказном убийстве.Речь идет о попытке убийства в августе 2003 года в Крыму адвоката Сергея Карпенко. Как писали украинские СМИ, Коломойский через Карпенко пытался повлиять на ситуацию в "корпоративном споре" вокруг запорожского предприятия "ДнепрСпецСталь", однако юрист отказался исполнять указания олигарха.За это его решили наказать. В центре Феодосии на Карпенко напали неизвестные и избили его молотками, железными прутьями, а также нанесли ему ножевые ранения. Юристу удалось выжить, нападавших задержали.Следствие вышло на охранника Коломойского по фамилии Никитин, которого назвали организатором нападения. Вскоре тот скончался. По официальной версии – в результате суицида.Далее последовала эксгумация тела, которая показала, что его на самом деле зарезали. В 2005-м на Коломойского возбудили уголовное дело, однако бизнесмен скрылся в Турции.Как написал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, следствие вскоре отозвало санкцию на арест Коломойского, дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления".По его словам, за такое решение олигарх заплатил Пискуну 50 млн долларов.Информацию про взятку также озвучивали во время слушаний в Лондонском арбитражном суде в середине 2000-х гг. Во время судебной тяжбы за бизнес-активы миллиардер Константин Григоришин в своих показаниях упомянул историю с Пискуном, а в 2015-м, там же, но уже по другому делу, об этом же заявила команда олигарха Виктора Пинчука.Вероятнее всего, атака на Пискуна имеет своей конечной целью именно Коломойского, который ныне продолжает сидеть в киевском СИЗО по целому ряду обвинений.Во время последних судебных заседаний опальный олигарх начал обнародовать информацию касательно приближенного к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Последнего ранее поймали на крупных мошеннических схемах.Коломойский намекал, что Миндич не является конечным бенефициаром этих схем, однако олигарх вскоре изменил свою риторику и дезавуировал свою критику в адрес Зеленского. Такую перемену многие сочли "сливом" и попыткой выпросить у властей пощаду.Обыски у Пискуна, скорее всего, являются элементом давления на Коломойского, чтобы сделать его сговорчивее и чтобы заткнуть ему рот. Пока можно констатировать, что такая тактика приносит свои плоды.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20251118/otmyvali-dengi-dlya-zelenskogo-i-ermaka-chem-zanimalis-figuranty-plenok-mindicha-bratya-tsukermany-1071770492.html
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073533470_146:129:998:768_1920x0_80_0_0_81c68d0d2148aa7cf364067434e5243e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, франция, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, святослав пискун, тимур миндич
Эксклюзив, Франция, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Святослав Пискун, Тимур Миндич

Золотой Пискун. Как ломают Коломойского*

13:57 23.12.2025
 
© Фото : Новини.LIVE
- РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Новини.LIVE
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Порядком подзабытый экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун снова попал в заголовки новостей. В его виллу во Франции пришли с обысками, а на родине он засветился в уголовном деле против олигарха Игоря Коломойского*
Трижды генеральный
Пискун вошел в украинскую историю как единственный человек, который занимал пост генерального прокурора трижды. Каждый его заход на эту должность был недолгим, самый большой – на чуть больше года.
Он дважды оспаривал свое увольнение сначала при Леониде Кучме, потом при Викторе Ющенко в судах и оба раза успешно. В последний раз таким образом он восстановился в должности в 2007 году, уже будучи депутатом Верховной Рады. Через месяц его уволили в третий, последний, раз.
В 2016 году Пискун был избран председателем Союза юристов Украины, а в 2020-м ненадолго стал советником главы Офиса генпрокурора страны Ирины Венедиктовой.
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Украины С.Пискун
Генеральный прокурор Украины С.Пискун - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
В последние годы экс-генпрокурор частенько появлялся в эфире украинского телевидения в качестве эксперта.
На Лазурном берегу
Впервые о любви Пискуна к Лазурному берегу стало известно в 2015 году. За три года до этого бывший генпрокурор проиграл на выборах в Раду по одномандатному округу в родной Житомирской области, после чего покинул страну.
Украинские СМИ писали, что поводом к бегству стало вновь открытое дело о махинациях в компании "Единые энергосистемы Украины", которое еще в 2005 году закрыл Пискун.
Утверждалось, что экс-генпрокурор осел во Франции, а именно в городке Ле-Канне вблизи Канн. Жил он на вилле, которая была оформлена на компанию SCI Kuasar, владельцами которой были его жена и дочь.
После победы Евромайдана Пискун вернулся на Украину, еще раз попытался избраться в Раду, но неудачно.
Теперь, как выясняется, бывший генпрокурор снова предпочитает проводить время во Франции.
Что прятал Пискун во Франции
Обыски на его вилле в Ницце неделю назад провели французские правоохранители по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. У бывшего генерального прокурора изъяли 90 тыс. евро, 3 кг золота, а также 18 часов элитных марок. Общую сумму изъятого имущества оценили в более, чем 1 млн евро, пишет на днях со ссылкой на источники украинское издание "Зеркало недели".
Откровенно говоря, не густо. Топовые украинские коррупционеры из числа чиновников и бизнесменов уже приучили всех, что воруют они по-крупному, а тут подумаешь, "мелочь", сотня тысяч евро, да дорогие часы с парой килограммов золота…
Отмечается, что Пискун был задержан, однако вскоре отпущен. Против него во Франции завели уголовное дело по статье о легализации средств, полученных преступным путем.
Интересно другое, а именно то, по какому делу и почему именно сейчас о нем вспомнили украинские правоохранители.
Чем Пискун не угодил режиму Зеленского
Ранее сообщалось, что Пискун проходит по делу Игоря Коломойского, которого кроме отмывания денег и мошенничества подозревают также в неудавшемся заказном убийстве.
Речь идет о попытке убийства в августе 2003 года в Крыму адвоката Сергея Карпенко. Как писали украинские СМИ, Коломойский через Карпенко пытался повлиять на ситуацию в "корпоративном споре" вокруг запорожского предприятия "ДнепрСпецСталь", однако юрист отказался исполнять указания олигарха.
За это его решили наказать. В центре Феодосии на Карпенко напали неизвестные и избили его молотками, железными прутьями, а также нанесли ему ножевые ранения. Юристу удалось выжить, нападавших задержали.
Следствие вышло на охранника Коломойского по фамилии Никитин, которого назвали организатором нападения. Вскоре тот скончался. По официальной версии – в результате суицида.
Далее последовала эксгумация тела, которая показала, что его на самом деле зарезали. В 2005-м на Коломойского возбудили уголовное дело, однако бизнесмен скрылся в Турции.
Как написал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, следствие вскоре отозвало санкцию на арест Коломойского, дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
По его словам, за такое решение олигарх заплатил Пискуну 50 млн долларов.
Информацию про взятку также озвучивали во время слушаний в Лондонском арбитражном суде в середине 2000-х гг. Во время судебной тяжбы за бизнес-активы миллиардер Константин Григоришин в своих показаниях упомянул историю с Пискуном, а в 2015-м, там же, но уже по другому делу, об этом же заявила команда олигарха Виктора Пинчука.
Вероятнее всего, атака на Пискуна имеет своей конечной целью именно Коломойского, который ныне продолжает сидеть в киевском СИЗО по целому ряду обвинений.
Во время последних судебных заседаний опальный олигарх начал обнародовать информацию касательно приближенного к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Последнего ранее поймали на крупных мошеннических схемах.
Тимур Миндич и братья Цукерманы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
18 ноября, 06:55
Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья ЦукерманыНа Украине уже вторую неделю не утихает коррупционный скандал, связанный с воровством ближайшего окружения Зеленского. Его уже даже окрестили "Миндичгейт", поскольку центральной фигурой является Тимур Миндич, подельник Зеленского и совладелец студии "Квартал-95".
Коломойский намекал, что Миндич не является конечным бенефициаром этих схем, однако олигарх вскоре изменил свою риторику и дезавуировал свою критику в адрес Зеленского. Такую перемену многие сочли "сливом" и попыткой выпросить у властей пощаду.
Обыски у Пискуна, скорее всего, являются элементом давления на Коломойского, чтобы сделать его сговорчивее и чтобы заткнуть ему рот. Пока можно констатировать, что такая тактика приносит свои плоды.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивФранцияУкраинаИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийСвятослав ПискунТимур Миндич
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Расчеты ПВО за пять часов сбили 11 украинских дронов над шестью регионами России — Минобороны
15:13Украина и прямой автобан в пропасть
14:48Взрывная волна при атаке на Одесский порт повредила судно. Главное к этому часу
14:44США уменьшили помощь Украине в 77 раз
14:38Выясняются масштабы последствий утренних ударов по энергетике Украины
14:22Все украинские АЭС сократили производство электроэнергии, "Запорожсталь" и города без света
14:16Надо ли уничтожать марионеток на Украине? Ермаков об ответе на теракты, которые устраивают в России
14:06В Крыму периодические ограничения мобильного интернета сохранятся до окончания спецоперации
13:57Золотой Пискун. Как ломают Коломойского*
13:51"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского
13:39В Раде хотят отменить отсрочку от призыва для студентов
13:34Люди-стабилизаторы и украинская власть. Умеров сдал Зеленского ФБР
13:31ВС РФ развивают успех в окрестностях Красного Лимана
13:20Операция "Поток" по-львовски: в Закарпатье украинцев переправляли в ЕС по газовой трубе
13:16"Исправлять ошибки без раскачки": Лавров потребовал от ЮНЕСКО прекратить политику двойных стандартов
13:02Россия и США провели новую встречу по двусторонней повестке - замглавы МИД РФ
13:00Достижения России: успехи в экономике и дипломатии. Хроника событий к 13:00 23 декабря
13:0022 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:44Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя
12:42Полковник Геннадий Алехин: Пока ВСУ вязнут под Купянском, Россия готовится отрезать Сумы от Харькова
Лента новостейМолния