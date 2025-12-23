https://ukraina.ru/20251223/zolotoy-piskun-kak-lomayut-kolomoyskogo-1073529455.html

Золотой Пискун. Как ломают Коломойского*

Порядком подзабытый экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун снова попал в заголовки новостей. В его виллу во Франции пришли с обысками, а на родине он засветился в уголовном деле против олигарха Игоря Коломойского*

Трижды генеральныйПискун вошел в украинскую историю как единственный человек, который занимал пост генерального прокурора трижды. Каждый его заход на эту должность был недолгим, самый большой – на чуть больше года.Он дважды оспаривал свое увольнение сначала при Леониде Кучме, потом при Викторе Ющенко в судах и оба раза успешно. В последний раз таким образом он восстановился в должности в 2007 году, уже будучи депутатом Верховной Рады. Через месяц его уволили в третий, последний, раз.В 2016 году Пискун был избран председателем Союза юристов Украины, а в 2020-м ненадолго стал советником главы Офиса генпрокурора страны Ирины Венедиктовой.В последние годы экс-генпрокурор частенько появлялся в эфире украинского телевидения в качестве эксперта.На Лазурном берегуВпервые о любви Пискуна к Лазурному берегу стало известно в 2015 году. За три года до этого бывший генпрокурор проиграл на выборах в Раду по одномандатному округу в родной Житомирской области, после чего покинул страну.Украинские СМИ писали, что поводом к бегству стало вновь открытое дело о махинациях в компании "Единые энергосистемы Украины", которое еще в 2005 году закрыл Пискун.Утверждалось, что экс-генпрокурор осел во Франции, а именно в городке Ле-Канне вблизи Канн. Жил он на вилле, которая была оформлена на компанию SCI Kuasar, владельцами которой были его жена и дочь.После победы Евромайдана Пискун вернулся на Украину, еще раз попытался избраться в Раду, но неудачно.Теперь, как выясняется, бывший генпрокурор снова предпочитает проводить время во Франции.Что прятал Пискун во ФранцииОбыски на его вилле в Ницце неделю назад провели французские правоохранители по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. У бывшего генерального прокурора изъяли 90 тыс. евро, 3 кг золота, а также 18 часов элитных марок. Общую сумму изъятого имущества оценили в более, чем 1 млн евро, пишет на днях со ссылкой на источники украинское издание "Зеркало недели".Откровенно говоря, не густо. Топовые украинские коррупционеры из числа чиновников и бизнесменов уже приучили всех, что воруют они по-крупному, а тут подумаешь, "мелочь", сотня тысяч евро, да дорогие часы с парой килограммов золота…Отмечается, что Пискун был задержан, однако вскоре отпущен. Против него во Франции завели уголовное дело по статье о легализации средств, полученных преступным путем.Интересно другое, а именно то, по какому делу и почему именно сейчас о нем вспомнили украинские правоохранители.Чем Пискун не угодил режиму ЗеленскогоРанее сообщалось, что Пискун проходит по делу Игоря Коломойского, которого кроме отмывания денег и мошенничества подозревают также в неудавшемся заказном убийстве.Речь идет о попытке убийства в августе 2003 года в Крыму адвоката Сергея Карпенко. Как писали украинские СМИ, Коломойский через Карпенко пытался повлиять на ситуацию в "корпоративном споре" вокруг запорожского предприятия "ДнепрСпецСталь", однако юрист отказался исполнять указания олигарха.За это его решили наказать. В центре Феодосии на Карпенко напали неизвестные и избили его молотками, железными прутьями, а также нанесли ему ножевые ранения. Юристу удалось выжить, нападавших задержали.Следствие вышло на охранника Коломойского по фамилии Никитин, которого назвали организатором нападения. Вскоре тот скончался. По официальной версии – в результате суицида.Далее последовала эксгумация тела, которая показала, что его на самом деле зарезали. В 2005-м на Коломойского возбудили уголовное дело, однако бизнесмен скрылся в Турции.Как написал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, следствие вскоре отозвало санкцию на арест Коломойского, дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления".По его словам, за такое решение олигарх заплатил Пискуну 50 млн долларов.Информацию про взятку также озвучивали во время слушаний в Лондонском арбитражном суде в середине 2000-х гг. Во время судебной тяжбы за бизнес-активы миллиардер Константин Григоришин в своих показаниях упомянул историю с Пискуном, а в 2015-м, там же, но уже по другому делу, об этом же заявила команда олигарха Виктора Пинчука.Вероятнее всего, атака на Пискуна имеет своей конечной целью именно Коломойского, который ныне продолжает сидеть в киевском СИЗО по целому ряду обвинений.Во время последних судебных заседаний опальный олигарх начал обнародовать информацию касательно приближенного к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Последнего ранее поймали на крупных мошеннических схемах.Коломойский намекал, что Миндич не является конечным бенефициаром этих схем, однако олигарх вскоре изменил свою риторику и дезавуировал свою критику в адрес Зеленского. Такую перемену многие сочли "сливом" и попыткой выпросить у властей пощаду.Обыски у Пискуна, скорее всего, являются элементом давления на Коломойского, чтобы сделать его сговорчивее и чтобы заткнуть ему рот. Пока можно констатировать, что такая тактика приносит свои плоды.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

