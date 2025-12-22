https://ukraina.ru/20251222/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-22-dekabrya-1073479400.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 22.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России продолжает наступление почти по всей линии фронта. В частности, ВС РФ вошли в Сумскую область на еще одном участке государственной границы, пока ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска и Купянска.

