https://ukraina.ru/20251222/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-22-dekabrya-1073479400.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря - 22.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T14:49
2025-12-22T14:49
2025-12-22T14:49
видео
россия
купянск
александр "варяг" матюшин
украина.ру
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
купянское направление
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073478822_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_59694ffb88f20af43fce33495b46cb31.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, армия России продолжает наступление почти по всей линии фронта. В частности, ВС РФ вошли в Сумскую область на еще одном участке государственной границы, пока ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска и Купянска.
россия
купянск
покровск/красноармейск
купянское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073478822_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_46152d521613586a0bf4d269eecc6bae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, купянск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, сводка сво, видео
Видео, Россия, Купянск, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Купянское направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, сводка СВО
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, армия России продолжает наступление почти по всей линии фронта. В частности, ВС РФ вошли в Сумскую область на еще одном участке государственной границы, пока ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска и Купянска.