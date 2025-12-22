https://ukraina.ru/20251222/tankerno-portovaya-voyna-ukrainy-nosovich-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-i-novykh-granitsakh-1073499244.html

Танкерно-портовая война Украины: Носович об открытии второго фронта и новых границах

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру проанализировал ключевые заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о вероятном формате маленькой войны Европы с Россией и оценил шансы Зеленского в возможных выборах на Украине: 00:36 – Ключевые заявления Путина; 03:10 – Новые раунды переговоров по Украине; 09:00 – "Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии; 11:11 – Итоги маленькой войны с Европой; 13:00 – О танкерно-портовой войне Украины; 18:12 – Вероятность выборов на Украине и шансы Зеленского на победу. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

