Танкерно-портовая война Украины: Носович об открытии второго фронта и новых границах - 22.12.2025
Танкерно-портовая война Украины: Носович об открытии второго фронта и новых границах
Танкерно-портовая война Украины: Носович об открытии второго фронта и новых границах
2025-12-22T22:34
2025-12-22T22:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073498912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff4a69bc1a7fffe86e4780f196e6d8a6.png
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру проанализировал ключевые заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о вероятном формате маленькой войны Европы с Россией и оценил шансы Зеленского в возможных выборах на Украине: 00:36 – Ключевые заявления Путина; 03:10 – Новые раунды переговоров по Украине; 09:00 – "Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии; 11:11 – Итоги маленькой войны с Европой; 13:00 – О танкерно-портовой войне Украины; 18:12 – Вероятность выборов на Украине и шансы Зеленского на победу. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру
Танкерно-портовая война Украины: Носович об открытии второго фронта и новых границах

22:34 22.12.2025 (обновлено: 22:50 22.12.2025)
 
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру проанализировал ключевые заявления президента России Владимира Путина, а также рассказал о вероятном формате маленькой войны Европы с Россией и оценил шансы Зеленского в возможных выборах на Украине:
00:36 – Ключевые заявления Путина;
03:10 – Новые раунды переговоров по Украине;
09:00 – "Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии;
11:11 – Итоги маленькой войны с Европой;
13:00 – О танкерно-портовой войне Украины;
18:12 – Вероятность выборов на Украине и шансы Зеленского на победу.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
