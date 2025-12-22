Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым - 23.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251222/sily-pvo-otrazili-ataku-ukrainskikh-bpla-na-krym-1073502358.html
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 12 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2025-12-22T23:55
2025-12-23T00:15
новости
украина.ру
россия
крым
черное море
всу
бпла
атака бпла
минобороны рф
пво
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 11 вражеских БПЛА были сбиты над над территорией Крыма;🟥 один БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
черное море
Украина.ру
новости, украина.ру, россия, крым, черное море, всу, бпла, атака бпла, минобороны рф, пво
Новости, Украина.ру, Россия, Крым, Черное море, ВСУ, БПЛА, атака БПЛА, Минобороны РФ, ПВО

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым

23:55 22.12.2025 (обновлено: 00:15 23.12.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 12 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 декабря сообщил в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 11 вражеских БПЛА были сбиты над над территорией Крыма;
🟥 один БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраина.руРоссияКрымЧерное мореВСУБПЛАатака БПЛАМинобороны РФПВО
 
