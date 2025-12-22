Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым

https://ukraina.ru/20251222/sily-pvo-otrazili-ataku-ukrainskikh-bpla-na-krym-1073502358.html
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 12 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2025-12-22T23:55
2025-12-22T23:55
2025-12-23T00:15
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 11 вражеских БПЛА были сбиты над над территорией Крыма;🟥 один БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря.
23:55 22.12.2025 (обновлено: 00:15 23.12.2025)
"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 11 вражеских БПЛА были сбиты над над территорией Крыма;
🟥 один БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.