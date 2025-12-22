https://ukraina.ru/20251222/sily-pvo-otrazili-ataku-ukrainskikh-bpla-na-krym-1073502358.html

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Крым

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 12 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 декабря сообщил в своём телеграм-канале

"С 20:00 мск до 23:30 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 11 вражеских БПЛА были сбиты над над территорией Крыма;🟥 один БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

