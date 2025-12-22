https://ukraina.ru/20251222/na-marksizme-do-murzilki-feliks-kon-vyzhil-v-terrore-no-sotsializma-v-polshe-ne-dozhdalsya-1073477735.html

На марксизме до "Мурзилки". Феликс Кон выжил в терроре, но социализма в Польше не дождался

На марксизме до "Мурзилки". Феликс Кон выжил в терроре, но социализма в Польше не дождался - 22.12.2025 Украина.ру

На марксизме до "Мурзилки". Феликс Кон выжил в терроре, но социализма в Польше не дождался

Ровно 104 года назад, в декабре 1921 года он окончательно уехал в Москву, чтобы уже никогда не возвращаться на Украину, которую до этого активно использовал, как плацдарм, чтобы привить социалистические идеи у себя на малой родине – в Польше.

2025-12-22T16:04

2025-12-22T16:04

2025-12-22T16:04

польша

варшава

украина

киев

иосиф сталин

владимир ленин (владимир ульянов)

карл маркс

весь скачко

швейцария

бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073470838_0:79:1174:739_1920x0_80_0_0_0fdc9e3a1d24f9bb8de108ea33f3e346.jpg

Из 18 разнообразных и колоритных руководителей Компартии Украины в социалистический период ее существования с 1918 по 1991 год он был, пожалуй, самым экзотичным. За это время Компартию Украины возглавляли семь украинцев, пять русских, четыре еврея, один немец и один поляк, а он, один из них, был польским евреем, который хотел, но крайне неудачно, социализма в Польше. Руководил Компартий Украины он с марта по декабрь 1921 года.Звали его Феликс Яковлевич Кон. И прошел он путь от польского революционера-националиста через марксизм, журналистику, литературу и серьезное занятие наукой – этнографией и антропологией, где тоже оставил по себе заметный след, до руководителя редакции польского радио в Москве.Для правоверного марксиста с глубоким дореволюционным прошлым, который записан в большевики лишь в 1906 году, он прожил много – 77 лет и, благополучно пережив сталинские репрессии 30-ых годов, умер только 28 июля 1941 года в Москве. Сердце не выдержало подготовки столицы СССР к эвакуации и добровольного ухода единственного сына Александра, профессора и видного советского экономиста-марксиста, в московское ополчение.Смерти сына в окопах в ноябре того же 1941 года он уже не увидел, но боль потерь родных и соратников ему доводилось переживать постоянно. Например, смерть в бою в 1918 году 27-летнего зятя Григория Усиевича, мужа дочери Елены, который руководил восстанием большевиков в Москве в 1917 году, залил город кровью молодых юнкеров и через год погиб в бою с белогвардейцами в Сибири, обдирая крестьян в продразверстке.С Григорием, дочерью и женой Кон прибыл в Москву в одном из так называемых "пломбированных вагонов", в которых немцы перебросили в Россию весной 1917 года видных русских революционеров, в том числе, большевиков во главе с Владимиром Лениным, чтобы, значит, ослабить Российскую империю изнутри и вывести ее из войны с Германией.Феликс Кон и Софья Дзержинская. 11 марта 1928 годаПосле октябрьского переворота большевиков, который постепенно перерос в гражданскую войну, а потом и в социалистическую революцию, Кон захотел такой же судьбы и для Польши. И пребывая в Украине, сосредоточил свое внимание и усилия на, как сейчас сказали бы, польском треке. Продолжил то, с чего, борясь с царизмом за независимость Польши, начинал еще в 80-ых года XIX века, только теперь уже на социалистической основе.Родился Феликс Кон 30 мая 1864 года в Варшаве в полонизированной еврейской купеческой семье с глубокими патриотическими традициями. Польскими. О своем детстве, он вспоминал, что "патриотизм в семье заменил религию". И продолжил: "Шестилетним мальчиком я мечтал о том, чтобы стать вождем повстанцев, драться за отчизну и освободить Польшу от "москалей" и "швабов". То есть от русских и от немцев освободить.После гимназии во время учебы в Варшавском университете будущий юрист Кон стал членом польской социалистической партии "Пролетариат". Под таким названием существовали три польские революционные партии, но все они, исповедуя социал-демократизм, признавали высшей формой борьбы с самодержавием экономический и политический террор. В этом вопросе они сошлись и заключили союз с русской народнической организацией "Народная воля", которая в 1881 году убила императора Александра II, и вместе попали под каток репрессий.Уже в июне 1884 года последовали массовые аресты. Попался и Кон. Он был агентом ЦК "Пролетариата", работал в Варшаве, Белостоке, Лодзи, и его арестовали. А уже в декабре 1885 года над этой партией прошел военный трибунал, который по-военному расправился с новоявленными пионерами социализма в Польше: 6 человек было приговорено к смертной казни, 21 — к каторге, 2 — на поселение. Двум приговоренным царь заменил смертную казнь 20-летней каторгой, но 4 человека было казнено 28 января 1886 года.Кона приговорили военным судом к 10 годам 8 месяцам каторги. Позднее срок сократили до восьми лет, но он по-любому отправился в Сибирь.Кон с переводчикомОтбывал он свой срок в Нижне-Карийской тюрьме, где в 1889 году выступил инициатором отравлений в мужской тюрьме политзаключенных. В знак протеста против телесных наказаний, которым подверглась 27-летняя Надежда Сигида (Маласкиано). Кон, протестуя, в числе 16 мужчин-политзеков принял яд, но выжил. Принял яд повторно, но смертельное зелье оказалось просроченным и судьба сохранила Феликсу жизнь.Там же, на каторге он женился на известной и осужденной на 15 лет политкаторжанке Христине Гринберг и после окончания срока остался на поселении в Сибири и занялся политикой, наукой и журналистикой в редакционной коллегии газеты "Восточное обозрение".За участие в протестах политзеков и спецпоселенцев был отправлен на поселение в Намский улус в Якутии, где средняя температура в январе составляет -42 градуса. Там родились дети: две дочери и сын (одна дочь умерла в младенчестве). С 1995 года жил и работал в Иркутске, поселке Балаганске и Минусинске, где познакомился с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской. Тогда Кон окончательно и навсегда перешел на марксистские позиции.Под надзором полиции занимался изучением быта, обычаев и фольклора местных жителей, написал известные очерки "Под дамокловым мечом", "Не по тому пути", вел научный дневник. Все дело в том, что с 1851 года в Сибири заработал Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества (ВСОИРГО), который со временем стал центром изучения Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии. Вот с ним и сотрудничал Кон, несмотря на политическую неблагонадежность. Он вел этнографические и антропологические исследования, которые публиковал в "Записках ВСОИРГО" и приложении к "Восточному обозрению". А в начале 1900-х годов по заданию ВСОИРГО самостоятельно провел экспедицию в Сойотию (Урянхайский край в Бурятии), где изучал быт малочисленного народа сойотов. Изучал быт народов в Якутии и Туве. По результатам экспедиции был удостоен золотой медали антропологического Общества естествоиспытателей в Москве. Собранная Коном ценная этнографическая коллекция сегодня хранится в Иркутском областном краеведческом музее имени Николая Муравьева-Амурского. А еще отдел ВСОИРГО приобрел у Кона 233 фотографии, часть из которых выставлялись на выставке в 2014 году.Кон с древнетюркским изваянием. Каменная баба на Джедан, в 10 верстах от ставки Кемчикского нойяна. 1903 годУже в 2020 году вышло научное издание "Тувинские коллекции Феликса Кона 1902-1903", в который вошли фотографии тувинского костюма, в том числе женских халатов, женского головного убора невесты, головного покрывала невесты, мужских головных уборов и мужского костюма, атрибутов, а также снимки работ из агальматолита, шахматных фигур, изделий из дерева.Научная деятельность закончилась в 1904 году, когда Кон вернулся из ссылки в Польшу, примкнул к оппозиции в Польской социалистической партии (ППС), работал в Санкт-Петербурге, принял участие в работе Петербургского совета рабочих депутатов во время революции 1905-1907 годов. Именно Кон со своими сторонниками причастны к переходу социалиста Юзефа Пилсудского из социалистов в националисты-консерваторы. На съезде ППС в 1906 вместе они исключили Пилсудского из партии, что привело к ее расколу. Тогда Пилсудский и понял то, о чем сказал позже: "Товарищи, я ехал красным трамваем социализма до остановки "Независимость", но на ней я сошел". А Кон после раскола стал председателем ППС-левицы. Затем организовал побег приговоренных к смертной казни узников и вынужден был эмигрировать в Швейцарию. От новой тюрьмы и ссылки.В 1917 году, вернувшись в Россию, как уже известно, с Лениным, окончательно вступил в партию большевиков со стажем с 1906 года и сразу занялся экспортом социализма в Польшу с территории Украины. Стал членом так называемого Польревкома – Временного революционного комитет Польши, который должен был сыграть роль польского коммунистического правительства после победы Красной армии над белополяками Пилсудского.В Польревком, которым в июле-августе 1920 года руководило Политбюро польских коммунистов (Польбюро), кроме Кона входили другие видные поляки-большевики – Феликс Дзержинский, Юлиан Мархлевский, Эдуард Прухняк, Иосиф (Юзеф) Уншлихт, Станислав Бобинский и другие.Тогда же было решено, что Польревком: "а) лишает власти существующее шляхетско-буржуазное правительство,б) восстанавливает и вновь организует фабричные комитеты в городах и фольварковые в деревне,в) организует местные революционные комитеты,г) объявляет собственностью народа фабрики, помещичьи имения, а также леса и отдает в управление рабочим городских и деревенских комитетов,д) гарантирует неприкосновенность крестьянской земли,е) организует органы безопасности, хозяйственные и продовольственные,ж) гарантирует гражданам, лояльно выполняющим приказы и распоряжения революционных властей, полную безопасность".А чтобы противники не сопротивлялись, Польревкомом было предписано: "заложить основы будущего строя Польской Социалистической Республики Советов", а "всех опасных для социалистической революции в Польше, всех представителей польской крупной буржуазии и помещиков, всех известных своим сочувствием белополякам арестовать и направить в концентрационные лагеря, сообщив все данные Польревкому и ведя точный учет арестованным".Они даже начали создавать Польскую Красную армию, но Польшу от такого счастья спасло "чудо на Висле" – разгром Красной армии под Варшавой в августе 1920 года, что, собственно, и обессмыслило деятельность и Польревкома, и Польбюро, и польских красноармейцев. Все они были распущены, а Кон остался руководить Украиной и в марте -декабре 1921 года был главой украинских коммунистов. Также затем он работал начальником Политуправления Украинской Красной Армии и редактором "Рабочей газеты". И в 1922-1923 годах окончательно перебрался в Москву, чтобы стать там секретарем Исполкома Коминтерна (ИККИ).Члены Польревкома, Кон во втором ряду второй справаАктивно занялся публицистикой и журналистикой, отвлекшись на политику лишь раз – летом 1922 года выступал в качестве защитника так называемой "второй группы обвиняемых" на показательном процессе партии социалистов-революционеров (эсеров). Те, кто давал показания, были оправданы и отпущены, а лидеры эсеров (12 человек), которые не признали свою вину, были приговорены к расстрелу.Смертную казнь отменили, но лишь на 15 лет. Все 12 подсудимых и участников процесса со временем стали жертвами сталинского террора: четверо впоследствии были расстреляны, двое умерли в тюрьме, один умер в лагере, двое покончили с собой (один в тюрьме, другой в ссылке), один умер в ссылке, судьба еще одного точно неизвестна (по всей вероятности, расстрелян или погиб в лагере). И только одному – Аркадию Альтовскому – удалось, пройдя тюрьму и репрессии, прожить долгую жизнь и умереть своей смертью на свободе в 1975 году.Не повезло и всем адвокатам эсеров – их репрессировали тоже. Кроме Кона. В 1925—1928 годах Кон был редактором "Красной звезды" и опять "Рабочей газеты", а с 1928 по1930 год — главным редактором ее приложения — детского журнала "Мурзилка".После проверки на правоверность советским детством Кон пошел в советский и партийный аппарат: был заведующим сектором искусств Наркомпроса РСФСР, а потом первым председателем Всесоюзного комитета по радиовещанию при Наркомате почт и телеграфа СССР и в 1933-1937 годах – главным редактором журнала "Советский музей" и в 1937-1941 годах — редактором журнала "Наша страна", который изучал историю и современность Союза".Вершиной его личной политической карьеры стало участие с 26 января по 10 февраля 1934 года в работе XVII съезда ВКП(б), куда он был избран делегатом с совещательным голосом. Мероприятие это вошло в историю СССР как "съезд победителей" или "съезд расстрелянных": из 1966 делегатов съезда 1103 были репрессированы в годы Большого террора, и из них расстреляны 848 человек. И даже из избранных на съезде 139 членов и кандидатов в члены ЦК арестованы и расстреляны 98 человек.Почему Сталин не тронул Кона, так и осталось неизвестным. Он даже написал мемуары в трех томах "За 50 лет". Его научные труды по этнографии и антропологии представляют интерес и сейчас. Ценен его опыт и мемуариста-непосредственного участия в рождении бывшей нашей общей Родины. Но сама Родина, увы, уже никому не нужна. Ни в России, ни в Польше.Жена Кона Христина умерла через год, не справившись с гибелью сына. А вот дочь Елена (как известно, в замужестве Усиевич) прожила долго, до 1968 года. Работала советским литературным критиком и замдиректора Института литературы и искусства Коммунистической академии. Памятуя о муже и родителях, была, говорят, такой правоверной марксисткой-ленинисткой-сталинисткой, что дрожали все, даже не враги. Может быть, в этом все дело…***Больше о политических течениях и заключенных в России читайте статье Владимира Скачко "Розгами по достоинству. Когда даже любовь не выше человеческой чести"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

польша

варшава

украина

киев

швейцария

бурятия

якутия

тува

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

польша, варшава, украина, киев, иосиф сталин, владимир ленин (владимир ульянов), карл маркс, весь скачко, швейцария, бурятия, якутия, тува, экспедиции, юзеф пилсудский, красная армия, россия, москва, этнография, съезд, институт, тюрьма, эксклюзив