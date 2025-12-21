"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны - 21.12.2025 Украина.ру
"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны
Господство беспилотников в ходе СВО вынудило полностью пересмотреть классические принципы наступления. Чтобы вернуть массовость на поле боя, надо придумать что-то, что лишит противника дронов. Об этом в интервью изданию Украине.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-12-21T04:30
2025-12-21T04:30
Отвечая на вопрос о возможности наступления крупными силами, эксперт дал однозначный ответ. "Танковых прорывов даже батальонного уровня не будет, потому что война сильно изменилась. Пока же поселки действительно берут группой в три-четыре человека без бронетехники", — заявил Коц.Журналист связал проблему отсутствия "массовости" с доминированием БПЛА. "Чтобы вернуть эту массовость на поле боя, надо что-то делать с малым воздухом – придумать что-то, что лишит противника дронов", — сказал военкор. Для этого необходимо действовать сразу в нескольких направлениях."В частности, работать сразу в нескольких направлениях. Совершенствовать РЭБ и дроны-перехватчики, а также усиливать защиту бронетехники и бойцов", — отметил Коц.Отвечая на замечание журналиста о том, что ВСУ признают способность ВС РФ на время "очищать" небо для закрепления штурмовиков, эксперт подтвердил, что этого недостаточно. "Опять же, этого хватает лишь для поддержки небольших штурмовых групп. Но для того, чтобы провести танковую колонну, построить ее в боевой порядок и бросить на украинские позиции, этого недостаточно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны

04:30 21.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
Господство беспилотников в ходе СВО вынудило полностью пересмотреть классические принципы наступления. Чтобы вернуть массовость на поле боя, надо придумать что-то, что лишит противника дронов. Об этом в интервью изданию Украине.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о возможности наступления крупными силами, эксперт дал однозначный ответ. "Танковых прорывов даже батальонного уровня не будет, потому что война сильно изменилась. Пока же поселки действительно берут группой в три-четыре человека без бронетехники", — заявил Коц.
Журналист связал проблему отсутствия "массовости" с доминированием БПЛА. "Чтобы вернуть эту массовость на поле боя, надо что-то делать с малым воздухом – придумать что-то, что лишит противника дронов", — сказал военкор. Для этого необходимо действовать сразу в нескольких направлениях.
"В частности, работать сразу в нескольких направлениях. Совершенствовать РЭБ и дроны-перехватчики, а также усиливать защиту бронетехники и бойцов", — отметил Коц.
Отвечая на замечание журналиста о том, что ВСУ признают способность ВС РФ на время "очищать" небо для закрепления штурмовиков, эксперт подтвердил, что этого недостаточно.
"Опять же, этого хватает лишь для поддержки небольших штурмовых групп. Но для того, чтобы провести танковую колонну, построить ее в боевой порядок и бросить на украинские позиции, этого недостаточно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
