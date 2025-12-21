https://ukraina.ru/20251221/pyanitsa-pridurok-khudshiy-kantsler-za-vsyu-istoriyu-kak-nemtsy-otnosyatsya-k-mertsu-1073436445.html

"Пьяница", "придурок", "худший канцлер за всю историю": как немцы относятся к Мерцу

"Локомотив Европы" едет всё медленнее

Суперантирекорды Мерца"Худший канцлер за всю историю"Так называют канцлера ФРГ Фридриха Мерца немецкие социологические службы.И судя по его рейтингам, это действительно так.Антирейтинг его невероятен. 68 процентов жителей Германии недовольны Мерцем.Антирейтинг же возглавляемого им правительства — 78 процентов.Как сказал директор института INSA Херман Бинкерт, "это самые плохие показатели для канцлера и правительства, которые когда-либо были зафиксированы."В чём же дело?Германия — лидер Европы?В первую очередь бюргеры недовольны тем, что с приходом Мерца "ничего не изменилось".Цены растут, экономика в стагнации. Предприятия закрываются.Да, Германия по-прежнему — локомотив Европы, но локомотив едет всё медленнее.А ведь Мерц приходил с лозунгами "Германии пора пробуждаться от спячки!" Вернём величие, так сказать.Но тут возникает другой вопрос: а возможно ли в принципе вернуть Германии "былое величие"?Да, после 1948 года экономика ФРГ увеличивалась на 6% в год. Но это происходило на деньги американцев, которые хотели устроить "витрину" для ГДР и вырастить мощного, но покорного европейского вассала — против СССР.Сегодня же ситуация прямо противоположная: США желают "обезжирить" откормленного вассала. И это им отлично удаётся.Предприниматели бегут из Германии — и больше всего именно в США и в Китай. Где как минимум дешевле в несколько раз источники энергии.Немцы рассчитывали, что Мерц, который имеет большой опыт в экономическом управлении крупными предприятиями, сможет что-то сделать для Германии. На этом строилась и его предвыборная кампания.Теперь они разочарованы. Но это закономерно.Мерц не только ничего не сможет улучшить, он сможет только ухудшить положение Германии.Вооружайтесь!Во-первых, потому что он — не выдающийся экономист, а выдающийся чиновник — слуга крупнейших мировых ТНК.Мировой капитал направлен на высасывание прибыли. Вот Мерц изо всех сил и защищает их интересы.Сейчас мало что из немецкой промышленности может быть конкурентоспособным, в первую очередь из-за цен на энергию.А вот ВПК! Да, если получить деньги от правительства.Этим и объясняется милитаристская риторика Мерца, который постоянно угрожает, постоянно милитаризирует общество.Ещё до своего избрания Мерц высказывался о том, что "надо дать Украине ракеты "Таурус"".Сейчас об этом он не говорит. Но теперь любимая тема Мерца — это совместное использование ядерного оружия вместе с Британией и Францией без участия Америки (что вызывает неприкрытое недовольство в США).Рассказывает о том, что все должны служить в армии. Обещает немцам всеобщую воинскую повинность.Угрожает войной: "мы опять должны защищаться!"Хочется спросить: это как, как собираетесь "защищаться"? Как в 1941? Как в 1939?В какой-то степени немецкому обществу нравится, что у власти не "ливерная колбаса" Шольц, который ни слова не мог возразить украинскому послу.Но нравится это далеко не всем.Больше всего раздражения в немецком обществе Мерц вызывает у женщин 25–39 лет. Им он не нравится. Вспыльчивый, раздражительный, милитаристски настроенный.И мелочный! Педантичный Фридрих Мерц уже подал в суд на 5 тысяч немцев! И выиграл почти все суды.За что судится? Они называли его в соцсетях "пьяницей", "придурком" и "нацистом".Европейский отщепенецЕщё более "впечатляющие" успехи у Мерца на международном треке.Он очень хотел совершить грабёж денег России. Здесь Германия действительно была "локомотивом".Результатом стал кредит от стран Европы для Украины на 90 миллиардов.Можно с уверенностью говорить, что большую часть этого кредита обеспечит именно Германия.А пойдёт он на нужды немецкого и американского ВПК. ВПК Германии, кстати, растёт сейчас невиданными темпами.Концерн "Рейнметалл", например, за первый квартал 2025 года сообщил об увеличении оборота на 49 процентов и прибыли — на 18 процентов. Это фантастические цифры.Однако то, что не удалось украсть резервы России — это многие политики называют "личным поражением" Мерца.Интересно, что даже газета "Берлинер цайтунг" написала о том, что в результате этой эпичной борьбы "за деньги для Украины" Мерц оказался в изоляции:"Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, уже начала дистанцироваться от Мерца, когда стало ясно: канцлер изолирован в Европе!"Уже Урсула начала дистанцироваться?Итак, он — гугенотФридрих Мерц — представитель очень древнего европейского аристократического рода.Совиньи — род его матери. Это протестанты, известные ещё с 16 века, со времён Генриха Четвёртого.После изгнания протестантов из Франции семья гугенотов Совиньи перебралась в германские земли.Семь поколений рода Совиньи жили в каменном доме 1752 года постройки в немецком городе Брилоне.Этот дом по-прежнему принадлежит семье Мерц, его стоимость сегодня — 2 миллиона евро.Состояние самого Мерца — около 12 миллионов евро, он один из самых обеспеченных политиков Германии.Основное, что дало Мерцу трамплин для входа в большую политику — происхождение и нужные связи и среди "старых денег" Европы, и среди "новых денег".К "старым семьям" Европы Мерц принадлежит по своему рождению.А к "новым деньгам" он тоже имеет непосредственное отношение, так как 20 лет работал консультантом в различных частных фирмах и фондах. Консультантом, читай — лоббистом интересов.Он обеспечивал "новым деньгам" соответствующие возможности: через законы, связи, политиков, межгосударственные и надгосударственные объединения.Тем же самым он занимается и сейчас.Внук бургомистраДедушка нынешнего канцлера был мэром города Брилона с 1933 по 1937 год. Он переименовал улицы городка в честь Гитлера и Геббельса.Дедушка покинул пост бургомистра в 1937 году, так как (по утверждению Мерца) был не согласен с политикой Гитлера.Отец Мерца воевал во Второй мировой на стороне Германии, попал в плен и провёл в плену в СССР четыре года.Но после этого он долгие годы занимал должность судьи в Брилоне и вёл в том числе процессы над членами нацистской партии.Все эти факты не говорят сейчас ничего об истинных воззрениях Фридриха Мерца. Разделяет ли он взгляды своих отца и деда, и какие именно? Сожалеет ли о поражении Германии во Второй мировой?Мерц отвечает на все вопросы исключительно корректно.Старые семьиСвязи и влияние семьи Мерца среди старой аристократии Европы велики.Но нельзя сказать, чтобы это было определяющим фактором.Урсула фон дер Ляйен — тоже из старого немецкого рода, а её муж — из аристократов.Но это не говорит ничего о возвращении аристократии к управлению Европой (они и так ею управляют)."Старые семьи" могут нанять любых слуг. Вон Зеленского же наняли, "аристократа" из Кривого Рога.А вот послужной список самого Мерца — имеет самое непосредственное отношение к нынешней политике Германии.Это влияет гораздо больше, чем "род Совиньи" или "дедушка-бургомистр".Когда Мерца называют "внуком и сыном приверженцев Гитлера", то это, во-первых, частичная правда (его родственники не были, скорее всего, убеждёнными нацистами и публично отвергли идеи фашизма впоследствии).А во-вторых, причина его милитаристского, воинственного поведения — это не величие Германии.Причина милитаризма Мерца даже, можно сказать, противоположная.Он не хочет "великого рейха".Он хочет пролоббировать милитаристские миллиарды, отдать деньги условной "группе "Рейнметалл"" и получить себе тихую пенсию, увеличив бюджет рода Совиньи.Это обычный "слуга ТНК и ВПК", только аристократического происхождения.Кто поставил Фридриха Мерца?Кто же поставил Мерца во главе Германии?Популярная точка зрения — это был "Блэк Рок", знаменитая инвестиционная корпорация, одна из крупнейших в мире.Мерц работал в её немецком отделении, возглавлял наблюдательный совет с 2016 года и до избрания канцлером.Кстати, в это время лоббист частного инвестиционного капитала Мерц зарабатывал по 1 миллиону евро в год, как он выразился "брутто". То есть до уплаты налогов.Он работал более чем в десятке предприятий: здесь и страховые компании, и крупные банки, и химический концерн.Всё сильно переплетено. В пресловутом "Блэк Рок" находятся деньги не только предприятий, но и стран.Германия — такой же пайщик "Блэк Рок", как и многие другие страны.Люди, подобные Мерцу, являются "согласователями интересов".В "Блэк Рок" он выполнял роль дирижёра, соблюдающего взаимный баланс интересов различных групп.Таким же дирижёром он и остаётся.Нельзя сказать, что "Блэк Рок" управляет миром. Так же точно и силы капитала, входящие и не входящие в "Блэк Рок", управляют её деятельностью.Можно сказать, что Мерц — представитель всемирного капитала.Он по своей сути не только не гугенот, не аристократ и не "внук бургомистра" — он просто один из дирижёров ТНК.Для этих людей есть только понятие "выгодная инвестиция" или "невыгодная инвестиция".Также для них нет понятия "Германия превыше всего", хотя петь при этом они могут что угодно.Общий "бэкграунд" Мерца: принадлежность к старейшей аристократии Европы, многолетняя работа "согласователя" в одной из крупнейших всемирных структур — сделали его идеальным кандидатом на роль канцлера "локомотива Европы".Он "обезжирит" Германию ещё лучше, чем США.ПартияКстати, вопреки распространённому мнению, Мерц пришёл в политику не напрямую из бизнеса. Он всё время занимался партийной и политической работой.В 1989–1994 годах Мерц уже был депутатом Европарламента от Германии.Был главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге ещё до Меркель, в 2000–2002 годах. Как раз Меркель сменила его на этом посту.А потом Меркель стала на 15 лет канцлером Германии.Всё это время Мерц держался в тени и не занимался политической работой. Можно сказать, что 20 лет он ждал своего часа.Выборы 2025 и 2026?Блок ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, получил на выборах 2025 года 28,5 процентов голосов избирателей.Они подписали соглашение о правящей коалиции с СДПГ, которая набрала 16,4 процента.В то же время в оппозицию была выдавлена АДГ, которая набрала на выборах 20,8 процентов голосов. Это, кстати, вдвое больше, чем партия получила на предыдущих выборах.Что же сейчас?"Если бы выборы в Бундестаг состоялись в это воскресенье"?В сентябре 2025 года АДГ, согласно опросу института Yougov, получила бы на выборах поддержку 27 процентов избирателей Германии.Поддержка ХДС/ХСС — 26 процентов.Что будет дальше? По всем прогнозам, АДГ будет набирать голоса и популярность.А выборы в Германии могут пройти уже в следующем году, досрочно.Судьба же "канцлера Мерца", видимо, предрешена: "худший за всю историю" канцлер покинет свой пост. И возможно, уже в 2026 году.Читайте также: Кая Каллас: злобная Золушка Европы

