Константин Рокоссовский: маршал двух государств зарубивший белого генерала

Константин Рокоссовский: маршал двух государств зарубивший белого генерала

21 декабря 1896 года родился уникальный советский военачальник, который мало того, что входил в первую пятёрку самых именитых маршалов Победы, так и единственным из всех был маршалом другого государства. Его судьба изобиловала взлётами и падениями, и временами похожа на военный боевик. Имя этого человека – Константин Константинович Рокоссовский

На самом деле отца прославленного маршала звали не Константин, а Ксаверий… Ксаверий Юзеф Рокоссовский был польским дворянином католического вероисповедания, но верноподданным русского царя, женатым на православной дворянке – Антонине Ивановне. Точное место рождение его сына Константина доподлинно неизвестно. Официально считается, что на свет появился в Великих Луках Псковской губернии.Род Рокоссовских пошёл из Великопольского воеводства Польши, где ему издревле принадлежала большая деревня Рокоссово. Прадед Константина, Юзеф Рокоссовский, в Отечественной войне 1812 года воевал на стороне Наполеона. Дед Вицентий служил уже в Российской империи лесничим – имел 9 детей. Отец был ревизором Варшавской железной дороги и погиб в 1902 году, когда Константину, по его словам, было 6 лет. Семья осталась без средств к существованию. Вдобавок вскоре умерла ещё и младшая сестра Мария. Матери пришлось вязать на продажу вещи, другая сестра – Елена – пошла работать в мастерскую искусственных цветов.Константин после 4-х классного училища устроился на чулочную фабрику. В 1911 году умерла мать, а ещё через год в Варшаве начались массовые забастовки и демонстрации. Во время одной из них Рокоссовского задержали за попытку спасти красное знамя. Не посадили, но уволили с фабрики, и пришлось устраиваться работать каменотёсом. Кардинально беспросветную жизнь юноши изменила Первая мировая война.2 августа 1914 года Рокоссовского зачислили добровольцем в 6-й эскадрон 5-го драгунского Каргопольского полка 12-й армии, который воевал в Польше и Прибалтике. Уже через 2,5 недели за разведку, которую он произвёл, переодевшись в гражданскую одежду, Константин заслужил свой первый Георгиевский крест. В последующем за лихие атаки и разведку он стал ещё и кавалером Георгиевских медалей II-й, III-й и IV-й степени.После революции, в июле 1918 года, Каргопольский красногвардейский кавалерийский отряд, в котором служил Константин, очутился на Восточном фронте, на Урале. Здесь в районе Екатеринбурга он сражался с белогвардейцами и белочехами.К концу года Рокоссовский уже командовал эскадроном, а затем – отдельным кавдивизионом численностью чуть более 400 человек. В октябре-ноябре 1919 года 30-я стрелковая дивизия, в которую он входил, наступала в районе Кургана. 7 ноября дивизион отправился в рейд по тылам колчаковцев. Разведчики добыли сведения, что в станице Караульной расположился какой-то штаб. Рокоссовский потом вспоминал:"Зашёл с тыла, атаковал станицу и, смяв белые части, разгромил этот штаб, захватил пленных, в их числе много офицеров. Во время атаки при единоборстве с командующим омской группой генералом Воскресенским я получил от него пулю в плечо, а он от меня – смертельный удар шашкой".Маршал немного напутал – фамилия генерал-майора была не Воскресенский, а Вознесенский, и командовал он не Омской группой, а 15-й Омской Сибирской стрелковой дивизией. Но сути дела это не меняет.Через год Константин Константинович уже командовал кавалерийским полком, с которым на границе с Монголией громил части барона Унгерна. Его в этих боях тяжело ранило. 9 июня 1924 года в боях с вторгшимися на территорию Забайкалья казаками он чуть не убил ещё одного генерала – всадил две пули в генерал-майора Фирса Ксенофонтовича Мыльникова. Тому, правда, удалось бежать, но потом всё же нашли и расстреляли.После Гражданской войны карьера молодого краскома развивалась стремительно. Он год учился на кавалерийских курсах комсостава вместе с будущими маршалами Жуковыми Ерёменко. Потом два года служил военным советником в Монголии. Затем, командуя кавалерийской бригадой, участвовал в конфликте на КВЖД.С января 1930 года Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, а Жуков был у него комбригом. В 1936 под началом Константина Константиновича уже был корпус.Как знать, сложись по другому жизнь, в 41-м году возможно не Жуков, а именно он был бы начальником Генерального штаба РККА. Но 27 июня 1937 года Рокоссовского за дружбу с репрессированным комкором Чайковским исключили из партии, ещё через месяц – уволили из армии, затем арестовали. Следующие 2,5 года Рокоссовский просидел во Внутренней тюрьме НКВД по Ленинградской области. Его пытали – выбили девять зубов и сломали три ребра, инсценировали расстрел. Рокоссовский упорно признавать себя виновным. Уже расстреляли всех свидетелей по делу, которые его оговорили, расстреляли пытавшего его начальника ленинградского НКВД Леонида Заковского, а расследование всё продолжалось.22 марта 1940 года после заступничества перед Сталиным Будённого, Тимошенко и Жукова Рокоссовского всё же освободили. Ему присвоили генерал-майорское звание и на три месяца отправили восстанавливаться в Сочи. Впоследствии Рокоссовский постоянно держал при себе пистолет и говорил, что больше арестовывать себя не даст – застрелится.Войну генерал встретил в Житомире командиром 9-го механизированного корпуса. Не имея связи со штабом Юго-Западного фронта и с Москвой, он приказал нейтрализовать охрану и сбить замки со складов, откуда забрать грузовики, горючее и боеприпасы. Он довольно успешно сражался в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Но потери были огромные – на 9 июля из имевшихся перед войной 36 тысяч человек личного состава и 302 исправных танков остались 10 тысяч и 35 танков.11 июля Рокоссовского назначили командовать сражавшейся на южном фланге Западного фронта 4-й армией. Пока он туда добирался, ситуация изменилась – наши армии в Смоленске попали в окружении, и пришлось генералу, имея на руках только группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля, останавливать отступавшие подразделения и формировать из них боевую группу. Он её действительно собрал из ничего и способствовал деблокаде окружённых армий. 10 августа группу преобразовали в 16-ю армию.В начале октября 16-я армия очутилась в Вяземском котле, где была разгромлена. Рокоссовский и его штаб спаслись чудом. Генералу пришлось заново формировать армию – костяком для неё послужили 316-я дивизия генерала Панфилова, 3-й кавалерийский корпус генерала Доватора, курсантский полк. С этими силами врага удалось остановить на подступах к Москве – в начале декабря бои шли за станцию Крюково. Именно тогда Рокоссовский заслужил авторитет талантливого полководца и звание генерал-лейтенанта.8 марта 1942 года Константина Константиновича ранил осколок – он задел правое лёгкое, печень, рёбра и позвоночник. Только чудом генерал не стал калекой, но лечился до конца мая. В 16-ю армию он вернулся накануне масштабного немецкого наступления, поэтому вернулся ненадолго. Уже в июле его назначили командовать Брянским фронтом, а 30 сентября – в разгар Сталинградской битвы – Донским. Рокоссовский участвовал в разработке наступательной операции, в которой его фронту отводилась задача разгрома врага в Сталинграде. За успешное её выполнение Рокоссовский в январе 43-го стал генерал-полковником, а в апреле – генералом армии.В феврале Донской фронт переименовали в Центральный. Вместе с ним его командующий наступал весной 43-го до Курской области, а летом выдержал тяжелейшие бои на северном фасе Курской дуги. Рокоссовский угадал, где враг будет наносить свой основной удар – подготовил на этом участке глубоко эшелонированную оборону, сконцентрировал половину пехоты, 60% артиллерии и 70 % танков. В результате натиск немцев удалось отбить, а затем отбросить их за Днепр. Фронт снова переименовали, 20 октября в Белорусский, а 24 февраля 44-го – в 1-й Белорусский. Именно он освобождал Гомель и Мозырь. Затем последовало освобождение всей Белоруссии – операция "Багратион".При её обсуждении у Сталина генерал предложил нанести удар по правому флангу противника двумя группами, в то время, как сам Верховный и генералы Ставки склонялись к идее одного удара. Рокоссовский настаивал – по его подсчётам, сил хватало на две мощные атаки одновременно. Два раза Сталин просил его выйти из кабинета и подумать, и тот два раза возвращался и повторял доводы в пользу своего плана. В итоге Сталин сказал, что, если командующий фронтом так уверен в своих словах, ему и "играть" в операции главную скрипку*. Правый фланга Рокоссовского ударил одновременно из района Рогачёва на Бобруйск и из района Озаричей на Слуцк, что привело к обвалу вражеской обороны. Уже 29 июня, ещё до окончания операции, Рокоссовскому присвоили маршальское звание.В конце войны Рокоссовский командовал 2-м Белорусским фронтом, который громил немцев на севере Германии и захватывал Данциг (Гданьск), Гдинген (Гдыня) и Штеттин (Щецин). 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве именно он командовал Парадом Победы.В 1949 году польский президент Болеслав Берут обратился к Сталину с просьбой, чтобы на пост министра обороны из Москвы прислали какого-то поляка, и выбор пал на Рокоссовского, который, несмотря на долгую жизнь в России, сохранил польскую манеру речи. Польские националисты его люто ненавидели. Бывшие члены "Армии Крайовой" из числа офицеров совершили на него два неудачных покушения.Константину Константиновичу присвоили польское маршальское звание, и 7 лет он занимался перевооружением и реорганизацией Войска Польского, восстановлением польской военной промышленности и другими вопросами. Входил в ЦК политбюро правящей Польской объединённой рабочей партии (ПОРП).После смерти в марте 1956 года Берута к власти в Варшаве пришёл антисталинист и скрытый националист Владислав Гомулка. Рокоссовского исключили из ЦК и сняли с поста министра обороны, после чего в октябре 1956 года он из Польши навсегда уехал… чтобы тут же стать заместителем министра обороны СССР. Снял его Хрущёв только в 1962 году, после того, как попросил написать критикующую Сталина статью, а Рокоссовский ему ответил: "товарищ Сталин для меня святой!"Тем не менее, маршал остался в армии, служил генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Прервать его службу смогла только смерть от рака. Всего за день до ухода, в первых числах августа 1968 года, Рокоссовский подписал в набор свою книгу воспоминаний "Солдатский долг", название которой, как нельзя лучше характеризует и маршала, и его отношение к жизни.* Это версия из мемуаров Рокоссовского. По словам Жукова "существующая в некоторых военных кругах версия о "двух главных ударах" на белорусском направлении силами 1-го Белорусского фронта, на которых якобы настаивал К.К. Рокоссовский перед Верховным, лишена основания. Оба эти удара, проектируемые фронтом, были предварительно утверждены И.В. Сталиным ещё 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда командующего 1-м Белорусским фронтом в Ставку". Алексей Исаев, на основании архивных документов, слова Жукова подтвердил. – Ред.

