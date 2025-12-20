Украинский генерал Омельянович-Павленко: от Николая II до Адольфа I
Улица Омельяновича-Павленко появилась на Печерске в 2016 году – это было новое название улицы Суворова. Формально решение принималось в рамках глорификации украинских "героев", но киевляне шутили, что в рамках превращения Киева в хутор – ведь место генералиссимуса занял полковник той же Русской императорской армии
Будущий генерал-хорунжий УНР родился 20 декабря 1878 года в Тифлисе в семье артиллерийского генерала Владимира Павленко и грузинской дворянки. Михаил, как и его младший брат Иван (также ставший заметной фигурой украинского движения), при рождении носил фамилию Павленко. Омельяновичем он стал, уже когда ему было за 30 лет, на волне увлечения историей казачества. В 1912 году братья взяли себе фамилию в честь деда Омельяна (Емельяна) Павленко — сотника из задунайских казаков.
После учебы в Омском кадетском корпусе Михаил Павленко поступил в Павловское военное училище — одно из самых престижных пехотных учебных заведений, которое он окончил в числе лучших (по 1-му разряду).
Выпускавшиеся по первому разряду зачислялись в гвардейские полки. Павленко в звании подпоручика попал в лейб-гвардии Волынский полк. С началом русско-японской войны Павленко перевёлся из гвардии в обычную пехоту, чтобы принять участие в войне. Из командировки Павленко вернулся в гвардию с несколькими наградами и ранением.
Волынский полк он больше не покидал и встретил Первую мировую в звании гвардейского капитана и командира роты этого полка. В ноябре 1914 года после тяжёлого ранения он по состоянию здоровья вынужден был покинуть свою часть и в дальнейшем служил в штабе гвардейского корпуса. Но и его он покинул в 1916 году после тяжелой болезни.
38-летний Павленко был признан негодным к дальнейшей строевой службе и отправлен в тыл. Как и большинство подобных офицеров, Павленко был назначен начальником школы прапорщиков, которые ускоренным порядком готовили офицерские кадры для фронта. Полковник Павленко возглавил Одесскую школу прапорщиков, там и встретил Февральскую революцию.
До революции Павленко был на хорошем счету в императорской армии. Безупречная служба в гвардии, звание полковника в 38 лет, целая россыпь наград: от ордена Св. Владимира до Святого Георгия 4-й степени, несколько боевых ранений. Разве что увлечение историей казачества могло стать намёком на дальнейшую деятельность Павленко.
Сразу же после революции он оказался в числе первых сторонников украинизации армии и был едва ли не первым офицером в таком звании, который участвовал в политических митингах и манифестациях под жёлто-голубым флагом.
Как и гетман Скоропадский, Павленко не столько был украинцем, сколько сознательно решил сделаться им (мовы он не знал, родился на Кавказе, всю жизнь служил в России и в Польше).
Фёдор Лизогуб и Павел Скоропадский
Фёдор Лизогуб и Павел Скоропадский
Летом 1917-го началось создание украинского вольного казачества, которое было просто-таки ожившей мечтой Павленко, который принимал активное посильное участие в создании движения, особенно в тот недолгий период, когда он занимал пост коменданта Екатеринослава.
После Октябрьской революции Павленко по заданию Центральной Рады отправился на Румынский фронт. В Раде по настоянию Петлюры решили украинизировать весь фронт скопом, отделив призванных с территории УНР и автоматически зачислив их в формирующуюся украинскую армию.
Процесс оказался далеко не таким быстрым, как ожидалось. Пока Павленко отсутствовал в Киеве, там сменилась власть и был провозглашен гетманат Скоропадского. Тот сразу же повысил Павленко до генерала и отправил в Полтаву командовать дивизией. Точнее, дивизию только предстояло создать, по численности это было что-то среднее между ротой и полком. Остальное должно было прирасти усилиями Павленко.
16 мая 2023, 08:00ИсторияПоследний гетман Украины: 150 лет Павлу Скоропадскому
В отличие от большинства офицеров армии УНР серьёзных разногласий со Скоропадским у Павленко не было. Хотя в некоторых источниках сообщается, что Павленко вместе с остальными офицерами перешёл на сторону Директории, в действительности он скорее придерживался нейтралитета.
Вскоре после начала восстания, не желая участвовать в войне между разными версиями украинства, он уехал на запад, где получил пост командующего Галицкой армией ЗУНР, отступавшей под ударами поляков.
Уже в мае 1919 года его заменил на этом посту недавний военный министр и командующий армией УНР Греков, поругавшийся с Петлюрой. Павленко же проследовал в противоположном направлении и вернулся в УНР. После изгнания армий УНР и ЗУНР из Киева из-за конфликта с армией Деникина Павленко возглавил Запорожский корпус.
Симон Петлюра и Михаил Омельянович-Павленко, 1918 год
Запорожцы считались одной из самых крепких частей УНР, но летом 1919 года остались без командования, после того как их харизматичный лидер Болбочан попытался выступить против Петлюры и был расстрелян.
Впрочем, вскоре после назначения Павленко армия УНР посыпалась. Галичане в конце концов разорвали отношения с Петлюрой и заключили союз с белыми, в армии началась эпидемия тифа. В итоге в декабре 1919 года, когда Павленко был назначен командующим армией УНР, вся эта армия по численности была почти вдвое меньше дивизии дореволюционного времени.
Петлюра в это время вёл переговоры с поляками, так что остатки его войск двинулись на запад по тылам в надежде соединиться с польской армией (что в конечном счете было осуществлено). После того как польская армия была отброшена РККА за пределы Украины, остатки армии УНР были интернированы в польских лагерях.
3 декабря, 08:00ИсторияАлександр Греков: 150 лет со дня рождения русского генерала возглавлявшего петлюровскую армиюАлександр Греков – командующий полевыми армиями УНР, а затем командующий Галицкой армии. Этот черниговский дворянин и русский гвардейский офицер в процессе революционных событий сформировал довольно оригинальную систему политических взглядов и оставил описание воровского уклада
Омельянович-Павленко продолжал командовать армией УНР, а в эмиграции даже занял пост военного министра в изгнании. Однако уже в конце 1921 года подал в отставку со всех постов и уехал в Чехословакию.
В Праге Павленко писал мемуары и поддерживал контакты со всеми украинскими эмигрантскими организациями. При этом он соблюдал осторожность, лавируя между разными политическими течениями.
Так он умудрялся иметь близкие контакты как с организациями, связанными с правительством УНР в изгнании, так и с более радикальными УВО и ОУН* (после раскола на бандеровцев и мельниковцев Павленко был ближе к последним)
© Фото : Public domainЕвгений Коновалец
© Фото : Public domain
Евгений Коновалец
После нападения Германии на СССР Павленко посчитал, что настал благоприятный момент для восстановления украинской государственности, зачастил в различные украинские эмигрантские организации, активизировал старые связи и в конце концов напомнил о себе и немцам.
Павленко поддерживал создание дивизии "Галичина", несколько раз приезжал для выступлений перед новобранцами, но непосредственного участия в её создании не принимал.
Еще в 20-е годы в эмиграции бывший сподвижник Скоропадского Полтавец-Остряница пытался воссоздать части Вольного казачества. Поскольку он был откровенным авантюристом (даже пытался провозгласить себя гетманом "Казачьей республики" в эмиграции), всерьёз его не воспринимали ни эмигранты, ни немцы. Тем не менее, активность он развил бешеную, и кое-какие структуры ему удалось организовать. Речь шла про УНАКОТО — Украинское народное казачье товарищество, филиалы которого появились в нескольких европейских странах.
26 сентября 2024, 16:00ИсторияИван Полтавец-Остряница: гетман которого не былоВ этот день в 1890 году родился Иван Полтавец-Остряница — ближайший сподвижник гетмана Скоропадского, один из ключевых деятелей «Вольного казачества», в эмиграции сам объявивший себя гетманом, редкий авантюрист даже по меркам гражданской войны.
После начала Второй мировой Полтавец попытался выпросить у немцев денег на формирование на базе УНАКОТО вооружённых частей Вольного казачества. Немцы идеей заинтересовались, но вместо Полтавца во главе УНАКОТО встал более серьёзный Павленко. Ему немцы денег все-таки дали.
Правда, Вольное казачество получилось совсем не таким, каким его задумывали эмигранты.
За годы войны в реестр ВК было зачислено не более 10 тысяч человек. Да и их формирования были низведены до статуса обычных полицейских и охранных батальонов. Точно таких же, какие набирались на советской территории для борьбы с партизанами.
Листовка Украинской освободительной армии
В 1943 году немцы по аналогии с РОА создали УОА — Украинскую освободительную армию. Ее комплектовали из числа как пленных советских солдат украинской национальности, так и из числа советских хиви. Поскольку курировавшим вопрос немцам Омельянович-Павленко был известен как один из самых высокопоставленных офицеров, его по совместительству назначили ещё и главой УОА.
Павленко превратился в одну из самых крупных политических и военных фигур украинского коллаборационизма.
Впрочем, в реальности всё выглядело не так серьёзно. Казаки несли охранную службу в тылу, а УОА де-факто существовала только на бумаге. Это было чисто символическое объединение всех украинских формирований, разбросанных по всей Европе и подчинявшихся непосредственно командирам тех немецких частей, в которые они входили.
23 сентября, 16:00ИсторияВладимир Кубийович: украинский географ, организовывавший дивизию СС "Галичина"23 сентября 1900 года, родился географ Владимир Кубийович. Он так мечтал увидеть Украину на политической карте, что пошёл на сотрудничество с гитлеровцами и инициировал создание дивизии СС "Галичина"
Ожидалось, что в будущем части УОА действительно будут сведены в одну армию с централизованным командованием. Под это дело Павленко даже освободили от работ по Вольному казачеству. Однако по факту это так и не состоялось. Немцы не очень доверяли подобным батальонам, особенно после того, как несколько из них переметнулось к партизанам.
Большинство формально входивших в УОА частей находилось на Западном фронте, при этом некоторые из них были распущены ещё до конца войны. Сам Павленко толком и не видел своих частей, поскольку почти всю войну провёл в Чехии.
Как только советские части вошли на территорию Европы, Павленко собрал вещи и перебрался в Германию. После капитуляции нацистов он оказался в союзнической зоне оккупации. В отличие от руководителей российских казаков, переданных СССР, Омельянович-Павленко не был выдан в Советский Союз (который не слишком и настаивал) и остался в Германии, а точнее в Берлине.
Более того, после войны он вошел в состав правительства УНР в изгнании, заняв пост военного министра.
Незадолго до смерти Павленко неожиданно перебрался во Францию и последние годы провёл в Париже.
Омельянович-Павленко был одним из важнейших деятелей УНР, а затем одной из главных фигур в рядах украинских эмигрантов-коллаборантов. Тем не менее, в отличие от деятелей ОУН* он был практически неизвестен на территории постсоветской Украины вплоть до Евромайдана и последовавших за ним событий.
15 декабря 2024, 08:09ИсторияКонстантин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУСреди множества знаковых для истории Украины персонажей, существует один, который искренне удивляет одной своей способностью выживать, приспосабливаться и переобуваться в воздухе. Конечно, сейчас на просторах "нэньки" таких много, но они не идут ни в какое сравнение с Константином Штеппой
Бывший российский полковник, бывший генерал УНР, бывший атаман "украинского вольного казачества" Михаил Омельянович-Павленко скончался 29 мая 1952 года.
* организация запрещённая в России.
Подписывайся на