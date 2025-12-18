https://ukraina.ru/20251218/17-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1073293006.html
17 декабря 2025 года, вечерний эфир
17 декабря 2025 года, вечерний эфир - 18.12.2025 Украина.ру
17 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.12.2025
2025-12-18T13:06
2025-12-18T13:06
2025-12-18T13:06
Сегодня в эфире:* "Знакомьтесь, Россия!" Достопримечательности Кисловодска. гость: экскурсовод по Москве, Краснодару и Северному Кавказу, признанный в 2018 году Русским географическим обществом одним из лучших экскурсоводов России, Георгий Макеев.* "Новороссия – жемчужина России". О штурме и взятии в 1790 году турецкой крепости Измаил русскими войсками. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев.* "Время Новороссии". Работа в театре, гастроли, творческая и концертная деятельность. Гость: Маргарита Лисовина, артистка-вокалистка музыкально-драматического театра.* "Школы жизни". О воспитании, образовании и становлении личности. Гость: Лариса Владимировна Акуленко, директор Дворца детского и юношеского творчества г. Мариуполя.* "Аналитика от издания Украина.ру". Об угледобыче — одной из двух (наряду с металлургией) важнейших отраслей экономики Донбасса. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан.* "Большое интервью". О переговорном процессе по Украине, а также о развитии Новороссии. Гость: доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин.
