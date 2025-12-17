https://ukraina.ru/20251217/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-17-dekabrya-1073217799.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 17 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 17.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ стремительно продвигаются в районе Гуляйполя, применяя новую тактику городских боев, а также в Харьковской области и Покровской агломерации.
По его словам, ВС РФ стремительно продвигаются в районе Гуляйполя, применяя новую тактику городских боев, а также в Харьковской области и Покровской агломерации.