Удары по городам Украины: поражены цели в Одессе, Сумах и на востоке страны
Удары по городам Украины: поражены цели в Одессе, Сумах и на востоке страны
В течение ночи российские войска нанесли удары по нескольким городам Украины, поразившим военные и инфраструктурные объекты. Об этом 17 декабря сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2025-12-17T07:45
Отмечается, что удары были нанесены по окраинам Одессы и по городу Сумы. Одновременно с этим появились сообщения о прилётах российских ударных беспилотников типа "Герань" во временно подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске Донецкой области.Детали поражённых целей и возможные последствия ударов уточняются. Ранее стало известно, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по инфраструктурным и военным объектам в Киевской области. По информации местных каналов, мощный прилёт зафиксирован в Вышгороде, взрывы прогремели на окраинах Киева. Подробности в публикации Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00.
Удары по городам Украины: поражены цели в Одессе, Сумах и на востоке страны
Отмечается, что удары были нанесены по окраинам Одессы и по городу Сумы. Одновременно с этим появились сообщения о прилётах российских ударных беспилотников типа "Герань" во временно подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске Донецкой области.
Детали поражённых целей и возможные последствия ударов уточняются.
Ранее стало известно, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по инфраструктурным и военным объектам в Киевской области. По информации местных каналов, мощный прилёт зафиксирован в Вышгороде, взрывы прогремели на окраинах Киева. Подробности в публикации Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00.