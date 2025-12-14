https://ukraina.ru/20251214/vokrug-bulgakova-sergey-i-marika-ermolinskie-1072765929.html

"Вокруг Булгакова": Сергей и Марика Ермолинские

Сценарист и драматург Сергей Александрович Ермолинский – фигура самодостаточная. Достаточно вспомнить, что он, вместе с режиссёром Эдмондом Кеосаяном, – автор сценария "Неуловимых мстителей". Всего же он написал сценарии более 30-ти фильмов. И ещё он – друг семьи Булгаковых, один из тех, кто оставался с писателем до последних часов его жизни

Сергей Ермолинский родился 14 декабря 1900 года в Вильне (Вильнюсе) в смешанной семье (его мать звали Руфина). В 1910-х переехал в Калугу.В детстве хотел стать писателем, в возрасте 8 лет написал письмо Льву Толстому и получил ответ: "желание ваше быть писателем очень дурно; желать быть писателем значит желать славы людской". Так себе мотивация, но Толстой не только классик, но и моралист.Окончил гимназию (единую трудовую школу), был организатором театральной школы и будучи ещё школьником возглавлял подотдел искусств Калужского Губнаробраза (в 1920 году в такой же структуре во Владикавказе работал Булгаков).Учился в Москве – в Институте востоковедение и на отделении литературы факультета общественных наук МГУ.С 1925 года работает в кинематографе. Жил на Остоженке у своего дяди – политкаторжанина Вениамина Ульянинского. На основании бесед с ним он написал сценарий фильма "Каторга".В 1929 году он познакомился с Марикой Чимишкиан, которая гостила у Булгаковых. Именно благодаря этому знакомству он стал другом семьи. В октябре 1929 года они поженились и Ермолинский снял комнату в доме Топлениновых в Мансуровском переулке – том самом, где был подвальчик мастера...Марика Артемьевна сама по себе женщина очень интересная. Начнём с фамилии – автор насчитал четыре варианта её русификации. На самом деле она Чмшкян. Во всяком случае так пишут фамилию её деда Геворга Арутюновича – одного из создателей армянского театра. Мать её была француженкой. Родилась она в 1904 году.Марика работала на железной дороге, пробовала себя в качестве актрисы – снялась в двух грузинских фильмах, но от продолжения карьеры воздержалась.С Булгаковыми Марика познакомилась 24 апреля 1927 года в Тбилиси, где её бабушка руководила кондитерской (инициатором знакомства была Ольга Туркул – знакомая Булгакова ещё по Владикавказу). Знакомство переросло в многолетнюю дружбу. В семье Булгаковых она прожила около двух лет – в 1928-30 годах, получив работу в Госкинофонде. Некоторое время была секретарём итальянского журналиста Курцио Малапарте*, который писал о ней так:"Моя юная секретарша Марика С. — грузинка из Тифлиса, которую порекомендовала мне мадам Каменева, сестра Троцкого и директор Интуриста, облегчала и ускоряла мою работу, переводя неопубликованные работы и письма Ленина, изучая официальные документы об Октябрьской революции".Ещё по Тбилиси она была знакома с Владимиром Маяковским, во время первого её приезда в Москву из-за неё возникло даже подобие конфликта – Булгаков в приказном тоне сказал, что Марика поедет с ним, на что Маяковский отобрал у Марики билет и сказал, что назад она поедет только с его разрешения (так и случилось).Супруги Ермолинские постоянно поддерживали отношения с Булгаковыми. Например, Ермолинский катался с Булгаковым на лыжах (тогда можно было пройтись на лыжах до Воробьёвых гор, выйдя из дома на улице Фурманова). Сергей даже ревновал Марику. Она рассказывала об этом так:"Сергей Александрович ревновал меня к булгаковскому дому, что вот я интересуюсь булгаковскими делами. А его делами нет. А я говорю: Потому что Булгаков всегда держит в курсе всех его дел. Я была в курсе всех его дел. А ты вот – сценарий написал – мне читать не дал. Картину поставили – просмотр, ты меня не позвал".Когда Булгаков заболел, Марика была при нём сиделкой (она была медсестрой по первому образованию). Ермолинский тоже помогал ухаживать за больным писателем. В день смерти он пришёл уже под вечер, его воспоминание о том, что утром звонили из секретариата Сталина недостоверно.В конце 1940 года Ермолинский был арестован по подозрению в участии в какой-то антисоветской группе. В опубликованной позже "повестке к заседанию особого совещания при народном комиссаре внутренних дел" указано:"В период 1939-1940 годов в кругу своих знакомых вёл антисоветские разговоры, в которых осуждал мероприятия партии и правительства.В области литературно-кинематографической деятельности с 1927 по 1940 год в ряде киносценариев – "Земля жаждет" "Железная Бригада" и в других – неправильно отображал трудовую деятельность советского народа, а в киносценарии "Закон жизни" (соавтор) возводил клевету на жизнь советской молодёжи, – т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 59 п. 10 ч. 1-я УК РСФСР".Во время следствия Ермолинскому задавали вопросы в основном по двум темам – о переработке сценария фильма "Закон жизни" (следователь называл фильм антисоветским, но никто из его авторов не пострадал) и о жизни и творчестве Булгакова. Любопытно, что, отвечая в 1988 году на вопрос журналиста, сотрудник НКВД Виктор Ильин, занимавшийся творческой интеллигенцией, сказал, что никакого особого интереса к Булгакову у его ведомства не было.Весной 1942 года решением Особого совещания отправлен на три года ссылки в Кзыл-Ординскую область. В 1943 по ходатайству актёра Николая Черкасова и режиссёра Сергея Эйзенштейна (фигуры номер один в советском кинематографе – можно себе представить профессиональный авторитет Ермолинского) вызван в Алма-Ату для работы сценаристом.Тогда же он попросил вернуть свою фамилию в титры фильма "Машенька", снятого Юлием Райзманом ещё до войны, но вышедшего на экраны только в 1942 году. Написанный совместно с Евгением Габриловичем сценарий он посвятил своей жене, которую так и называл в письмах. Габрилович, кстати, обещал отдать Марике часть полученной за фильм Сталинской премии, но не сделал этого.В конце 1944 года его жена Марика добилась разрешения для переезда в Грузию (она в 1941 году вернулась в Тбилиси и работала медсестрой в госпитале), а в 1949 году Ермолинский смог переехать в Москву, куда тайно приезжал и ранее. Жил некоторое время в квартире Елены Сергеевны и даже предложил ей выйти за себя замуж, но та, разумеется, отказалась. Позже их отношения расстроились. По словам Елизаветы Шиловской (первой жены пасынка Булгакова Сергея): "Ермолинский себя считал таким же талантливым писателем, как и Булгаков, он заявил об этом Елене Сергеевне, та взвилась, на этой почве у них испортились отношения".Московскую прописку ему помог восстановить Михаил Шолохов, с которым сценарист был знаком по съёмкам фильма "Поднятая целина" в 1939 году. Реабилитирован в 1956 году. 16 июня 1962 года дело прекращено "за отсутствием состава преступления".В 1956 году он развёлся с Марикой и вскоре женился на Татьяне Луговской, сестре поэта Владимира Луговского (автор слов для хора "Вставайте, люди русские!" из фильма "Александр Невский"). Во время эвакуации Е.С. Булгакова жила в одном доме с Луговскими и когда Марика сообщила ей о том, где находится Ермолинский, посылку с продуктами они собирали ему вместе.В 1966 году он первым опубликовал воспоминания о Булгакове в журнале "Театр". И именно эти воспоминания привели к ссоре с Любовью Белозерской, которая его изначально недолюбливала:"Ермолинский прожил с Марикой 27 лет, что не помешало ему в этих же воспоминаниях походя упомянуть о ней как об „очень милой девушке из Тбилиси“, не удостоив (это после двадцати семи лет совместной жизни!) даже назвать её своей бывшей женой".Любови Евгеньевне было тем более обидно, если учесть, что это именно она пригласила в своё время в гости Ермолинского, имея в виду познакомить с ним Марику. Да и о самой Любови Евгеньевне в этих мемуарах говорилось не очень хорошо. Ермолинский передаёт, например, такие слова Булгакова (некоторые булгаковеды считают, что он их сам придумал):"Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь".Интересно, что Марика Артемьевна напротив говорила, что у неё были очень душевные отношения с Любовью Евгеньевной, в то время как с Еленой Сергеевной такие не сложились.Возможно именно этот эпизод подтолкнул Бориса Соколова к предположению, что Ермолинский был прототипом Алоизия Могарыча. Правда, это было через четверть века после смерти писателя… Юрий Кривоносов, раскритиковавший мемуары Ермолинского (критика эта справедлива, но показывает, что автор понятия не имеет о специфике мемуаров как исторического источника), считает, что тот сотрудничал с органами и передавал содержание своих бесед с ним. А вот Наталья Громова, напротив, считает, что это Белозерская "стучала" на Ермолинского. Доказательств того и другого нет, а само по себе обсуждение вопроса выглядит отвратительно.Последним фильмом, в котором работал Ермолинский, был "Эскадрон гусар летучих" Станислава Ростоцкого и Никиты Хубова, вышедший на экраны в 1980 году.Скончался он 18 февраля 1984 года, похоронен на Алексеевском кладбище.* Малапарте так передал одну из бесед с Булгаковым в 1929 году:"- В котором из персонажей твоей пьесы ("Дни Турбиных" – Авт.) спрятан Христос? – спрашивал я у Булгакова. – Кого из персонажей зовут Христом?- В моей пьесе у Христа нет имени, – отвечал Булгаков дрожащим от страха голосом, – нынче в России Христос – никчемный персонаж. В России не нужно быть христианами. Христос нам больше не нужен.- Ты боишься назвать его имя, – говорил я, – ты боишься Христа".Очень близкий текст можно прочитать в ранней редакции "закатного романа".

