https://ukraina.ru/20251214/kvartirnye-skhemy-i-kazus-dolinoy-ischenko-o-tom-nuzhno-li-menyat-zakony-dlya-borby-s-moshennikami-1073089015.html

Квартирные схемы и "казус Долиной": Ищенко о том, нужно ли менять законы для борьбы с мошенниками

Квартирные схемы и "казус Долиной": Ищенко о том, нужно ли менять законы для борьбы с мошенниками - 14.12.2025 Украина.ру

Квартирные схемы и "казус Долиной": Ищенко о том, нужно ли менять законы для борьбы с мошенниками

Квартирный скандал с участием Ларисы Долиной и мошенников не стихает. В сети стали появляться многочисленные сообщения о схожих случаях, а СМИ массово публикуют Украина.ру, 14.12.2025

2025-12-14T12:38

2025-12-14T12:38

2025-12-14T12:38

новости

украина

ростислав ищенко

украина.ру

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073088746_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_d576bb4e6102c798c325ed33f80ed840.png

Квартирный скандал с участием Ларисы Долиной и мошенников не стихает. В сети стали появляться многочисленные сообщения о схожих случаях, а СМИ массово публикуют репортажи о подобных аферах и выдают интервью с потерпевшими. В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, сталкивался ли с мошенниками лично он, а также поделился своим мнением о том, можно ли защититься от таких преступников и нужны ли какие-либо изменения в законодательстве, чтобы обезопасить население от подобного мошенничества.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ростислав ищенко, украина.ру, россия, видео, видео