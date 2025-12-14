https://ukraina.ru/20251214/kvartirnye-skhemy-i-kazus-dolinoy-ischenko-o-tom-nuzhno-li-menyat-zakony-dlya-borby-s-moshennikami-1073089015.html
Квартирные схемы и "казус Долиной": Ищенко о том, нужно ли менять законы для борьбы с мошенниками
Квартирный скандал с участием Ларисы Долиной и мошенников не стихает. В сети стали появляться многочисленные сообщения о схожих случаях, а СМИ массово публикуют
Квартирный скандал с участием Ларисы Долиной и мошенников не стихает. В сети стали появляться многочисленные сообщения о схожих случаях, а СМИ массово публикуют репортажи о подобных аферах и выдают интервью с потерпевшими. В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, сталкивался ли с мошенниками лично он, а также поделился своим мнением о том, можно ли защититься от таких преступников и нужны ли какие-либо изменения в законодательстве, чтобы обезопасить население от подобного мошенничества.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Квартирный скандал с участием Ларисы Долиной и мошенников не стихает. В сети стали появляться многочисленные сообщения о схожих случаях, а СМИ массово публикуют репортажи о подобных аферах и выдают интервью с потерпевшими.
В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, сталкивался ли с мошенниками лично он, а также поделился своим мнением о том, можно ли защититься от таких преступников и нужны ли какие-либо изменения в законодательстве, чтобы обезопасить население от подобного мошенничества.
