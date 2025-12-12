Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России - 12.12.2025 Украина.ру
Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России
Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России - 12.12.2025 Украина.ру
Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России
США в обмен на украинское урегулирование предлагают инвестиции в российскую Арктику, редкоземельные кладовые и газовые магистрали. Да, Трамп готов на сделку, но это — русская рулетка для Кремля. Выгодно? Только если Россия не прогнётся и не променяет суверенитет на временные уступки
2025-12-12T15:52
2025-12-12T16:09
россия
сша
арктика
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
россия, скотт риттер, сша, интервью, владимир путин, геополитика, украина.ру, дональд трамп, арктика
Россия, Скотт Риттер, США, Интервью, Владимир Путин, геополитика, Украина.ру, Украина.ру, Дональд Трамп, Арктика

Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России

15:52 12.12.2025 (обновлено: 16:09 12.12.2025)
 
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
США в обмен на украинское урегулирование предлагают инвестиции в российскую Арктику, редкоземельные кладовые и газовые магистрали. Да, Трамп готов на сделку, но это — русская рулетка для Кремля. Выгодно? Только если Россия не прогнётся и не променяет суверенитет на временные уступки
Больше материалов по теме:
Скотт РиттерВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руРоссияСШААрктика
 
