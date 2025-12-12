Право сильного: Скотт Риттер о "хорошей сделке" Трампа для России

США в обмен на украинское урегулирование предлагают инвестиции в российскую Арктику, редкоземельные кладовые и газовые магистрали. Да, Трамп готов на сделку, но это — русская рулетка для Кремля. Выгодно? Только если Россия не прогнётся и не променяет суверенитет на временные уступки