Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/zachem-finlyandiya-stroit-zabor-na-granitse-s-rossiey-finskiy-zhurnalist-kheyskanen-o-lyudyakh-i-voyne-1072881744.html
Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне
Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне - 10.12.2025 Украина.ру
Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне
Военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о решении непростых вопросов в новых регионах России, а также об организации новогодних праздников для детей Донбасса
2025-12-10T07:51
2025-12-10T07:51
видео
донбасс
финляндия
россия
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072881482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43b9c797768b54d79e7f758e9508d3a2.png
00:26 – О поездке в ДНР и ЛНР.14:28 – О трудностях с водой в ДНР и украинских зверствах в Донбассе.18:39 – Проблемы в Финляндии и забор с Россией.24:15 – О правах человека в Европе.26:45 – Как изменился Донбасс и что говорят местные жители.30:15 – Почему в ЕС не хотят слышать правду о Донбассе?
донбасс
финляндия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072881482_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f7ed3e0d8a24a722f8d3cc81f2dd7ea.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донбасс, финляндия, россия, украина.ру, ес, видео
Видео, Донбасс, Финляндия, Россия, Украина.ру, ЕС

Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне

07:51 10.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен в студии Украина.ру рассказал о решении непростых вопросов в новых регионах России, а также об организации новогодних праздников для детей Донбасса
00:26 – О поездке в ДНР и ЛНР.
14:28 – О трудностях с водой в ДНР и украинских зверствах в Донбассе.
18:39 – Проблемы в Финляндии и забор с Россией.
24:15 – О правах человека в Европе.
26:45 – Как изменился Донбасс и что говорят местные жители.
30:15 – Почему в ЕС не хотят слышать правду о Донбассе?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоДонбассФинляндияРоссияУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:38Сумское направление: ВСУ несут потери
08:24ВСУ разворовывают западную помощь, ЕС присылает ещё. Главное к этому часу
08:17Российские хакеры выявили военные части ВСУ, закупающие антидроновые комплексы Piranha
08:07В Курской области появится памятник воинам из КНДР
07:58ПВО за ночь расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:51Зачем Финляндия строит забор на границе с Россией: финский журналист Хейсканен о людях и войне
07:41ВС РФ уничтожили газовую компрессорную станцию в Одесской области
07:20Северск фактически перешел к ВС РФ, командование ВСУ лжет - Безуглая
06:30Дмитрий Голубовский: Европа стала главным врагом США, но все равно продолжит войну с Россией на Украине
06:10Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ
06:00Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
05:45"Влез в войну по самые уши, назад пути нет": что ждет Зеленского после атак на танкеры
05:30"Хоть сейчас готовы к войне": Евстафьев про самое важное заявление Путина по Украине, Европе и США
05:20Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры
05:15"Продавили ВСУ в лесопосадках": полковник Алехин о наступлении на Великобурлукском участке фронта
05:10Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да
05:00Тектонические сдвиги: чем выгодна и чем опасна для РФ новая стратегия нацбезопасности США
04:50Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
04:45"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
04:35Накануне коллапса. Что говорят на Украине о состоянии энергетической системы
Лента новостейМолния