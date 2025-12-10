https://ukraina.ru/20251210/ukraina-katastroficheskaya-oshibka-samootsenki-1072887094.html

Украина: катастрофическая ошибка самооценки

Украина: катастрофическая ошибка самооценки

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник – человек нелёгкой судьбы. Первые 16 лет своей жизни он провёл в УССР. Как только поступил в первый класс средней школы, умер Брежнев, как только закончил десятый класс распался СССР.

Вряд ли распад единой страны сильно огорчил львовянина Мельника, который быстро полюбил Бандеру и бандеровщину, но политические изменения определённо отразились на общем развитии толкового, в принципе, юноши.Судьба Мельника – яркая демонстрация того, что среднестатистический галичанин (за редкими исключениями) даже будучи человеком толковым, старательным и неплохо образованным страдает непреодолимым галицийско- украинским центропупизмом, множащим на ноль все его достоинства и превращающего подающего надежды человека, в обыкновенную бандеровскую шарманку, озабоченную всемирно историческим значением бандеровщины, как "светлого будущего" галицизированного человечества.Путчисты, захватившие власть в 2014 году, высоко оценили таланты Мельника, отправив его послом в ФРГ – государство для Украины традиционно важное и традиционно сложное, с 60-х годов прошлого века выстраивавшее особые экономические отношения с СССР/Россией на базе всевозрастающих закупок природного газа, щадящая цена которого обеспечивала повышенную конкурентоспособность германской промышленности.Разрыв тесных экономических связей Германии с Россией выпал на конец посольской каденции Мельника, отбывшего полных два рекомендуемых для посла срока и завершившего работу в Берлине в 2022 году. К этому времени он обладал полным бантом (три степени) украинского ордена "За заслуги". Но разрыв экономических связей Германии и России был заслугой не Мельника, а США, которые частично принудили, частично убедили ЕС ввести против России максимально возможные экономические санкции, которые, собственно, и обнулили сотрудничество.Мельник же запомнился немцам тем, что после начала СВО до самого своего отзыва на родину третировал тогдашнего канцлера Шольца, как своего нерадивого подчинённого, требуя всё больших количественно и всё более разнообразных по номенклатуре поставок германского оружия на Украину, а когда Шольц недостаточно оперативно выполнял пожелания украинского посла, называя его "ливерной колбасой". Шольц терпел, но популярность посла среди немецких избирателей ушла настолько глубоко в отрицательную зону, что элиты ФРГ не могли молчать и отзыв Мельника, после восьми лет работы, выглядел как вынужденная мера (хоть теоретически по срокам был естественным).Затем Мельник (полгодика пересидев заместителем министра иностранных дел Украины) пытался полтора года активничать на посту посла в Бразилии. Но там специфический галичанский стиль дипломатии не оценили и пришлось переехать постпредом Украины при ООН. Отмечу, что все свои посольские должности Мельник оставлял с повышением, что свидетельствовало о высокой оценке стиля и методов его работы руководством как дипломатического ведомства, так и украинского государства. Говорю о руководстве государства потому, что позиция постпреда при ООН традиционно котируется на уровне первого заместителя министра иностранных дел, выше обычного заместителя. В принципе иногда даже отставные министры ею не брезгают. Да и переход с должности постпреда в министры тоже не является редкостью.То есть Мельника в Киеве ценят, берегут, продвигают, а значит его стиль и методы более чем соответствуют представлениям уже нескольких поколений украинского руководства об эффективности. И вот, на очередном заседании Совбеза, собравшегося для того, чтобы помочь американцам убедить Украину подписать мирное соглашение, Мельник разразился грозной тирадой: "Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой вам ответ – дырку от бублика вы получите, а не Украину".Если сравнивать с мельничьими инвективами в адрес бедняги Шольца, это – почти безупречное с точки зрения дипломатической практики высказывание. Может быть немного эмоциональное, но ведь идут военные действия, так что традиционных претензий в несдержанности Мельнику не предъявишь. Его заявление интересно другим. Полной, незамутнённой уверенностью в том, что Россия именно "хочет Украину".Я бы и рад был разделить мельничью уверенность, но, начиная с 2014 года Россия последовательно демонстрирует, что она хочет безопасности и равенства возможностей с западными партнёрами. Украина же ей была не нужна ни полностью, ни частями. И брать Украину по частям Россия с марта 2014 года начала вынужденно, руководствуясь именно минимальными потребностями обеспечения собственной безопасности. С тех пор Москва постоянно берёт минимум того, что может и постоянно подчёркивает, что готова заключить мирное соглашение на более чем щадящих Украину условиях.Не берусь сказать, что это – реальный подход или рискованная игра, исходящая из того, что Киев всё равно ничего не подпишет, а если и подпишет, то выполнять не будет, а если вдруг выполнит, что белорусизация Украины тогда произойдёт естественным путём. Думаю, что поскольку речь идёт о процессе, который может занять десятилетия, на такой долгий срок строго планировать практически невозможно, поэтому можно констатировать, что Москва готова к сохранению Украины (хоть с моей точки зрения зря) на определённых условиях, гарантирующих интересы безопасности России.При этом гарантией безопасности Украины является безопасность России. Раз уж Россия готова оставить независимой большую часть государства, которое могла бы присоединить целиком уже сейчас, смешно подозревать её в том, что она сделает паузу и даст возможности Украине прийти в себя, чтобы через некоторое время начать всё с начала. Россия именно что исходит из того, что если Украина будет лишена возможности проецировать (самостоятельно или с чьей-то помощью) угрозу российским территориям, то новая операция против неё не понадобится. Безусловно, это – некоторое ограничение суверенитета Киева, но украинские власти со своими западными друзьями сами довели ситуацию до военного кризиса.Ещё раз, позиция Россия понятна и прозрачна: России нужна не Украина, а безопасность. Однако, как заявил Мельник (а ему надо верить, ибо он весьма чётко и безошибочно – за что и ценят – отражает позицию украинских властей от Кучмы до Зеленского), в Киеве считают, что России нужна Украина и именно за неё борется Москва.Это ошибка, а ошибка в оценке намерений оппонента, приводит к ошибке в выборе средств и методов борьбы за защиту собственной позиции. Более того, собственная позиция оказывается ошибочной, так как должна противостоять отсутствующей позиции оппонента. Проще говоря, Украина, напрягая все силы, борется с ветряными мельницами. Помните, что было, когда Дон Кихот решил атаковать мельницу, приняв её за великана? Мельничное крыло, в которое он воткнул своё копьё, сорвало его с коня, подняло на высоту и бросило на землю. Учитывая высоту средней мельницы и скорость движения её крыльев, жив он остался случайно.Украину так "срывает с коня и бросает на землю" уже раз десять. Она уже знатно покалечена, следующий раз почти гарантированно окажется для неё фатальным. Бедный Трамп, выстраивавший свою миротворческую стратегию на уверенности в том, что украинские власти понимают грозящую их государству опасность и с радостью ухватятся за его мирные предложения, после чего договориться с Россией не составит большого труда, в шоке. Он уже с десяток раз публично и неведомо сколько раз непублично повторил Зеленскому, что, если тот не подпишет мир, его государство может исчезнуть, а в Киеве всё никак не хотят понять происходящее.Это же очень просто. Практичный Трамп понял это моментально. России нужна не Украина, а безопасность. Россия согласна сохранить Украину в обмен на гарантированную собственную безопасность. Но это же значит, что на Украине свет клином не сошёлся: если Россия не сможет добиться гарантированной безопасности иначе, чем ценой полной ликвидации Украины, то такой вариант Россию тоже устроит. Он более затратный, но и более надёжный: нет Украины – нет проблемы.Москва, убедившись в том, что живущие в виртуальном мире украинские политики и дипломаты её намёки не понимают, стала говорить уже открытым текстом, буквально по месяцам расписывая украинские территориальные потери, вплоть до гипотетического полного исчезновения украинского государства. А Мельник, от имени своих властей, всё сулит ей дырку от бублика, не желая замечать, как благодаря их безмозгло-бандеровской политике, в эту самую дырку (и совсем не обязательно от бублика) под их чутким руководством стремительно превращается Украина.

