Донецкие Орловы: Измаил, Индийский поход, освоение Донбасса…

Донецкие Орловы: Измаил, Индийский поход, освоение Донбасса…

Декабрь для знатного донского казачьего рода Орловых – особый месяц: в 1790 году Алексей Орлов отличился при штурме Измаила, а в 1800 году его старшему брату Василию, ставшему наказным атаманом Войска Донского, был отдан приказ выступить в Индийский поход

Орловы стояли у истоков заселения Донецкого кряжа, о чём свидетельствуют многочисленные топонимы в Амвросиевском и Шахтёрском районах ДНР. Представители рода прославились не только ратной доблестью, но и благотворительностью, проявляя деятельное участие в судьбах инвалидов войны. Последний момент стал поводом для знакомства Орловых с находившимся в южной ссылке Пушкиным…Казак из стрельцовНеизвестно как сложилась бы судьба Орловых не случись Стрелецкого бунта в самом начале царствования Петра I: знатная стрелецкая семья видела для себя угрозу в проводимых юным государем преобразованиях, поэтом активно поддержала консервативно настроенную царевну Софью*. После подавления восстания братьев Орловых отдали под суд, приговоривший двоих из них к смертной казни. Третьего, Михаила, по молодости лет могло ждать более мягкое наказание, но он твёрдо решил разделить участь старших братьев и даже обратился с соответствующей просьбой к царю.Мужественное поведение подсудимого впечатлило Петра I, и он распорядился не только помиловать отважного стрельца, но и вернуть на службу, направив его в качестве военного специалиста в донские степи. Так стрелецкая династия Орловых стала казачьей.Память о тех временах сохранилась в топонимике Донбасса. На станции Орлова Слобода делает остановку поезд, курсирующий между Торезом и Иловайском. Если ехать из Шахтёрска в Енакиево, то после города Кировское наш путь проляжет через село Малоорловка, а Новоорловка и Орлово-Ивановка останутся в стороне справа по ходу. Да и сами города Шахтёрск и Кировское выросли из слобод Алексеево-Орловка и Давидо-Орловка соответственно.В честь владений Орловых получил своё название левый приток Крынки – протекающая в живописной долине река Орловка: для Донбасса не является редкостью происхождение гидронимов от имён тех, кому принадлежала данная территория. А на её берегах Орловы поселили своих крепостных, прибывших из центральных губерний: так возникло село Русско-Орловка.Во главе Индийского походаВ школьных учебниках истории написано, что за несколько месяцев до своей гибели Павел I пошёл на совершенно неожиданный и в высшей мере авантюрный шаг: отдал распоряжение об отправке экспедиционного корпуса на завоевание контролируемой британцами Индии. Однако авторы учебников почему-то не акцентируют внимание на причинах такого решения.А началось всё с того, что в конце 1798 года Павлу I рыцари Мальтийского ордена предложили стать их гроссмейстером и присягнули ему на верность. Орденские владения были невелики – всего лишь архипелаг из пары островов, но в самом центре Средиземного моря, где можно было бы создать военную базу, позволяющую практически полностью контролировать его акваторию и побережье.Британии скрепя сердце пришлось смириться с тем, что столь лакомый кусок достался её союзнику по антифранцузской коалиции. Тем не менее уже в следующем 1799 году отношения Петербурга и Лондона резко охладились: британцы постоянно стремились переложить на Россию бремя своих союзнических обязанностей. Недовольный британским саботажем Павел I принял решение о примирении со вчерашними противниками – Францией и Швецией, а также о расширении связей с Данией: Стокгольм и Копенгаген в то время активно стремились составить конкуренцию Лондону на море.Осенью 1800 года события начали развиваться стремительно. 5 сентября 1800 года британский десант высадился на Мальте. 22 ноября последовал разрыв дипломатических отношений между Петербургом и Лондоном, на британские суда в русских портах был наложен секвестр, запрещены продажа английских товаров и выплаты купцам из Туманного Альбиона. В декабре Павел I отправил недавно назначенному наказному атаману Войска Донского Василию Орлову депешу, в которой предписывалось возглавить Индийский поход и выдвинуться в него до конца зимы.Василий Орлов приходился внуком Михаилу Орлову. Он – участник усмирений Пугачёвского восстания и польского восстания 1792 года, покорения Крымского ханства и Русско-турецкой войны 1787-91 годов, во время которой, будучи походным атаманом донских казаков, отличился в сражении на Кинбурнской косе, а также при взятии Очакова и Измаила. В должности наказного атамана Орлов сменил умершего Алексея Иловайского, на чьей племяннице был женат.Об авантюрности предприятия наглядно свидетельствуют строки из депеши Павла I Василию Орлову:"Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих… нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают. Индия лучшее для сего место. От нас ходу до Инда, от Оренбурга месяца три, да от вас туда месяц, а всего месяца четыре".Многих читателей удивит тот факт, что российская географическая наука, занимавшая самые передовые позиции в деле изучения Арктики, в то время очень мало интересовалась южным вектором. Поэтому неудивительно что в высочайшем приказе нет ни единого слова ни о сложнейших даже по современным меркам высокогорных перевалах Памира и Гиндукуша, ни о бескрайних среднеазиатских пустынях, ни о политической обстановке, которая могла ожидать экспедиционный корпус на пути к Индийскому океану.Скорость связи тогда была тоже низкой: редко какая корреспонденция из Петербурга на юг находилась в пути меньше двух недель. Поэтому на Дону депешу получили уже в январе 1801 года. Подготовку пришлось вести в обстановке крайней спешки и в конце февраля двадцать две тысячи донских казаков выдвинулись в путь.Спустя месяц началась весенняя распутица, заставшая экспедиционный корпус в четырёх сотнях вёрст западнее Оренбурга. В этот момент в результате заговора погибает Павел I. Его преемник принял решение о прекращении похода и отправил к казакам фельдъегеря с приказом о возвращении на Дон. Домой Василий Орлов вернулся уже больным и в скором времени его не стало.Сподвижник императора ПавлаНе менее ярко сложилась судьба и другого внука Михаила Орлова – Алексея, приходившегося Василию младшим братом. Именно в его честь отец назвал заложенную 1764 году слободу Алексеево-Орловка, ныне являющуюся историческим сердцем города Шахтёрска, а тогда являвшуюся волостным центром Миусского округа Области войска Донского.В штурме Измаила Алексей Орлов участвовал вместе со старшим братом Василием, получил два пулевых ранения, но предпочёл остаться в строю. В наши дни на такую деталь мало кто обращает внимание, но в XVIII веке огнестрельные поражения были достаточно большой редкостью, значительно уступая по численности колотым и рубленным ранам. Стрелковое оружие тогда было далеко от совершенства, о чём свидетельствуют знаменитые изречения Суворова: "Стреляй редко, да метко!" и "Пуля – дура, штык – молодец!". Как следствие на поле боя преобладала штыковая схватка, а порох старались беречь на самый крайний случай. Поэтому пулевая рана даже для простого воина считалась свидетельством отваги, проявленной под шквальным огнём противника, и ещё большей доблестью была для командира, подававшего пример своим подчинённым.После турецкой кампании Алексей Орлов получил назначение в Санкт-Петербург, где стал вначале офицером лейб-гвардии Казачьего полка, а впоследствии – и его командиром. Между ним и, тогда ещё цесаревичем, Павлом, будущим императором, сложились добрые отношения.О Павле I сложилось стереотипное мнение, рисующее императора глупым солдафоном, чрезмерно подражавшим во всём прусскому королю Фридриху II Великому. Хотя учиться у Пруссии было чему: королевство обладало наиболее боеспособной армией в Европе.Именно павловские военные реформы заложили основы будущих побед русского оружия в XIX веке. Особо стоит отметить техническое переоснащение армии, инициатором которого был генерал Аракчеев. Отметим, что неприязнь к Аракчееву в обществе целенаправленно культивировалась коррумпированной элитой, недовольной честностью и неподкупностью генерала.Но вернёмся к Алексею Орлову. Он высоко оценивал и активно поддерживал реформы Павла I, а его взаимоотношения с императором стали источником целого ряда красивых, но не имеющих под собой почвы, легенд.Одна из них гласит что Орлов не захотел получать графский титул из рук Павла I чтобы не портить отношения с казачьей старшиной. Хотя ничего предосудительного с точки зрения казачества в получении дворянского достоинства не было поскольку не влекло за собой выхода из казачьего звания. Возведение во дворянство чаще всего воспринималось самими казаками не как смена социального статуса, а как обычная награда.Согласно второй легенде Алексей Орлов не простил новому императору убийство Павла I, отказался присягать ему и даже стёр вензель Александра I с высочайше подаренного перстня. На самом же деле Орлов прослужил ещё до 1809 года, взаимоотношения с государем оставались ровными, хотя и не настолько близкими как раньше. В пользу последнего говорит и тот факт, что в 1822 году, уже находясь много лет в отставке, Алексей Орлов обратился к Александру I с инициативой строительства лечебницы для малоимущих офицеров Войска Донского на Кавказских водах, на что получил высочайшее благоволение.Небезынтересно что Орлов одним из первых в России оценил значение минеральных вод и рекреационный потенциал нынешних Пятигорска и Кисловодска. Многие отправлявшиеся на воды специально заезжали к нему чтобы получить всевозможные консультации. Среди его гостей были Раевские и Пушкин, направлявшиеся весной 1820 года на Кавказ.* Это распространённое суждение, имеющее весьма отдалённое отношение к реальности. Все Романовы, начиная с Михаила Фёдоровича, были прозападно настроены. Между Петром и Софьей разница была в региональных ориентирах (Голландия и Польша), а также в темпах и методах проведения реформ. В любом случае Софья не была настроена консервативно. – Ред.

