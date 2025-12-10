https://ukraina.ru/20251210/aleksandr-dubinskiy-oppozitsiya-ego-velichestva-zelenskogo-1072909661.html

Александр Дубинский: оппозиция его величества Зеленского

Александр Дубинский: оппозиция его величества Зеленского

Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно верим, а вот в благородные разоблачительные порывы сообщившего об этом депутата - не очень

2025-12-10T16:46

Александр Дубинский пришел в политику из телевизора. На украинском канале "1+1" он вел передачу, посвященную финансам.Канал этот принадлежал на тот момент Игорю Коломойскому*, избавиться от клейма выкормыша этого опального ныне олигарха Дубинский не может до сих пор. Ничего удивительного в этом нет, так как сам поход будущего депутата на выборы был санкционирован его начальником и имел весьма конкретные цели.Вся история с Владимиром Зеленским, партией "Слуга народа" во многом и была разыграна с подачи Коломойского. Для простых смертных же придумывают красивые легенды. Одна из них связана с тем, как Дубинский оказался в числе депутатов от партии тогда еще легитимного президента Украины.Каноническая версия гласит, что журналист без приглашения пришел в 2019 году на предвыборный съезд "Слуги народа" и предложил свою кандидатуру в депутаты. Партийным боссам такая идея пришлась по душе и его тут же занесли в списки.На деле Дубинского решили натравить на депутата Игоря Кононенко, который шел на выборы по тому же избирательному округу и в итоге проиграл. Соратник Петра Порошенко** считался одним из самых влиятельных депутатов предыдущего созыва, поэтому "слугам народа" было важно не пустить его в Раду.В парламенте Дубинский прославился экстравагантным футболками, смелыми заявлениями с трибуны и голосованием наперекор фракции. Уже тогда парламентарию начали формировать имидж фрондера.Осенью 2019 года Дубинский принял участие в пресс-конференции, на которой были обнародованы первые аудиозаписи разговоров Порошенко и Джо Байдена, отголоски которых будут слышны еще долго.После этого Соединенные Штаты наложили на него санкции и власти поняли, что от такого токсичного соратника пора избавляться. По легенде, сам уговаривал его выйти из "Слуги народа" по добровольно, однако тот ответил отказом. Убирать Дубинского пришлось принудительно.Из медиакиллера Дубинский сам быстро превратился в жертву своих бывших коллег. По украинскому ТВ объявили, что семья депутата за несколько лет завладела 27 квартирами, 17 автомобилями и прочими приятностями. Сам парламентарий парировал, что все это – законно нажито еще до его ухода в политику, читай - на гонорары от Коломойского.Чтобы слепить из Дубинского оппозиционера всего этого было мало. Настоящий революционер, как известно, должен отсидеть за свои убеждения в тюрьме. Не беда, что какой-либо стройной системы взглядов у Дубинского нет, подойдет и госизмена, которую ему пришили и отправили в СИЗО.Тут-то и началось самое интересное. "Политзек" Дубинский – один из наиболее активных украинских политических блогеров. Прямо из недр следственного изолятора он строчит ежедневно множество постов в соцсетях, раздает интервью и даже записывает ролики.Пожалуй, это единственный арестант на Украине, кто обладает такими привилегиями. Вдвойне удивительнее, что львиная доля его постов содержит жесткую критику по адресу Зеленского. То есть подозреваемый в госизмене политик из СИЗО на всю Украину критикует власти и ничего ему за это не бывает.Сценаристы этого балагана, однако, никакого противоречия не чувствуют. С некоторыми его оценками касательно современной украинской действительности трудно не согласиться. Но всерьез воспринимать его как непримиримого оппозиционера вряд ли возможно. *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Павел Котов

