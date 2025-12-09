Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ - 09.12.2025 Украина.ру
Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ
Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского
2025-12-09T12:14
2025-12-09T12:14
"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского. Объясняю. После коррупционных скандалов и увольнения (экс-главы Офиса президента Андрея - ред.) Ермака сейчас ничего не происходит", – указала Безуглая.По ее словам, Владимир Зеленский пока не решил, что дальше делать со своим Офисом. Антикоррупционные органы прекратили публиковать записи и не вручают обвинение, Рустем Умеров продолжает быть секретарем СНБО. Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока Ермака не отправят в отставку, она призывала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак покинул должность.
Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ

12:14 09.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского
"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского. Объясняю. После коррупционных скандалов и увольнения (экс-главы Офиса президента Андрея - ред.) Ермака сейчас ничего не происходит", – указала Безуглая.
По ее словам, Владимир Зеленский пока не решил, что дальше делать со своим Офисом. Антикоррупционные органы прекратили публиковать записи и не вручают обвинение, Рустем Умеров продолжает быть секретарем СНБО.
"Сырский в должности, о нем как будто забыли, его подхалимы остаются.... ПВО до сих пор имеет критические проблемы с упорядочиванием, мы пропускаем российские беспилотники, не закрывая воздушные коридоры, которые они используют месяцами", - возмутилась депутат.
Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока Ермака не отправят в отставку, она призывала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак покинул должность.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
