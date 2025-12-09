https://ukraina.ru/20251209/bezuglaya-poshla-na-otchayannye-mery-radi-uvolneniya-glavkoma-vsu-1072841344.html

Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского

"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского. Объясняю. После коррупционных скандалов и увольнения (экс-главы Офиса президента Андрея - ред.) Ермака сейчас ничего не происходит", – указала Безуглая.По ее словам, Владимир Зеленский пока не решил, что дальше делать со своим Офисом. Антикоррупционные органы прекратили публиковать записи и не вручают обвинение, Рустем Умеров продолжает быть секретарем СНБО. Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока Ермака не отправят в отставку, она призывала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак покинул должность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

