Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ
09.12.2025
Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ
Безуглая пошла на отчаянные меры ради увольнения главкома ВСУ
"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского. Объясняю. После коррупционных скандалов и увольнения (экс-главы Офиса президента Андрея - ред.) Ермака сейчас ничего не происходит", – указала Безуглая.
По ее словам, Владимир Зеленский пока не решил, что дальше делать со своим Офисом. Антикоррупционные органы прекратили публиковать записи и не вручают обвинение, Рустем Умеров продолжает быть секретарем СНБО.
"Сырский в должности, о нем как будто забыли, его подхалимы остаются.... ПВО до сих пор имеет критические проблемы с упорядочиванием, мы пропускаем российские беспилотники, не закрывая воздушные коридоры, которые они используют месяцами", - возмутилась депутат.
Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока Ермака не отправят в отставку, она призывала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак покинул должность.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.