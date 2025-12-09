https://ukraina.ru/20251209/8-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072835389.html
8 декабря 2025 года, вечерний эфир
8 декабря 2025 года, вечерний эфир - 09.12.2025 Украина.ру
8 декабря 2025 года, вечерний эфир
8 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Андрей Коц - военный корреспондент РИА "Новости"* Тема дня Новороссии. Выездной медиатур Rutube совместно с онлайн-кинотеатром "Премьер" в Донецке, Луганске, Мелитополе, Мариуполе. Гость: Юрий Анатольевич Паламарчук, руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области", координатор международного патриотического проекта "Побратимы-Победители".* Аналитика от издания Украина.ру. Новые скандалы Каи Каллас и Марко Рубио. Гость: Елена Мурзина - обозреватель издания Украина.ру* Большое интервью. О ситуации на фронте, об оснащённости ВС РФ в различных сферах и о перспективах достижения мира. Гость: Герман Садулаев - писатель, публицист, юрист и политический деятель
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Андрей Коц - военный корреспондент РИА "Новости"
* Тема дня Новороссии. Выездной медиатур Rutube совместно с онлайн-кинотеатром "Премьер" в Донецке, Луганске, Мелитополе, Мариуполе. Гость: Юрий Анатольевич Паламарчук, руководитель государственного учреждения "Дом Дружбы народов Ленинградской области", координатор международного патриотического проекта "Побратимы-Победители".
* Аналитика от издания Украина.ру. Новые скандалы Каи Каллас и Марко Рубио. Гость: Елена Мурзина - обозреватель издания Украина.ру
* Большое интервью. О ситуации на фронте, об оснащённости ВС РФ в различных сферах и о перспективах достижения мира. Гость: Герман Садулаев - писатель, публицист, юрист и политический деятель