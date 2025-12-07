https://ukraina.ru/20251207/vokrug-bulgakova-belaya-gvardiya-i-dni-turbinykh--sinonimy-ili--1072632795.html

"Вокруг Булгакова": "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" – синонимы или…

"Вокруг Булгакова": "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" – синонимы или…

Казалось бы, вопроса относительно соотношения романа "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных" (в первой редакции тоже "Белая гвардия") быть не должно. "Дни Турбиных" – пьеса, написанная по мотивам романа "Белая гвардия", редакторские изменения были обусловлены необходимостью приспособить действие романа к требованиям сцены

Такая точка зрения логична и соответствует истории написания пьесы. Однако это мнение, при всей своей рациональности, довольно далеко от литературных реалий. "Дни Турбиных" не сценическая версия "Белой гвардии", это отдельное произведение, опирающееся на совершенно другие образцы и посвящённое другой проблематике.Причём и то и другое произведение претендуют на глубочайшие обобщения, что позволяет относить их к классике в своих жанрах – произведениям на все времена."Белая гвардия" только выглядит как семейная хроника Турбиных. Но на самом деле повествование, как легко заметить, далеко выходит за пределы комнаты с кремовыми шторами и даже дома на "Алексеевском" спуске. И значительная часть персонажей романа с Турбиными никак не сталкивается (того же Петлюру так и непонятно видели они или нет). Более того, автор поднимается до обобщений, касающихся всего хода Гражданской войны на Украине…Легко угадывается, с какой книги брал пример Булгаков – конечно же это "Война и мир" Л.Н. Толстого, только в несколько раз менее масштабная за счёт меньшего количества персонажей, меньшего территориального охвата и более короткого временного промежутка (не полтора десятилетия как у Толстого, а с середины декабря 1918-го по начало февраля 1919-го). Впрочем, не забываем, что по первоначальному замыслу "Белая гвардия" была эпопеей, охватывающей события не только войны, но и эмиграции, т.е., не полтора месяца, а примерно два года.Влияние Толстого заметно не только в композиции романа, но и в направленности, и в отдельных суждениях автора."Белая гвардия", так же, как и "Война и мир", роман подчёркнуто реалистический. Но, если Толстой писатель-реалист и даже его литературный вымысел реалистичный, то Булгаков себя считал писателем мистическим…Надо, однако, отметить, что с написанием именно реалистического романа Булгаков справился мало не идеально. Мистическая составляющая не выпячена, как в романе "Мастер и Маргарита", а напротив, скрыта между строк. Когда автор этой статьи готовил к изданию свою книгу "Гражданская война Михаила Булгакова", то специально выделил в отдельный раздел статьи, посвящённые мистике в романе. Её там много – так же, как в жизни, но в "Белой гвардии" мистицизм мистического писателя неочевиден.Вот, например, Петербург в "Белой гвардии" и "Записках на манжетах" это просто традиционное географическое название (так же, как в "Мастере и Маргарите" Патриаршие пруды, хотя пруды во время действия романа были уже Пионерскими) или всё же традиционное же для Булгакова творческое отношение к пространству-времени – не мог ни Шполянский в 1918 году приехать из Петербурга (ну, если только не ехал четыре года), ни Евреинов ехать в Петербург в 1920-м ("ехать до него долго: три года в теплушке")? Попробуй разберись.Впрочем, можно всё-таки сделать скидку на то, что "Белая гвардия" – первый роман Булгакова и его стиль не был ещё в полной мере отработан. А можно и не делать – ведь "Жизнь господина де Мольера" писалась для совершенно не мистической серии "ЖЗЛ".У Толстого, кстати, мистика тоже присутствует, но она иного плана – более масштабная и общая, в виде "замысла Божьего об России" и в виде стихийных действий народных масс. Над обычной, "бытовой" мистикой Толстой издевается – достаточно вспомнить гадание Пьера Безухова, которое приводит его к выводу, что именно ему суждено убить Наполеона…В суждениях не просто сходство, а даже зависимость от Толстого. Достаточно вспомнить период о "не существующем" Петлюре, который выглядит как пересказ соответствующих страниц "Войны и мира" с характерным для Толстого скептическим отношением к роли личности в истории.Кстати, в "Мастере и Маргарите" отношение к личности совершенно другое. Достаточно вспомнить о всемирно-исторической роли Понтия Пилата, который и по сей день является одним из самых известных в истории людей – пусть и вспоминают его, обычно, не самостоятельно, а в привязке к Иисусу…А вот ирония в отношении к "хитрому" полковнику Торопцу (прототипом был командир "Сичевых стрельцов" Коновалец), планирующему сложную операцию по захвату города, который некому защищать, заставляет вспомнить описание Толстым завязки Бородинского сражения, которая должна была быть Шевардинским…Всего этого историко-философского великолепия нет и быть не может в "Днях Турбиных", но было бы ошибкой считать, что тематика пьесы более узка, чем у романа. Ничего подобного – практически полностью убрав исторический фон Булгаков добился ничуть не менее масштабных обобщений.Пьеса уже не привязана к конкретным историческим обстоятельствам, она становится иносказанием о жизни людей, об их выборе в условиях, когда история меняет своё течение. Снаружи, за кремовыми шторами, бушуют политические бури, грохочет артиллерия, а тут продолжается жизнь – люди дружат, любят, предают… водку пьют, в конце концов.Именно это всё возмутило в своё время интеллигентнейшего Анатолия Васильевича Луначарского, совершенно неинтеллигентно назвавшего "Дни Турбиных" "собачей свадьбы". Но его как раз можно понять – драматургия того времени была более "прикладной", приспособленной к потребностям такого специфически раннесоветского явления как "агитационный театр". Тут, понимаете ли, не до обобщений. Тут нужно было показать политическую позицию в актуальной политической ситуации.Возникающий вокруг Елены Турбиной любовный многоугольник сам по себе выглядит в высшей степени соблазнительно для ханжей (Милонова на них не было). Хотя на фоне нравов "серебряного века", да и ранней Советской власти с теорией "стакана воды", Булгакова можно было скорее заподозрить в том, что он приглаживал действительность, но мы этого делать не будем. Потому что в "Белой гвардии" отношения мужчины и женщины (особенно в парах Турбин – Юлия Рейсс и Мышлаевский – Анюта) представлены гораздо более откровенно.А со стороны ведь история выглядит вообще абсурдно – ну о каком браке может идти речь в условиях социальной бури? Ведь никакого будущего планировать нельзя. А вот так – будущего нет, а брак, или, по крайней мере, роман, есть… Кстати, эта же тема потом повторяется в "Беге".И это ведь действительно вечная тема – сколько раз приходилось видеть в 2004, 2014, 2022 годах ситуаций развода вполне прочных, на первый взгляд, пар и появления альянсов просто удивительных (автор в 2014 году наблюдал роман замужней бандеровки и женатого "ватника" – так и осталось непонятно, как у них это получилось).Кстати, исторический фон сведён к минимуму (главным образом – к совершенно великолепной сцене бегства гетмана), но именно поэтому в пьесе гораздо более выпукло показано, что речь идёт об одной и той же кровавой малороссийская оперетке, раз в столетие повторяющейся в новом историческом антураже. Причём повторяется она именно в тех случаях, когда Украина оказывается в какой-то мере "независимой" от России.Ну а что касается литературной (драматургической) первоосновы, то она тоже угадывается легко – бессмертные пьесы Шекспира написаны в XVI веке, но актуальны по сей день. Впрочем, так далеко ходить было не надо – МХАТ был теснейшим образом связан с пьесами Антона Павловича Чехова, там играла жена драматурга – Ольга Леонардовна Книппер-Чехова…Что-то мне подсказывает, что знаменитое ильфапетровское "Гомер, Мильтон и Паниковский" и Эсхил, Софокл и Максудов в "Театральном романе" происходят от одной и той же шутки в связи с афишей МХАТ, которая начинается с "Дяди Вани" Чехова и "Царя Феодора" Алексея Константиновича Толстого, а заканчивается "Днями Турбиных"…

