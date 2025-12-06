https://ukraina.ru/20251206/raschety-pvo-za-noch-unichtozhili-116-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii--minoborony-1072728139.html

Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны

Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны - 06.12.2025 Украина.ру

Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов, сообщили в Минобороны России

2025-12-06T10:39

2025-12-06T10:39

2025-12-06T10:42

новости

россия

воронежская область

курская область

минобороны

вооруженные силы украины

росавиация

ленинградская область

дроны

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg

Расчеты ПВО ВС РФ в ночь на 6 декабря уничтожили 116 вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. Уточняется, что 29 дронов сбили над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области; 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородчины, 6 – над территорией Тверской области. По три беспилотника ВСУ уничтожили над территориями Курской области и Липецкой областей, два – в небе над Тамбовской областью и по одному БПЛА – над территорией Тульской и Орловской областей.Разрушения из-за падения обломков БПЛА зафиксированы в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в соцсетях Александр Гусев.Повреждены крыша АЗС, остекление и фасад школы, линия электропередачи, а также несколько частных домов и автомобиль, отметил губернатор.Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Опасность атаки БПЛА ранее была объявлена в Ленинградской области. Сейчас регионе сохраняется режим воздушной угрозы. Авиационную опасность также объявляли в Курской области. В аэропорту Тамбова сняты ограничения, сообщили в Росавиации.Ранее в новостях: "Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00".

россия

воронежская область

курская область

ленинградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, воронежская область, курская область, минобороны, вооруженные силы украины, росавиация, ленинградская область, дроны, атака, атака бпла, атака украины сегодня, сводка, сводка сво, сводка боевых действий на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво