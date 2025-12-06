Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны - 06.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251206/raschety-pvo-za-noch-unichtozhili-116-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii--minoborony-1072728139.html
Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны
Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны - 06.12.2025 Украина.ру
Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
2025-12-06T10:39
2025-12-06T10:42
новости
россия
воронежская область
курская область
минобороны
вооруженные силы украины
росавиация
ленинградская область
дроны
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg
Расчеты ПВО ВС РФ в ночь на 6 декабря уничтожили 116 вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны. Уточняется, что 29 дронов сбили над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области; 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородчины, 6 – над территорией Тверской области. По три беспилотника ВСУ уничтожили над территориями Курской области и Липецкой областей, два – в небе над Тамбовской областью и по одному БПЛА – над территорией Тульской и Орловской областей.Разрушения из-за падения обломков БПЛА зафиксированы в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в соцсетях Александр Гусев.Повреждены крыша АЗС, остекление и фасад школы, линия электропередачи, а также несколько частных домов и автомобиль, отметил губернатор.Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Опасность атаки БПЛА ранее была объявлена в Ленинградской области. Сейчас регионе сохраняется режим воздушной угрозы. Авиационную опасность также объявляли в Курской области. В аэропорту Тамбова сняты ограничения, сообщили в Росавиации.Ранее в новостях: "Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00".
россия
воронежская область
курская область
ленинградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1fdca08b132eea5dcb98fae088876b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, воронежская область, курская область, минобороны, вооруженные силы украины, росавиация, ленинградская область, дроны, атака, атака бпла, атака украины сегодня, сводка, сводка сво, сводка боевых действий на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво
Новости, Россия, Воронежская область, Курская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Ленинградская область, дроны, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, сводка, сводка СВО, сводка боевых действий на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО

Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны

10:39 06.12.2025 (обновлено: 10:42 06.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
Расчеты ПВО ВС РФ в ночь на 6 декабря уничтожили 116 вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Уточняется, что 29 дронов сбили над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области; 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородчины, 6 – над территорией Тверской области. По три беспилотника ВСУ уничтожили над территориями Курской области и Липецкой областей, два – в небе над Тамбовской областью и по одному БПЛА – над территорией Тульской и Орловской областей.
Разрушения из-за падения обломков БПЛА зафиксированы в Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в соцсетях Александр Гусев.
Повреждены крыша АЗС, остекление и фасад школы, линия электропередачи, а также несколько частных домов и автомобиль, отметил губернатор.
Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Опасность атаки БПЛА ранее была объявлена в Ленинградской области. Сейчас регионе сохраняется режим воздушной угрозы. Авиационную опасность также объявляли в Курской области.
В аэропорту Тамбова сняты ограничения, сообщили в Росавиации.
Ранее в новостях: "Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВоронежская областьКурская областьМинобороныВооруженные силы УкраиныРосавиацияЛенинградская областьдроныатакаатака БПЛАатака Украины сегоднясводкасводка СВОсводка боевых действий на УкраинеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Новая жертва обстрелов ВСУ: в Горловке под завалами дома погибла мирная жительница
11:07‼ Двойной агент на службе США и Турции: какую роль готовят Умерову
11:01Активы РФ и "дуракам закон не писан". Венгрия заблокировала финансирование Украины. Главное к этому часу
10:39Расчеты ПВО за ночь уничтожили 116 украинских БПЛА над регионами России — Минобороны
10:00Ермак-оккультист готовится к бегству. Хроника событий на утро 5 декабря
10:00Украина в огне, разрушен вокзал в Фастове: сводка ударов ВС РФ по объектам противника на 10:00
10:00Куда Украина бросит все силы зимой, чтобы сдержать Россию. Рожин о давлении на ВСУ
08:51Спор о манифесте президента Трампа: кто кого?
08:00Хронический анахронизм "Хроник…": рестораны, рестораны, рестораны… и поэты в ресторанах
06:15Европейцы бойкотируют "Евровидение", Россия – Долину, а украинские певцы воспевают СС. События культуры
06:13"Za аниме" против "За аніме": как на фронте сражаются фанаты японской анимации
06:13Ярослав Нилов: Денег на пенсии и пособия хватит всем гражданам РФ, в том числе из регионов бывшей Украины
06:12"Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00Катастрофа ВСУ на Осколе: Алексей Рамм о безнадежных попытках Киева деблокировать группировку
05:45"Останутся в одних трусах": Дмитрий Краснов — о желании Запада затянуть войну на Украине
05:30"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада
05:00Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
04:50Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:45После Волчанска: Алексей Рамм раскрыл две цели российских войск на Харьковском направлении
Лента новостейМолния