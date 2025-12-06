https://ukraina.ru/20251206/medikov-i-farmatsevtov-podgotovyat-k-sluzhbe-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-dekabrya-1072733231.html

Медиков и фармацевтов подготовят к службе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 декабря

Подготовка на уровне офицеров запаса станет обязательной частью обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Подготовка на уровне офицеров запаса станет обязательной частью обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей , сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.По результатам заседания Кабмина, Свириденко объявила о намерении правительства усилить военную подготовку в высшем образовании."Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения. Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, критически важных для фронта и системы военной медицины", – отметила премьер-министр.Также она сообщила об обновлении перечня высших учебных заведений, которые будут осуществлять подготовку офицеров запаса. Для них правительство уточнило профессиональный стандарт – требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса."Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%. Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим высшее качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", – подчеркнула Свириденко.Владимир Зеленский подписал закон об обязательной офицерской подготовке для студентов-медиков и фармацевтов в июле 2025 года. Речь идёт об учащихся как государственных, так и в частных вузов.Обстрелы и налётыУтром 6 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 29 – над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области, 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Липецкой области, 2 – над территорией Тамбовской области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Орловской области", — отмечалось в публикации телеграм-канала оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Ленинградской области", — заявила пресс-служба министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России один удар на горловском направлении, выпустив один боеприпас. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц за 4 декабря в н.п. Селидово. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.Утром 6 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаках на этот населённый пункт."В результате артиллерийского удара со стороны украинских нацистов в посёлке Короленко ранены двое мирных жителей Горловки", — написал Приходько в своём телеграм-канале.Позднее он рассказал о гибели мирной жительницы."В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — отметил Приходько.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 7; Днепряны — 5; Горностаевка — 4; Каиры — 3; Песчаное — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Старая Збурьевка, Заводовка, Новая Маячка и Саги.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий", — указывалось в сводке.В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Николаевка и Отрадное атакованы 5 беспилотниками, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Николаевка повреждён частный дом, в селе Отрадное — ГАЗель.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Беленькое, Грузское и Зозули совершены удары 13 беспилотников, 2 из которых сбиты."В посёлке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Берёзовского сельского поселения. Глава поселения госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", — писал Гладков.В посёлке повреждены 14 квартир в 2 МКД, административное и 2 коммерческих здания, 7 автомобилей, среди которых машина председателя избирательной комиссии Белгородской области, в селе Беленькое — коммерческий объект и 3 автомобиля, в селе Грузское — объект инфраструктуры.В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона повреждён частный дом. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 16 беспилотников.В Вейделевском округе село Белый Колодезь атаковано беспилотником. Повреждена линия электропередачи."В Волоконовском округе по селу Волчья Александровка, хуторам Зеленый Клин и Хуторище нанесены удары 3 беспилотников, из которых 2 подавлены. В селе Волчья Александровка при атаке дрона на коммерческий объект ранены двое мужчин. Помощь оказана, лечение продолжают амбулаторно. Здание повреждено", — сообщил губернатор.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 23 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и произведены атаки 16 беспилотников, из которых 3 подавлены и сбиты. В селе Гора-Подол повреждены забор частного дома, 4 машины и линия электропередачи, в селе Глотово — 4 автомобиля, гараж и 4 частных дома. Сегодня ночью в Грайвороне в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждён коммерческий объект, а также уничтожена огнём хозпостройка на территории соцобъекта."В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Надежевка совершены атаки 7 беспилотников, один из которых подавлен. Последствий нет", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 4 беспилотника. Без повреждений.Над Ровеньским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Последствий нет.Над Старооскольским округом сбит беспилотник. Без последствий.Над Чернянским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка нанесены удары 19 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино количество пострадавших в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия увеличилось до двух человек. Оба мужчины продолжают лечение амбулаторно", — писал губернатор.В селе Нежеголь повреждён частный дом, в городе Шебекино — оборудование предприятия и административное здание, в селе Новая Таволжанка — социальный объект и частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".

