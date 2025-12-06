https://ukraina.ru/20251206/1051759152.html

Гийом де Боплан – Колумб Украины

Гийом де Боплан – Колумб Украины

Как правило, в ответ на вопрос о происхождении Украины приводится карта и книга французского инженера на польской службе Гийома Левассёра де Боплана, скончавшегося 350 лет назад – 6 декабря 1673 года в Руане. Именно благодаря этому весьма образованному человеку Европа узнала о существовании страны, которую он называл Ukraine или D`Vkranie

Гийом де Боплан (Guilhelmum le Vafseur de Beauplan) относился к обширному дворянскому роду Левассёр и родился где-то в конце XVI века ("от фонаря" обычно пишут 1595 или 1600 год) в Нормандии – в Руане или Дьеппе. Отсутствие точности не должно смущать – у нас и портрета-то его нет…Как и надлежало добропорядочному дворянину того времени Боплан поступил на военную службу и, вероятно, получил какое-то систематическое военное образование. Во всяком случае его дальнейшая работа этого требовала – это не тот случай, когда "любой гасконец с детства академик!" (с). Карты рисовать – это не шпагой в людей тыкать. С другой стороны, по некоторым данным его отец Вильгельм Левассёр был известным гидрографом, математиком и картографом, что многое объясняло бы, если бы была уверенность, что он действительно его отец.Вскоре Боплан каким-то образом входит в доверие к Кончино Кончини – маршалу д’Анкра, который в 1616 году назначил Боплана комендантом крепости Пон-д’арш в Нормандии. Эта дата позволяет относить время рождения инженера на более ранний период, хотя не обязательно – в 16 лет человек в то время был вполне взрослым, а наличие титула делало многие формальности необязательными.Кончини был фаворитом королевы Марии Медичи и после смерти Герниха IV фактически руководил государством, занимая разные посты. В 1617 году он был убит в результате заговора. Как считается, после этого Боплан потерял должность и начал странствовать, возможно посетив Индию и Мадагаскар.Где-то на рубеже 1620-30-х годов он был приглашён польским королём Сигизмундом III на службу в качестве старшего капитана артиллерии и военного инженера. Главной его задачей стало строительство крепостей, которые бы защищали Речь Посполитую от набегов крымских татар, а в последнее время и казаков.Боплан строил классические по тем временам бастионные крепости системы Вобана ("звёздные крепости"). Считается, что по его проектам построены Подгорецкий замок (Львовская область) и внешние укрепления Бережанского замка (Тернопольская область), а также крепости Бар (Винницкая область), Броды (Львовская область), Кременчуг (Полтавская область, считается основателем города).Наиболее известная из крепостей Боплана – Кодак. Эта четрёхбастионная твердыня прикрывала волок в обход Кодацкого порога на Днепре (остатки крепости находятся неподалёку от днепропетровского аэропорта). Она защищала города выше по течению Днепра от вылазок татар и казаков. Построенная в 1635 году крепость была через месяц взята повстанцами Сулимы. В 1639 году она была восстановлена и расширена под руководством того же Боплана, но в 1648 году снова взята восставшими казаками, на этот раз – Богдана Хмельницкого. Якобы Хмельницкий её видел на этапе строительства и изрёк – "manu facta, manu distruo" ("руками созданное – руками разрушается").Кроме того, в 1637-39 годах он, по поручению польского короля Владислава IV и коронного гетмана Конецпольского, занимался составлением подробной карты Украины.Принимал он участие и в боевых действиях – в 1638 году под руководством гетмана Конецпольского участвовал в подавлении казачьего восстания Острянина и Гуни. Как предполагается, был изображён в "Тарасе Бульбе" как французский артиллерист, участвующий в обороне Дубно. Есть Боплан и в фильме Ежи Гофмана "Пан Володыёвский".Вскоре после начала Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого Боплану перестали платить – то ли из-за вредности короля Яна Казимира, то ли из-за общего расстройства финансов.Боплан вернулся во Францию и написал там книгу. Первое издание, 1651 года, называлось "Описание стран Королевства Польши, простирающихся от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании", а второе, 1660 года, "Описание Украины, которая является некоторыми провинциями Королевства Польши. Простирается от пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании". В XVIII-XIX веках книга была переведена на английский, немецкий, польский и русский языки, а в 1981 года – так же на украинский.Именно на титульной странице второго издания книги можно найти странное слово D`Vkranie, которое является, по-видимому, типографской ошибкой. Последнее тем более вероятно если учесть, что на картах Боплана страна всё же названа Ukraine. Одна из этих карт вошла в рукописный атлас Фридриха Гетканта, составленный в 1639 году, другая была отдельно издана в Данциге в 1648 году под названием "Общий план безлюдных земель, обычно называемых Украиной, с прилегающими провинциями". На последнем отмечены 1293 объекта, в том числе 993 названия населённых пунктов и 153 названий рек. Сам Боплан ниже Хортицы по течению Днепра не бывал и при описании этих земель его соавтором выступал польский картограф Юзеф Наронович-Нароньский. Есть ещё несколько карт восходящих к боплановой, но дополненных или упрощённых.Кроме того, Боплан в 1653 году издал карту Нормандии, а в 1667-1669 годах работал над картой провинции Бретань (она не была завершена).Обращает на себя внимание то, что земли Украины Боплан почему-то числит "безлюдными". Между тем, Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина ну никак не безлюдные (хотя Киев он нашёл малозаселённым – 5-6 тыс. человек, живущих только на Подоле, но не в Верхнем городе). Логично предположить, что "Украина или Земля Казаков" (название карты Иоганна Хоманна, начала XVIII века), это как раз южные, малонаселённые территории, позднее ставшие Новороссией.Вероятно, второе издание книги отражает реальность, сложившуюся после Гадячского договора 1658 года, заключённого с властями Речи Посполитой гетманом Иваном Выговским. По нему "Украиной", помимо собственно Дикого Поля стали ещё и Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства Польши.Что до содержательной точки зрения, то книгу Боплана, как многие другие мемуары путешественников, трудно переоценить. Отечественные источники общеизвестные моменты обычно не объясняют. Но со временем общеизвестное становится непонятным.Вот, например, в российский источниках XVI-XVII встречается определение "Скородом" касающееся чего-то, что находилось в границах Деревянного города Москвы. И историки не знают, что имеется в виду – спешно, за один сезон возведённые укрепления (заменённые позже валом Земляного города) или "мусорная" застройка вокруг. Российские источники не поясняют – и так ведь все знают, что и почему так называется. А иностранного путешественника, который бы этот вопрос разъяснил, как-то не случилось.Есть, разумеется, и определённые недостатки. Боплан в некоторых случаях повторяет некритически воспринятые легенды. Он, например, одним из первых зафиксировал, что Монастырский остров в черте нынешнего Днепропетровска называется так потому, что на нём находился монастырь. Археологи остатков монастыря не нашли, по официальной версии на острове находились монастырские сады.Некоторые суждения Боплана могли бы сейчас вызвать судебные иски, не будь они подтверждены авторитетным мнением Гоголя (черпавшего вдохновение у Боплана же):"Нет ни одного человека между ними(казаками – авт.), к какому бы возрасту, полу или состоянию он ни принадлежал, кто бы ни старался превзойти своего товарища в пьянстве и гульбе. Нет среди христиан и таких, которые бы в той же мере, как они, усвоили привычку не заботиться о завтрашнем дне. (…) Эти люди вероломные и коварные, предатели, которым можно доверять, лишь хорошо подумав".Говоря о военном искусстве запорожцев Боплан обращает внимание на то, что они лучше сражаются в пешем строю и в обороне, а также на лодках. Между тем ему "случилось видеть, как всего 200 польских всадников обратили в бегство 2000 их наилучших воинов".

