Машины работают как часы: командир "Шаман" о незаменимых на фронте технарях

Журналист издания Украина.ру Александр Чаленко побывал на награждении бойцов, которые служат механиками и водителями на СВО. Украина.ру, 02.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072535129_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_a63ddcfda5c0aaae8535240c1c651d47.png

Журналист издания Украина.ру Александр Чаленко побывал на награждении бойцов, которые служат механиками и водителями на СВО. Подполковник, заместитель командира полка по вооружению Владимир Демченко с позывным "Шаман" отметил заслуги военных, которые чинят машины в тяжелейших условиях под обстрелами и вывозят раненых.

