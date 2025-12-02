https://ukraina.ru/20251202/energeticheskie-voyny-kiev-bt-po-interesam-ssha-i-turtsii-v-chrnom-more-1072493384.html

Энергетические войны: Киев бьёт по интересам США и Турции в Чёрном море

Атаковав Каспийский трубопроводный консорциум, соучредителями которого являются американские компании, Киев "выстрелил себе в ногу" – ведь это приведёт к уменьшению поставок нефтепродуктов на Украину

Украина пытается уничтожить Каспийский трубопроводный консорциумКиев на протяжении одной недели дважды атаковал в Новороссийске объекты международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), соучредителями которого являются, в том числе, американские компании.25 ноября повреждения от поражающих элементов боевой части украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получил административный корпус Морского терминала КТК. А 29 ноября значительные повреждения в результате атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) получило выносное причальное устройство (ВПУ) №2 на Морском терминале КТК.В административном корпусе Морского терминала КТК расположен Главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз-Новороссийск в России и в Казахстане. Сразу после объявления в Новороссийске 24 ноября общегородского сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был эвакуирован в укрытия. "Пострадавших не имеется. Грузовые операции у выносных причальных устройств (ВПУ) приостанавливались", – было сказано в сообщении консорциума 25 ноября. КТК возобновил отгрузку нефти в полном объёме на следующий день.Однако уже через три дня объекты КТК в Новороссийске вновь подверглись атаке со стороны Украины – на этот раз безэкипажными катерами (БЭК). "29 ноября 2025 г., в 04:06 мск в результате атаки БЭК в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения КТК ВПУ-2. По введённому капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется. В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", – было сказано в сообщении КТК.В консорциуме также сообщили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 (одного из трёх на терминале в Новороссийске) не представляется возможной, а дальнейшие отгрузки нефти на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА. Стоит отметить, что в 2026 году КТК планировал заменить на терминале в Новороссийске ВПУ-1 и ВПУ-2, которые находятся в эксплуатации с 2001 года. Они на данный момент сооружаются на судоремонтном заводе Drydocks World Dubai в ОАЭ. Ожидается, что изготовление установок завершится в декабре 2025 года, однако когда их смогут доставить и установить в Новороссийске – неизвестно.Потери Казахстана от последней атаки на объекты КТК в Новороссийске составят около 20% от объема экспорта нефти, считает казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов. По его оценке, в деньгах ориентировочно ущерб будет как минимум на $1,5 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Астаны или Алматы. При этом, по мнению эксперта, Киев буквально выстрелил себе в ногу."КТК сейчас переваливает в месяц больше шести миллионов тонн. 90% объема традиционно это нефть из Казахстана. Подчеркну: не казахстанская нефть, а нефть из Казахстана. Потому что эти 90% в большей степени принадлежат "китам" – месторождениям Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Их разрабатывают, американские и европейские компании, которые поставляют нефть на европейские рынки. Вероятнее всего, эта же нефть еще и перерабатывается в нефтепродукты, которые, в той или иной степени, идут на Украину", – заявил Байдильдинов.Министерство энергетики Казахстана после атаки морского терминала КТК в экстренном порядке перенаправило экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. Однако Казахстан не сможет полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.При всём желании, направление через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) не имеет достаточного количества танкеров, мощностей и приемных нефтяных терминалов для транспортировки казахстанской нефти. Есть и другие сложности: Азербайджан экспортирует более легкую малосернистую нефть, а Казахстан – более сернистую тяжелую нефть, отметил Юшков в комментарии изданию "Ведомости".МИД Казахстана 30 ноября выразил протест Украине из-за атаки на инфраструктуру КТК. В заявлении подчёркнуто, что произошедшее является "уже третьим актом агрессии" против "исключительно гражданского объекта". В МИДе отметили, что Казахстан выступает за сохранение бесперебойных поставок энергоносителей, и подчеркнули роль КТК в поддержании стабильности мировой энергетической системы. МИД рассматривает инцидент как наносящий ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины, и ожидает от украинской стороны принятия мер по предотвращению таких ситуаций, заключили в ведомстве.В ответ МИД Украины издевательски заявил, что "никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон", а действия Киева являются реализацией "права на самооборону". Украинское дипломатическое ведомство также выразило недовольство реакцией Астаны на удары по Украине, и призвало к принуждению Москвы к скорейшему прекращению конфликта. Это можно расценивать как анонс очередных ударов по терминалу КТК, который обрабатывает более 1% мировой нефти.Созданный в 1992 году КТК является международным, в нем 31% контролирует РФ, 20.5% – Казахстан, а остальными участниками являются американские корпорации Shevron, ExxonMobil и Orix, а также итальянская Eni и британская BG. В КТК есть доли российских ЛУКОЙЛа и Роснефти, и несмотря на введенные против этих компаний санкции, США вывели КТК из-под действия последних санкционных ограничений.Анкара не решилась осудить Киев за атаку двух танкеров у турецкого побережьяВ Чёрном море вблизи турецкого пролива Босфор 28 ноября украинские БЭК атаковали два нефтяных танкера под флагом Гамбии, Virat и Kairos, которые пустыми следовали в Новороссийск для загрузки нефтью. Оба судна находятся под западными санкциями. МИД Турции всего лишь выразил обеспокоенность по этому поводу, причём Украина в заявлении вообще не упомянута.Первым в 28 милях от берегов Турции был атакован Kairos, который шёл из Египта. По сообщениям турецких СМИ, после удара БЭК на танкере начался пожар, капитан сразу же запросил экстренную эвакуацию, и команда покинула судно. Министерство транспорта, главное управление безопасности побережья, главное управление по морским делам и командование береговой охраны Турции подключились к спасательной операции. Все 25 членов экипажа – 19 граждан КНР, четыре гражданина Бангладеш и гражданин Мьянмы – были доставлены на берег в порт Кефкен, где их осмотрели медики. В тушении пожара на борту Kairos участвовали большое спасательное судно Турции и буксир. На открытой палубе пожара потушили в субботу, а в закрытых помещениях – только в воскресенье.Танкер Virat подвергся удару украинских БЭК в 35 милях от турецких берегов. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера. Однако танкер получил незначительные повреждения надводной части корпуса, экипаж из 20 человек отказался покидать судно. Virat был отбуксирован в ближайший порт, куда прибыл после обеда 1 декабря.Киев не скрывал, что именно он стоит за этим террористическим актом. 29 ноября украинские спецслужбы опубликовали видеозапись, на которой видно поражение двух танкеров безэкипажными катерами. Сообщалось, что атака проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины при использовании БЭК Sea Baby. Этот аппарат был в октябре 2025 года модернизирован с участием британцев – его дальность повысили с тысячи до полутора тысяч километров. Также заявлялось о возможности этого БЭК нести до двух тонн взрывчатки и поражать цели с применением искусственного интеллекта.Любопытна реакция Анкары на этот акт международного терроризма. Министерство иностранных дел Турции выразило всего лишь обеспокоенность (даже не глубокую) в связи с нападениями на нефтяные танкеры, произошедшими в последние дни в Черном море. В заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Онджю Кечели, опубликованном в воскресенье, 30 ноября, говорится, что атаки на танкеры Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии, создали угрозу безопасности судоходства в регионе."Эти инциденты, произошедшие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море, создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе", – заявил Кечели. По его словам, Турция "поддерживает контакты с заинтересованными сторонами", чтобы "предотвратить распространение войны" в Черном море и "избежать негативного воздействия на экономические интересы" страны в регионе. Украина, которая взяла на себя ответственность за атаки, в заявлении не просто не осуждается – она вообще не упомянута.Правда, Украину в связи с терактом упомянул президент Турции Реджеп Эрдоган, но весьма специфически. "Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", – сказал президент Турции 1 декабря после заседания правительства страны, где главной темой были атаки танкеров.При этом Эрдоган обратил внимание на усилия Анкары по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, власти Турции внимательно следят за всеми событиями последних недель и готовы при любой возможности внести свой вклад в прекращение боевых действий.Лишь бывший контр-адмирал ВМС Турции, один из авторов морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз призвал турецкие власти не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море. Гюрдениз заявил, что ни Украина, ни другие государства, её поддерживающие, не обладают правом самостоятельно применять в международных водах меры в отношении судов, оказавшихся под односторонними санкциями. По его мнению, подобные действия фактически приравниваются к пиратству, основанному на принципе "раз сделал – значит, так и должно быть".При этом Россия призвала осудить теракты киевского режима. "Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Чёрном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов", – сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 30 ноября.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря назвал вопиющим случаем атаку на коммерческие танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. "Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов, поэтому это абсолютно лишний раз показывает суть киевского режима", – сказал Песков, комментируя ситуацию с нападением на танкеры в территориальных водах Турции.Об особенностях предстоящих переговоров России с Индией, в том числе по энергетическим поставкам - в статье Эдуарда Рштуни "Сила стратегического партнерства: военные успехи России и энергетический союз с Индией. Итоги 1 декабря"

