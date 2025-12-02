https://ukraina.ru/20251202/dmitriev-i-uitkoff-vyezzhayut-iz-aeroporta-vnukovo-1072520637.html
Дмитриев и Уиткофф выезжают из аэропорта "Внуково"
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выехали из московского аэропорта "Внуково", передает 2 декабря РИА Новости
Дмитриев встречал Уиткоффа в аэропорту, также он проведет с ним встречу.Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа.Его визит стал шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.Ранее Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.
14:19 02.12.2025 (обновлено: 14:23 02.12.2025)
Дмитриев встречал Уиткоффа в аэропорту, также он проведет с ним встречу.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа.
Его визит стал шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Ранее Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.