https://ukraina.ru/20251201/frantsuzskiy-politik-vysmeyal-makrona-posle-slov-putina-o-rossiyskoy-ugroze-1072458244.html
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе" - 01.12.2025 Украина.ру
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы
2025-12-01T14:08
2025-12-01T14:08
2025-12-01T15:34
новости
россия
европа
владимир путин
франция
флориан филиппо
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/00/1033230048_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_47b05b795a129bcb35a8d0aca6864370.jpg
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь Путина.На прошлой неделе российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно. Он подчеркнул, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.О других заявлениях президента России в Бишкеке в публикации Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ.
россия
европа
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103323/00/1033230048_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6e85d9c6a6265a1d8a11b98c5f0fa49a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, владимир путин, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Европа, Владимир Путин, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"
14:08 01.12.2025 (обновлено: 15:34 01.12.2025)
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь Путина.
На прошлой неделе российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно.
Он подчеркнул, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.