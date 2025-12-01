https://ukraina.ru/20251201/frantsuzskiy-politik-vysmeyal-makrona-posle-slov-putina-o-rossiyskoy-ugroze-1072458244.html

Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"

Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы

"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь Путина.На прошлой неделе российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно. Он подчеркнул, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.О других заявлениях президента России в Бишкеке в публикации Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ.

