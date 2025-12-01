Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе" - 01.12.2025 Украина.ру
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"
Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе"
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы
2025-12-01T14:08
2025-12-01T15:34
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь Путина.На прошлой неделе российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно. Он подчеркнул, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.О других заявлениях президента России в Бишкеке в публикации Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ.
14:08 01.12.2025 (обновлено: 15:34 01.12.2025)
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
© Пресс-служба Президента РФ
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь Путина.
На прошлой неделе российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию отметил, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно.
Он подчеркнул, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.
О других заявлениях президента России в Бишкеке в публикации Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ.
