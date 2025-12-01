https://ukraina.ru/20251201/antibulgakovskiy-maydan-v-kieve-zakonchilsya-porazheniem-sharikovykh-i-shvonderov-1072460536.html

Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров

Украинские "шариковы" вновь начали лаять на Михаила Булгакова. 30 ноября возле литературно-мемориального музея писателя (дом автора "Белой Гвардии" и "Мастера и Маргариты") с подачи писательницы- русофобки Ларисы Ницой прошла жиденькая акция протеста говорящих собачек против профессора Преображенского.

Полтора десятка юношей и девушек с лицами, не обезображенными чтением, вышли на Андреевский спуск в Киеве требовать "ликвидации украинофоба Булгакова из публичного пространства столицы". Лариса Ницой потребовала немедленного демонтажа памятной доски киевлянина Булгакова, а также переименования его дома-музея. Правда, неясно в честь кого можно переназвать сохранившийся дом булгаковской семьи? В честь Бандеры или Петлюры? Так у них уже есть и собственные улицы и музеи, в которые жирно вкладываются украинские олигархи. Тот же Петр Порошенко* не жалеет денег на восстановление хатки Степки-Сопли (такую кличку дали Бандере при вербовке ему фашисты) в селе Угрынив Ивано-Франковской области, типа пострадавшей от российской ракеты. А вот музей Михаила Афанасьевича существует на бюджетные крохи и общественные пожертвования. Однако и в таком виде он режет глаза Украинскому институту национальной памяти: еще в прошлом году эксперты УИНП признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики.А теперь вот Лариса Ницой вспомнила об этом и позвала "неравнодушных киевлян" сносить памятник писателю, который родился, жил и учился в Киеве. Забавно, но сама провокаторша на акцию к музею не пришла. А народный протест имитировали очередные "онижедети" с самодельными плакатами "Геть Булгакова из Киева!" возле памятника Мастеру. Сам памятник обмотан толстым слоем пластиковой пленки, временно защищающем его от непогоды и от русофобов. К этой "инсталляции" протестующие читатели прикрепили плакаты, обвиняющие Булгакова в русском шовинизме. Также собравшиеся на Андреевском спуске последователи Ницой разместили цитаты из романа Булгакова "Белая гвардия", в которых он отрицательно характеризует гетмана Павла Скоропадского, возглавлявшего в 1918 году марионеточный прогерманский режим на Украине, и украинского националиста Симона Петлюру, одного из лидеров Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей в 1919-1920 годах. Одна из цитат гласит: "Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик". Почему-то участники акции забыли упомянуть про мову, а ведь Булгаков тонко троллил русскоязычных киевлян, пытавшихся подстроиться под мужиков в шароварах и с галунами. Помните же его знаменитое "кит и кот?".Несложно заметить, что протесты против памятника Булгакову совпали с поражениями ВСУ на фронте, коррупционным скандалом в верхушке власти и глубоким внутриполитическим кризисом в стране. По привычной уже схеме решили уравновесить провалы на внешнем и внутреннем треке "перемогами" в тылу. Однако, и тут не сработало - украинцы возмутились антибулгаковским майданом во время приближающейся катастрофы и громко высказали свое возмущение русофобской акцией."Тут страна исчезает! С каждой минутой у нас километры украинской территории исчезают. Украинцев безбожно травят через воздух и воду.У нас забрали всё! Честь, достоинство, веру. А эти притрушенные, проводят акции по запрету Булгакова!", - возмущается блогер Антон Гура, еще недавно работавший на Банковую. О чем это говорит? О том, что символические войны с писателями, художниками и музыкантами больше не способны отвлечь украинцев от реальных проблем: обстрелов, блэкаутов, безработицы, беспредела силовиков, а русофобские нарративы уже не в состоянии покрыть фронтовые и внутренние катастрофы."Что делать, если Михаил Булгаков и ухом не поведёт в ответ на протесты?, не представляю…", - иронично написал нардеп Макс Бужанский. Кстати, он же предположил, что когда доломают памятники, начнётся вновь, затихшая по недоразумению, битва между сторонниками Бандеры и сторонниками Мельника. "Когда закончатся победители нацизма, а желание капитализировать хайп на сносах и переименованиях останется, сносители начнут жрать самих себя, потому что ничего другого уже просто нет", - уверен он. Впрочем, прежде чем "демонтажеры" доберутся до ватажков ОУН-УПА**, им еще предстоит долгий путь "закапывания" других украинских "икон": Владимира Винниченко (не соглашался с Петлюрой), Тараса Шевченко, Ивана Франко и прочих. А чем они лучше Булгакова?Напомним, что Михаил Афанасьевич родился в Киеве, учился в Киеве, он киевлянин до мозга костей. Многие его произведения посвящены Киеву, как "Белая Гвардия", например. Сегодня она читается не как художественное произведение, а документальная проза: тут и русофобия с вышиванками, и ненависть к большевикам, и лобызание сапог очередному гетьману "всея Украины", и позорное бегство этих самых гетьманов в немецком вагоне в сторону Европы. Но вот жил писатель в Москве, творил тоже там, за что теперь и ненавидим украинцами. Во всех источниках он уже именуется как шовинист, украинофоб и вообще русский писатель, а украинцы от него открещиваются.А взять того же Тараса Григорьевича, чьи усы висят в каждой хате под рушниками. Украинская глыба, Кобзарь, родился в Неньке и завещал похоронить его на "Вкраине милой", где Днипро и кручи. Да вот учился Тарас Шевченко в Петербурге, служил в Оренбургском крае, большую часть жизни провел в России и значимую часть произведений своих (включая дневники) писал тоже на русском языке. Да и умер Кобзарь в России. Выдающийся и великий украинский поэт. Батько нации, ага.Иван Франко родился на Украине, учился в Вене, большую часть жизни провёл в Австро-Венгрии, австрийский подданный. Но при этом также считается великим певцом украинской свободы, "Каменяром" и выдающимся поэтом сами понимаете какой страны.Если хорошенько прошерстить украинский литературный и исторических пантеон таких "сомнительных" украинцев там воз и маленькая тележка. Пока только Михаил Афанасьевич встал нечитающей нации поперек горла, но ведь так можно и до Леси Украинки дойти, которая писала свои стихи и на русском и на французском… Про Николая Васильевича Гоголя и говорить-то неудобно, тем более, что и его уже начали цеплять русофобы, придираясь к малороссийскому языку в творчестве писателя.Что ж, украинский литературный канон действительно наполнен фигурами, чья биография далека от идеологических шаблонов УИНП. Зато показывает насколько тесно переплетены украинская культура, литература, история. Именно поэтому парадигма "сносить, переименовывать, бороться" входит в фазу кризиса, заметную все большему числу людей.Снос памятников, истерики, борьба с мёртвыми писателями, кампании ненависти - эти инструменты, которые эффективно работали в 2014–2022 годах. Но к 2025-му они перестали выполнять свои функции. Общество, разбитое войной, требует решений, а не символических жестов по изгнанию писателей из литературы и библиотек. На фронте полный раздрай, элитки заняты взаимной грызней, страна переживает системный кризис, а коллективный Ницой предлагает на этом фоне разыгрывать карту "Булгаков - враг и имперец". Но эта жалкая попытка выглядит бледной тенью когда-то работавших технологий. Может быть, поэтому сама писательница на войну с Михаилом Афанасьевичем и не явилась.О том, какие и за что премии получают нынешние украинские писатели - в статье Писатели по методичке: лживое ВВС награждает такие же книги*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории России, как экстремистской и террористической

